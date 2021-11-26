КРАСНЫЙ ТЕРРОР

Политика уничтожения политический противников революционного режима, в частности советской власти в период Гражданской войны 1918-1922 гг. Террор стал одним из элементов системы «военного коммунизма» .

Октябрьская революция провозгласила отмену смертной казни. В 1918 г. шло ее постепенное восстановление для разных видов преступлений. После начала широкомаштабной гражданской войны, 13.6.1918 г. смертная казнь в РСФСР была восстановлена и для политических преступлений. Первой публичной жертвой политической казни стал популярный командующий Балтийским флотом А. Щастный, который был расстрелян 21.6.1918 г. Ещё до объявления красного террора он применялся на фронте с санкции В. Ленина .

В обострившейся обстановке июня-августа 1918 г. противники большевиков также прибегли к террористическим методам борьбы.

Убийство 30.8.1918 г. М. Урицкого и покушение на Ленина стало поводом для провозглашения красного террора.

05.09.1918 г. было принято постановление ВЦИК о красном терроре, которое предусматривало создание концлагерей для изолирования “классовых врагов”, уничтожение всех оппозиционеров, “причастных к заговорам и мятежам”.

Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) наделялась полномочиями брать заложников, выносить приговоры и приводить их в исполнение.

Сразу же было объявлено о расстреле 29 контрреволюционеров, которые были заведомо непричастны к покушениям на Ленина и Урицкого – в том числе бывшего министра внутренних дел Российской империи А. Хвостова, бывшего министра юстиции И. Щегловитова и др.

В первые дни сентябрьского красного террора в Петрограде погибло более 500 человек. Потом интенсивность расстрелов снизилась.

По всей Советской России были казнены тысячи людей, часть из которых была виновата лишь в принадлежности к «контрреволюционным» классам и общественным течениям – предприниматели, помещики, священники, офицеры, члены партии кадетов.

Террор сопровождался злоупотреблениями служебным положением. Произвол ЧК вызывал критику даже со стороны большевиков.

8.11.1918 г. VI съезд Советов запретил расстрелы без доказательства вины. 24.01.1919 г. были ликвидированы уездные ЧК, карательное рвение которых слабо контролировалось из центра.

17.02.1919 г. права ВЧК были еще сильнее ограничены. Выносить приговоры (за исключением ситуации подавления восстаний) теперь должны были революционные трибуналы. К этому времени ВЧК уже расстреляла 5-9 тысяч человек, из них – две тысячи в первые недели террора.

В дальнейшем красный террор развивался волнами. Он происходил на территориях, занимаемых Красной армией , в районах восстаний против коммунистов, а осенью 1919 г., когда на Москву надвигалась армия Деникина , а анархисты взорвали Московский горком партии, произошел новый всплеск террора в центральной России.

Десятки тысяч участников белого движения были казнены в 1920-1921 гг. в Крыму.

Общие масштабы террора сейчас установить трудно. Вероятно, речь идет о сотнях тысяч жертв различных репрессивных органов – ЧК, ревтрибуналы, военные органы.

Красный террор в реальности не был классовым. Удары наносились по недовольным рабочим, крестьянам, интеллигенции.

В 1922 г., после окончания гражданской войны, произошла последняя вспышка красного террора, направленная против священников.

Затем репрессивная политика была введена в рамки “социалистической законности”, предполагавшей более выборочное применение казней.

ВЧК была преобразована в Главное политическое управление (ГПУ), которое потеряло право бессудных расстрелов.

Однако в 30-е гг. террор возобновился еще в больших масштабах, чем красный террор времен Гражданской войны.

Исторические источники:

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т.50; "Че-Ка". Берлин, 1922.

Автор статьи: Шубин А.В.