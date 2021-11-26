ЛУКОМСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ЛУКОМСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - российский военачальник, один из руководителей Белого движения на Юге России, генерал-лейтенант (1916).
Муж дочери М. И. Драгомирова. Окончил Николаевское инженерное училище (1888) и Николаевскую академию ГШ (1897) в Санкт-Петербурге. Из дворян. На военной службе с 1886 года. В 1888-1892 годы служил в сапёрном батальоне. С 1898 года командир роты, старший адъютант штаба 12-й пехотной дивизии; помощник старшего адъютанта, старший адъютант штаба Киевского ВО. В 1907-1909 годы начальник штаба 42-й пехотной дивизии, в 1909-1913 годы начальник мобилизационного отделения Главного управления ГШ. С января 1913 года помощник начальника, затем начальник Канцелярии военного министра. В начале 1-й мировой войны под руководством Лукомского была успешно проведена мобилизация российской императорской армии. В 1915-1916 годы одновременно помощник военного министра. С апреля 1916 года начальник 32-й пехотной дивизии на Юго-Западном фронте, во главе которой участвовал в Брусиловском прорыве 1916 года. Затем начальник штаба 10-й армии, а с октября 1916 года иисполняющий дела генерал-квартирмейстера Ставки Верховного главнокомандующего (утверждён в декабре 1916). В конце 1916 года совместно с генералом от кавалерии В. И. Гурко разработал план кампании на 1917 год, отвергнутый из-за возражений командующих фронтами генералов Н. В. Рузского и А. Е. Эверта. После Февральской революции 1917 года командовал 1-м армейским корпусом (апрель - июнь 1917), в июне - августе 1917 года начальник штаба Верховного главнокомандующего (при главкомах А. А. Брусилове и Л. Г. Корнилове). Участник Корнилова выступления 1917, 1(14) сентября арестован по приказу Временного правительства в Могилёве, находился под арестом в городе Быхов. По приказу начальника штаба Верховного главнокомандующего генерал-лейтенанта Н. Н. Духонина 19 ноября (2 декабря) 1917 года освобождён и убыл в Новочеркасск, где активно содействовал формированию Добровольческой армии. В декабре 1917 - феврале 1918 года начальник штаба Добровольческой армии, затем состоял представителем Добровольческой армии при атамане Всевеликого войска Донского. В конце февраля 1918 года тайно направлен в Екатеринодар (ныне Краснодар) в качестве представителя добровольцев при Кубанской раде. Через несколько дней был арестован большевиками, бежал из-под ареста в Царицын (ныне Волгоград), затем в Киев и Одессу.
В июле 1918 года возвратился в расположение Добровольческой армии. С августа 1918 года помощник командующего Добровольческой армией и начальник Военного и Морского управления, а также заместитель председателя Особого совещания при верховном руководителе Добровольческой армии генерала от инфантерии М. В. Алексееве. С октября 1918 года председатель Особого совещания [с января 1919 года при главнокомандующем Вооружённых сил Юга России (ВСЮР)], с января 1920 года глава правительства при главнокомандующем ВСЮР.
По своим политич. взглядам Лукомский был сторонником конституционной монархии. В феврале 1920 года за поддержку генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля в его конфликте с главнокоманд. ВСЮР генерал-лейтенатом А. И. Деникиным уволен от службы и выехал за границу. С весны 1920 года представитель главнокомандования «Русской армии» при союзном командовании стран Антанты в Константинополе (Стамбуле), с ноября 1920 года, после эвакуации остатков «Русской армии» из Крыма, состоял в распоряжении главнокомандующего. В эмиграции жил в Берлине, Ницце, Париже. Помощник великого князя Николая Николаевича Младшего, выполнял его секретные поручения. С июля 1926 года Лукомскому были подчинены все воинские союзы и организации, связанные с Русским общевоинским союзом (РОВС) на Дальнем Востоке и в Америке. С 1928 года состоял в распоряжении председателя РОВС, после смерти великого князя (в 1929 году) отошёл от политической деятельности. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.
Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (1916) и др.
Сочинения:
Воспоминания: В 2 т. Берлин, 1922.