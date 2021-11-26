ЛАЗO СЕРГЕЙ ГЕOРГИЕВИЧ

Сергей Лазо родился в молдавской дворянской семье Георгия Ивановича и Елены Степановны Лазо. Родители будущего революционера были образованными людьми, в доме имелась большая библиотека. Лазо с детства много читал. В 1907 году, после смерти отца, семья переехала в Езорены. В 1910 году Лазо поступил в 7-й класс 1-й Кишинёвской мужской гимназии. В этом же году вся семья перебралась в Кишинёв . Осенью 1912 года, окончив гимназию, Лазо поступил в Петербургский технологический институт, но в 1914 году возвратился в Бессарабию и в связи с болезнью матери некоторое время жил в деревне и в Кишинёве, помогая ей по хозяйству. Осенью 1914 года он поступил на физико-математический факультет Московского университета и одновременно на историко-философское отделение народного университета имени Шанявского. В Москве Лазо прожил два года: в июне 1916 года по мобилизации студентов Лазо взяли в армию и послали в Алексеевское военное училище в Москве. В декабре того же года в чине прапорщика он получил назначение в Красноярск , в 15-й Сибирский стрелковый полк.

Вскоре после Февральской революции Лазо, популярный в солдатской среде, был избран в полковой комитет и членом Совета солдатских депутатов. В июне 1917 года он присутствовал на I Всероссийском съезде Советов в Петрограде . Перед возвращением в Сибирь он побывал у матери в Молдавии. В октябре 1917 года Лазо участвовал в I Всесибирском съезде Советов Сибири в Иркутске, на котором поддержал предложение большевиков передать всю власть Советам. По окончании съезда он вернулся в Красноярск. В ночь на 29 октября 1917 года ему, как члену ВРК, было поручено подобрать надёжные воинские части и принять участие в захвате правительственных учреждений в Красноярске. После взятия власти в Иркутске Лазо стал комендантом и начальником гарнизона этого города. В феврале 1918 года II Всесибирский съезд Советов постановил предоставить Лазо чрезвычайные полномочия по борьбе с «контрреволюцией» в лице формирований атамана Г. М. Семёнова. В марте 1918 года красногвардейские части сумели вытеснить войска Семёнова в Маньчжурию , но уже в апреле те вновь пересекли границу и нацелились на Читу. На красный Забайкальский фронт было стянуто до 10 тысяч войск. К концу июля красногвардейцам вновь удалось одержать верх над противником.

С осени 1918 года действовал в подполье, был членом подпольного Дальневосточного областного комитета РКП(б) во Владивостоке. С весны 1919 года командовал партизанскими отрядами в Приморье, затем возглавлял Военно-революционный штаб по подготовке восстания в Приморье. 31 января 1920 года успешно осуществил восстание во Владивостоке, занял пост заместителя председателя Военного совета Временного правительства Дальнего Востока – Приморской областной земской управы. Тогда же стал членом Дальбюро ЦК РКП(б).

В ночь с 4 на 5 апреля Лазо и его соратники Алексей Луцкой и Всеволод Сибирцев, были арестованы японскими военнослужащими. Утром 9 апреля 1920 года их вывезли из Владивостока и вскоре сожгли в паровозной топке на станции Муравьёв-Амурский. Достоверно не известно, как они погибли – вероятнее всего, сначала арестованных расстреляли, а уже потом их трупы сожгли.