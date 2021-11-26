КОЛЧАКА НАСТУПЛЕНИЕ 1919 ГОДА
КОЛЧАКА НАСТУПЛЕНИЕ 1919 ГОДА - стратегическая наступательная операция Колчака армий, проведённая 4 марта - 19 мая с целью разгромить советские войска Восточного фронта, соединиться с другими белыми армиями на севере и юге России и создать единый фронт против РСФСР.
К началу весны 1919 года советские войска (1, 2, 3, 4 и 5-я армии; Волжская военная флотилия - всего 95 тысяч штыков, 9 тысяч сабель, 362 орудия, около 1,9 тысяч пулемётов, 9 бронепоездов, около 30 самолётов, 38 кораблей и судов) Восточного фронта (командующий С.С. Каменев, с 5 мая А.А. Самойло) вышли на рубеж Лбищенск, Актюбинск, Орск, восточнее Уфы, Оханск и далее на север. Им противостояли войска адмирала А.В. Колчака, включавшие Сибирскую и Западную армии, Камскую военнную флотилию, а также находившиеся в его оперативном подчинении казачьи Отдельные Оренбургскую и Уральскую армии (всего 100-120 тысяч штыков, около 26 тысяч сабель, 211 орудий, 1,3 тысяч пулемётов, 5 бронепоездов, 12 бронеавтомобилей, 15 самолётов, свыше 40 кораблей и судов). 4-6 марта они перешли в наступление, нанося основные удары на уфимско-самарском (Западная армия) и ижевско-казанском (Сибирская армия) направлениях. Нанеся ряд поражений советским войскам, Сибирская армия в конце апреля вышла на подступы к Елабуге и Глазову, а передовые части Западной армии находились в 100-120 км от Самары и Казани. Казаки вели бои за Оренбург и Уральск. Центр Восточного фронта был прорван, между советскими 2-й и 5-й армиями образовался разрыв шириной около 200 км, куда устремилась группировка колчаковских войск. Дальнейшее продвижение армий Колчака и отступление частей РККА за Волгу неминуемо приводило к соединению колчаковцев с частями ВСЮР и создавало угрозу центральным районам Советской России. Тем не менее войска Восточного фронта, выдержав удар противника, сохранили боеспособность, выиграли время для сосредоточения резервов и подготовки контрнаступления. Одновременно они активизировали действия против Западной армии. Ряд частных контрударов советских войск (на реках Салмыш и Дёма, в районе Бузулука) привёл к разгрому нескольких колчаковских соединений и создал условия для перехода в контрнаступление. Южная группа армий (М.В. Фрунзе) Восточного фронта 28 апреля нанесла контрудар по левому флангу Западной армии и разгромила его. Контрудар положил начало разгрому войск Колчака (см. Контрнаступление Восточного фронта 1919 года). Сибирская армия в это время продолжала наступление и к середине мая её части вышли к рекам Вятка и Кильмезь. Однако начавшееся отступление Западной армии заставило Сибирскую армию сначала ослабить свой натиск, а 19 мая и вовсе прекратить наступление.
Несмотря на то, что в ходе настпуления Колчака части Западной и Сибирской армий нанесли советским войскам ряд пораженией, отбросили их на глубину свыше 400 км на запад и вышли на подступы к Волге, основная задача - соединение с частями белых армий, действовавшими на севере и юге Европейской части России, - выполнена не была.
См. также Литературу при статье Колчака армии.