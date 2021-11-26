КУБАНСКИЕ ПОХОДЫ 1918

Кубaнские походы 1918 — кампании Добровольческой армии против сторонников советской власти.

После поражения сторонников А. М. Каледина и Добровольческой армии в январе-феврале 1918 она 22 февраля 1918 отступила в степи в сторону Кубани. 1-й К. п. начинало около 4 тыс. «первопоходников», которым пришлось двигаться в тяжелых условиях холода и дождей. 1-й К. п. называется также «ледяным» (это название А. И. Деникин употребил в отношении событий 28 марта 1918, когда колонна шла под ледяным дождем). Первоначально Добровольческая армия могла позволить себе только партизанские действия — сторонясь железных дорог и крупных соединений красных. Командования Кубано-Черноморской и Донской республик действовали недостаточно скоординировано. 27 марта 1918 к К. п. присоединился отряд сторонников Кубанской краевой войсковой рады численностью около 6 тыс. бойцов во главе с В. Покровским. 9—13 апреля 1918 Добровольческая армия предприняла Екатеринодара штурм 1918 и потерпела неудачу. Командующий армией Л. Г. Корнилов был убит. Политический руководитель М. В. Алексеев назначил новым командующим Деникина, который вынужден был продолжить партизанские действия без территории, которая могла бы стать тылом армии. Предприняв набег на железную дорогу Ростов — Тихорецкая, Деникин отошел в сторону Дона, где развернулось восстание казачества. Достигнув области войска Донского, Добровольческая армия получила тыл и завершила 1-й К. п. 13 мая 1918.

Деникин претендовал на общее командование антибольшевистскими войсками, но казачьи лидеры во главе с П. Н. Красновым с этим не согласились. В результате белые на юге России наступали в двух направлениях: Донская армия Краснова на Царицын, а Добровольческая армия численностью до 9 тыс. человек 23 июня 1918 ушла в свой 2-й К. п. По мере успехов на Кубани численность Добровольческой армии росла. Ей противостояли многочисленные (80—100 тыс.), но плохо управляемые силы Красной армии Северного Кавказа. В операциях против Добровольческой армии принимали участие группировки красных по несколько тысяч бойцов. 25 июня 1918 белые взяли станицу Торговая, перерезав железную дорогу в Центральную Россию. Тогда же был смертельно ранен командир 1-й дивизии С. Л. Марков . Несмотря на контрудары и ожесточенное сопротивление красных под командованием К. И. Калнина и И. Л. Сорокина , 14 июля 1918 белые взяли станицу Тихорецкую, а 27 июля — Армавир. Но 30 июля красные отбили его. 27 июля Сорокин перешел в контрнаступление, но в боях под Кореновской 28 июля — 7 августа потерпел неудачу. 16 августа 1918 белые заняли Екатеринодар, а красные отошли за Кубань и на Новороссийск. 21 августа белые взяли Ставрополь и 19 сентября Армавир. 23 сентября Северо-Кавказская Красная армия перешла в контрнаступление и 26 августа 1918 отбила Армавир. Бои за город продолжались до ноября. 28 сентября Сорокин отбил Невинномысскую. В октябре произошел конфликт в советском руководстве, который привел к гибели нескольких советских руководителей и Сорокина. 23 октября красные перешли в контрнаступление и 28 октября взяли Ставрополь. В тяжелых боях белые отбили его 15 ноября 1918. 20 ноября 1918 фронт стабилизировался, 2-й К. п. завершился. Бои за Сев. Кавказ продолжались до начала 1919.

Лит.: Вацетис И. И., Какурин Н. Е. Гражданская война 1918—1921. СПб., 2002; Врангель П. Н. Воспоминания. В 2 т. М., 1992; Деникин А. И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова. Август 1917 г. — апрель 1918 г. М., 1991; Его же. Очерки русской смуты. Белое движение и борьба Добровольческой армии. Май — октябрь 1918. Минск, 2002; Зайцов А. А.1918: очерки истории русской Гражданской войны. М., 2006; Ипполитов Г. М. Деникин. М., 2006; Карпов Н. Д. Мятеж главкома Сорокина: правда и вымыслы. М., 2006; Шубин А. В. 1918 год. Революция, кровью омытая. М., 2018.