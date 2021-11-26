ЛУКОМСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ЛУКОМСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - российский вое­на­чаль­ник, один из ру­ко­во­ди­те­лей Бе­ло­го дви­же­ния на Юге Рос­сии, генерал-лейтенант (1916).

Муж до­че­ри М. И. Дра­го­ми­ро­ва . Окон­чил Ни­ко­ла­ев­ское инженерное училище (1888) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию ГШ (1897) в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Из дво­рян . На во­енной служ­бе с 1886 года. В 1888-1892 годы слу­жил в са­пёр­ном ба­таль­о­не. С 1898 года командир ро­ты, стар­ший адъ­ю­тант шта­ба 12-й пехотной ди­ви­зии; по­мощ­ник стар­ше­го адъ­ю­тан­та, стар­ший адъ­ю­тант шта­ба Ки­ев­ско­го ВО. В 1907-1909 годы начальник шта­ба 42-й пехотной ди­ви­зии, в 1909-1913 годы начальник мо­били­зационного от­де­ле­ния Главного управ­ле­ния ГШ. С января 1913 года по­мощ­ник начальника, за­тем начальник Кан­це­ля­рии во­енного ми­ни­ст­ра. В начале 1-й ми­ро­вой вой­ны под руководством Лукомского бы­ла ус­пеш­но про­ве­де­на мо­би­ли­за­ция российской императорской ар­мии. В 1915-1916 годы од­но­вре­мен­но по­мощ­ник во­енного ми­ни­ст­ра. С апреля 1916 года начальник 32-й пехотной ди­ви­зии на Юго-Западном фрон­те, во гла­ве ко­то­рой уча­ст­во­вал в Бру­си­лов­ском про­ры­ве 1916 года. За­тем начальник шта­ба 10-й ар­мии, а с октября 1916 года иисполняющий дела генерал-квар­тир­мей­сте­ра Став­ки Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го (ут­вер­ждён в декабре 1916). В конце 1916 года со­вме­ст­но с генералом от кавалерии В. И. Гур­ко раз­ра­бо­тал план кам­па­нии на 1917 год, от­верг­ну­тый из-за воз­ра­же­ний ко­ман­дую­щих фрон­та­ми ге­не­ра­лов Н. В. Руз­ско­го и А. Е. Эвер­та. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года ко­ман­до­вал 1-м ар­мей­ским кор­пу­сом (апрель - июнь 1917), в ию­не - августе 1917 года начальник шта­ба Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го (при глав­ко­мах А. А. Бру­си­ло­ве и Л. Г. Кор­ни­ло­ве ). Уча­ст­ник Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917, 1(14) сентября аре­сто­ван по при­ка­зу Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва в Мо­ги­лё­ве, на­хо­дил­ся под аре­стом в городе Бы­хов. По при­ка­зу начальника шта­ба Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го генерал-лейтенанта Н. Н. Ду­хо­ни­на 19 но­ября (2 декабря) 1917 года ос­во­бо­ж­дён и убыл в Но­во­чер­касск, где ак­тив­но со­дей­ст­во­вал фор­ми­ро­ва­нию Доб­ро­воль­че­ской ар­мии. В декабре 1917 - феврале 1918 года начальник шта­ба Доб­ро­вольческой ар­мии, за­тем со­сто­ял пред­ста­ви­те­лем Доб­ро­вольческой ар­мии при ата­ма­не Все­ве­ли­ко­го вой­ска Дон­ско­го. В конце февраля 1918 года тай­но на­прав­лен в Ека­те­ри­но­дар (ны­не Крас­но­дар) в ка­че­ст­ве пред­ста­ви­те­ля доб­роволь­цев при Ку­бан­ской ра­де. Че­рез несколько дней был аре­сто­ван боль­ше­ви­ка­ми, бе­жал из-под аре­ста в Ца­ри­цын (ны­не Вол­го­град), за­тем в Ки­ев и Одес­су.

В ию­ле 1918 года воз­вра­тил­ся в рас­по­ло­же­ние Доб­ро­вольческой ар­мии. С августа 1918 года по­мощ­ник ко­мандующего Доб­ро­вольческой ар­ми­ей и начальник Во­енного и Морского управ­ле­ния, а так­же заместитель председателя Осо­бо­го со­ве­ща­ния при вер­хов­ном ру­ко­во­ди­те­ле Доб­ро­вольческой ар­мии генерала от инфантерии М. В. Алек­сее­ве. С октября 1918 года председатель Осо­бо­го со­ве­ща­ния [с января 1919 года при глав­но­ко­мандующем Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии (ВСЮР)], с января 1920 года гла­ва пра­ви­тель­ст­ва при глав­но­ко­мандующем ВСЮР.

По сво­им по­ли­тич. взгля­дам Лукомский был сто­рон­ни­ком кон­сти­туционной мо­нар­хии. В феврале 1920 года за под­держ­ку генерал-лейтенанта П. Н. Вран­ге­ля в его кон­флик­те с глав­ноко­манд. ВСЮР генерал-лейтенатом А. И. Де­ни­ки­ным уво­лен от служ­бы и вы­ехал за гра­ни­цу. С вес­ны 1920 года пред­ста­ви­тель глав­но­ко­мандования «Рус­ской ар­мии» при со­юз­ном ко­ман­до­ва­нии стран Ан­тан­ты в Кон­стан­ти­но­по­ле (Стам­бу­ле), с но­ября 1920 года, по­сле эва­куа­ции ос­тат­ков «Рус­ской ар­мии» из Кры­ма, со­сто­ял в рас­по­ря­же­нии глав­но­ко­ман­дую­ще­го. В эмиг­ра­ции жил в Бер­ли­не, Ниц­це, Па­ри­же. По­мощ­ник великого князя Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча Млад­ше­го, вы­пол­нял его сек­рет­ные по­ру­че­ния. С ию­ля 1926 года Лукомскому бы­ли под­чи­не­ны все во­ин­ские сою­зы и ор­га­ни­за­ции, свя­зан­ные с Рус­ским об­ще­во­ин­ским сою­зом (РОВС) на Даль­нем Вос­то­ке и в Аме­ри­ке. С 1928 года со­сто­ял в рас­по­ря­же­нии пред­се­да­те­ля РОВС, по­сле смер­ти великого кня­зя (в 1929 году) ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти. По­хо­ро­нен на русском клад­би­ще в Сент-Же­невь­ев-де-Буа.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1916) и др.

Сочинения:

Вос­по­ми­на­ния: В 2 т. Бер­лин, 1922.