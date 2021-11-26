КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1918‒1922

Крестьянская войнa 1918—1922 — составная часть Российской революции 1917 и Гражданской войны в России 1917—1922 , совокупность восстаний и повстанческих движений, преимущественно крестьянских по социальному составу.

В К. в. вовлекались представители разных социальных слоев. Но крестьянство не только преобладало количественно, но и определяло задачи повстанческого движения. В отличие от волн крестьянский восстаний, К. в., как и другие крестьянские войны, имела очаги, существовавшие длительное время. Однако К. в. охватывает гораздо большую территорию, чем эти очаги, проявляясь в скоротечных восстаниях, среди которых были даже более массовыми, чем повстанческое движение в очагах. Причиной К. в. стала нерешенность аграрно-продовольственного вопроса.

Еще в 1917 крестьянские волнения были вызваны стремлением крестьян к получению земли помещиков, но не переросли в К. в. Аграрная политика советской власти обеспечила отсутствие массового вооруженного сопротивления ей зимой-весной 1918, хотя крестьяне выступали против реквизиций продовольствия, иногда с оружием в руках. Но с введением продовольственной диктатуры , комитетов бедноты , «военного коммунизма» и началом широкомасштабной гражданской войны в мае-июне 1918 крестьяне стали массово выступать с оружием в руках против коммунистического и белых режимов. Летом 1918 произошли массовые восстания в Саратовской и Пензенской губерниях. Часть участников крестьянских движений выступали за власть Советов , но против коммунистов. Другая часть продолжала поддерживать идеи социалистов-революционеров . Среди повстанцев были сторонники консервативных и анархистских идей.

В середине 1918 развернулось повстанческое движение против австро-германской оккупации на Украине. Возникло Махновское движение , которое в дальнейшем, до 1921, вело вооруженную борьбу также с белым движением , Украинской Народной Республикой (УНР) и коммунистами (вступая с последними двумя силами в тактические союзы). Развал режима оккупации после Ноябрьской революции в Германии вызвал подъем повстанческого движения. 14 ноября 1918 развернулось восстание сторонников восстановления УНР, которых поддержали широкие массы крестьян. После падения режима П. Скоропадского 14 декабря 1918 начались боевые действия между сторонниками советской власти (включая махновцев) и УНР. Некоторые повстанческие командиры, выступавшие против немцев и Скоропадского, перешли на сторону советской власти. Но по мере распространения на Украину «военного коммунизма» многие из них восстали против коммунистов (см., например, Григорьева выступление 1919 ).

Значительная часть крестьян не желала принимать участие в гражданской войне между красными и белыми, не считая, что одна из сторон защищает их интересы. Поэтому массовый характер приобрело движение дезертиров. Уклоняясь от мобилизации, крестьянская молодежь уходила в леса и начинала партизанить против коммунистов, создавая отряды «зеленых». Они убивали советских работников, нападали на небольшие отряды Красной армии. Сотни тысяч «зеленых» партизанили в Московской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Владимирской, Тверской и других губерниях, связываясь то с левыми эсерами, то с белыми, чтобы получить оружие и боеприпасы. В январе—июле 1919 восстания произошли в 124 уездах Европейской части России. Пойманных повстанцев частично расстреливали, а частично отправляли служить в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА).

Крестьяне сопротивлялись изъятию хлеба, лошадной повинности и произволу коммунистов и советского актива. 5 марта 1919 началась «Чапанная война» 1919 , охватившая Самарскую, Симбирскую, Пензенскую, Уральскую, Оренбургскую и Казанскую губернии. Повстанцы, выступавшие против коммунистов, но за власть Советов, взяли Ставрополь на Волге (ныне Тольятти), блокировали Сызрань, угрожали Самаре. В момент наивысшего подъема восстания в нем участвовало около 180 тыс. крестьян. Но уже 14 марта 1919 основные очаги восстания были подавлены.

Повстанцы, действовавшие на советской территории, как правило, выступали также против белого движения и отказывались от союза с ним. Исключение составляло казачество и некоторые отряды дезертиров. Восстания казаков на Дону, на Урале, в Сибири и на Дальнем востоке становились частью белого движения.

Весной 1919 К. в. шла в Поволжье от Сызрани до Астрахани, в Черноземье от Курска до Тамбова, в Тверской губернии и севернее. Восстания в Тамбовской, Воронежской и Саратовской губерниях создали угрозу тылам красных. Но в большинстве своем повстанцы не желали помогать белым, опасаясь, что они вернут землю помещикам или заставят платить за нее выкуп. С конца лета 1919 К. в. на советской территории временно идет на спад.

Причина волнообразного характера крестьянской войны — колебание крестьянства между красной и белой угрозами и отсутствие политического руководства движением в центральных регионах России. Коммунисты с помощью репрессий предотвращали восстановление связей крестьянства и организаций эсеров, к тому же дезорганизованных из-за противоречий по поводу отношения к белым, красным и гражданской войне.

Большинство крестьян было недовольно политикой белых диктатур, на территории которых тоже шла К. в. Когда Вооруженные силы Юга России пришли на Украину, крестьянские восстания вспыхнули с новой силой. На левобережье Днепра был создан махновский район, не контролируемый белыми, Н. Махно взял Екатеринослав и Александровск. На правобережье в повстанческом движении преобладали сторонники УНР. Повстанчество отвлекало значительные силы белых.

В Сибири К. в. была направлена против колчаковского режима. Поскольку режим «военного коммунизма» не успел утвердиться в Сибири, коммунисты, анархисты и эсеры здесь действовали в союзе. Партизанские лидеры могли сочувствовать и большевистским лозунгам, понимаемым анархически, и анархистским, понимаемым полубольшевистски. Зимой 1918—1919 в тайге действовали партизанские отряды П. Лубкова (Мариинский уезд), В. Шевелева и И. Новоселова (Кузнецкий уезд), Г. Рогова (Барнаульский уезд), И. Третьяка (Горный Алтай) и др. Эти отряды бродили по тайге, то соединяясь, то расходясь, нападали на небольшие воинские команды, убивали чиновников, отбирали продовольствие у кулаков и торговцев, раздавая населению. Летом 1919 — зимой 1920 отряд анархиста Н. Каландаришвили вырос с 500 до 2 тыс. бойцов и, установив связи с коммунистами, подошел к Иркутску. Время от времени вспыхивали восстания (например, Кустанайское в марте 1919). Рогов в декабре 1919 взял Кузнецк. На Дальнем востоке анархист Я. Тряпицын в феврале 1920 взял Николаевск-на-Амуре, вступив в бои с японцами, осуществлявшими интервенцию .

В условиях разгрома белого движения Реввоенсовет республики 1 декабря 1919 издал приказ Южному фронту «О мерах преодоления партизанства», который должен был предотвратить сохранение боровшихся с белыми повстанческих отрядов в составе РККА. Они должны были расформировываться. Такая же политика проводилась и в Сибири. После разоружения отрядов были арестованы партизанские командиры Г. Рогов, И. Новоселов, П. Лубков, И. Третьяк и др. По мере распространения «военного коммунизма» за Волгу, на Южн. Урал, Украину и Сибирь антикоммунистическое повстанчество здесь стало массовым.

В феврале-марте 1920 в Уфимской, Казанской и Самарской губерниях произошло «Вилочное восстание» (крестьяне были вооружены, в частности, вилами). В августе 1920 развернулось Антоновское восстание 1920—1921 . В Сибири наиболее крупное восстание 3 мая 1920 возглавил анархист Новоселов, считавший, что коммунисты восстанавливают буржуазную диктатуру. Новоселов создал Федерацию алтайских анархистов, ядром которой стали партизаны армии Рогова, который после освобождения примкнул к выступлению. В июле 1920 в Сибири против коммунистов сражалась 21 тыс. партизан.

Особенно опасными для коммунистического режима были связи между красными воинскими частями и возмущенной деревней. В июле—сентябре произошло Сапожкова выступление 1920 .

Разгром белого движения привел к вступлению Российской революции в новую фазу. Исчезновение угрозы белой «контрреволюции» лишило оснований политику «военного коммунизма», которая формировалась в условиях мобилизации всех сил ради победы в гражданской войне. Но большевики не собирались отказываться от «военного коммунизма», так как считали его прямой дорогой к новому коммунистическому обществу. Режим был сохранен во всей полноте. Социальная напряженность стала стремительно нарастать.

Анархисты и левые эсеры надеялись, что это приведет к «третьей революции» (по аналогии с Февральской и Октябрьской), в ходе которой народ свергнет большевистскую диктатуру. И действительно, в 1920—1921 разразился острый социально-политический кризис, знаменовавший финал Российской революции. Начался новый подъем повстанчества, разрастались старые очаги, возникали новые ( Западносибирское восстание 1921 , восстание под руководством И. Колесникова в Воронежской губернии, Якутский поход 1921—1923 ). Кульминацией «третьей революции» стало Кронштадтское восстание 1921 , воспринятое коммунистическим руководством в контексте крестьянских восстаний. В. И. Ленин считал эту «мелкобуржуазную контрреволюцию» опаснее, чем открыто контрреволюционное противостояние со стороны Белой армии А. И. Деникина . В результате Х съезд РКП(б) 15 марта 1921 принял решение об отмене продовольственной разверстки , положив начало переходу от «военного коммунизма» к новой экономической политике . Уступки крестьянству привели к оттоку сельских масс от повстанческого движения, чему способствовали также голод 1921—1922 и репрессии против оппозиции и повстанцев. Против повстанцев были брошены лучшие силы Красной армии, освободившиеся с фронтов против белых. Красные обладали численным перевесом, были лучше вооружены, действовали методично и жестоко.

Весной 1921 на Украине партизанило около 160 отрядов самой разной направленности — от петлюровцев до анархистов, общей численностью около 40 тыс. бойцов. За исключением армии Махно, они насчитывали от нескольких десятков до 1 тыс. человек. Махновцев было несколько тысяч, но весной 1921 они были распылены. После ожесточенных боев Махно 28 августа 1921 переправился через Днестр в Бессарабию и был разоружен румынским войсками. Летом были разгромлены основные силы в Тамбовской губернии. Весной, когда открылась навигация, в район Западноcибирского восстания были переброшены свежие силы РККА, и к июлю 1921 оно было подавлено. Лубков сражался до июня 1921, когда его застрелил агент ЧК. Новоселов потерпел поражения в феврале и октябре, но сумел скрыться. К осени 1921 было разгромлено большинство повстанческих отрядов на Украине. Последней попыткой разжечь гражданскую войну на Украине стал «второй зимний поход» петлюровцев во главе с Ю. Тютюнником , но 17 ноября 1921 он был разгромлен. В апреле 1922 была объявлена амнистия всем повстанцам, кроме Махно, Петлюры и Тютюнника. В это время отдельные отряды в несколько сотен бойцов (Орла, Коха, Хмары и др.) общей численностью около 2 тыс. еще действовали в Подольской губернии. В других губерниях оставалось по несколько сотен повстанцев. Вспыхивали отдельные восстания против сбора продналога в условиях голода. В сентябре в Польшу ушел один из последних повстанческих командиров Я. Гольчевский (Орел). Осенью 1921 в Поволжье действовали лишь мелкие партизанские группы, не получавшие поддержки крестьян. К 1922 они были в основном ликвидированы.

8 ноября 1921 — 7 февраля 1922 произошло восстание в Карелии, ставшее последним крупным выступлением этого периода в Европейской части России. В Азиатской части локальное повстанчество продолжалось и позднее (в частности, басмачество ).

Несмотря на отдельные успехи, повстанческим движениям не хватило времени и сил, для того чтобы переломить общие тенденции развития и угасания революции.

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