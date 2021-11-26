КОЛЧАК Александр Васильевич

Российский военачальник и исследователь.

Родился в семье офицера. В 1894 г. окончил Морской кадетский корпус. В 1900-1902 гг. участвовал в полярной экспедиции Э.В. Толля, в 1903 г. руководил экспедицией по поиску Толя. В 1906 г. избран действительным членом Русского Географического общества , его именем назван остров в Карском море. Участвовал в русско-японской войне, при капитуляции Порт-Артура попал в плен. В 1905 г. лейтенант Колчак вернулся в Россию. Награжден орденами и Георгиевским оружием с надписью «За храбрость».

Служил в Морском Генштабе и Морской академии. В 1909 г. опубликовал труд «Лёд Карского и сибирского морей», разрабатывал проект и участвовал в экспедиции по Северному морскому пути в 1909-1910 гг. Командовал эсминцем, стал капитаном 1 ранга. Принимал участие в Первой мировой войне . Служил в штабе командующего балтийским флотом Н. Эссена, руководил проведение боевых операций. 28 июня 1916 г. произведен в вице-адмиралы и назначен командующим Черноморским флотом.

12 марта 1917 г. привел флот к присяге Временному правительству , вступил в Центральный военно-исполнительный комитет. 5-6 июня 1917 г. в ходе волнений гарнизона, делегатское собрание флота и рабочих Севастополя приняло решение заставить офицеров сдать оружие и отстранить Колчака от должности. Колчак подчинился, но георгиевское оружие демонстративно выбросил за борт. В августе – октябре 1917 г. Колчак — начальник российской военно-морской миссии в США.

30 декабря 1917 г. поступил на британскую военную службу, не признавая Брестский мир и считая для себя союзнические обязательства в отношении Германии сохраняющими силу. Получил назначение на Месопотамский фронт, но затем был направлен на КВЖД и в Россию для поддержки белого движения.

С 4 ноября 1918 г. Колчак — военный и военно-морской министр Временного Всероссийского правительства (Уфимской директории). 18 ноября 1918 г. сторонники Колчака совершили переворот, арестовали министров-эсеров Н. Авксентьева и В. Зензинова. Оставшиеся члены правительства избрали Колчака Верховным правителем России и Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российского государства (см. диктатура А. Колчака). Государственное управление осуществлялось правителем, при котором действовал совет и правительство. Реальная власть на местах принадлежала командовавшим территориальными частями офицерам. Верховенство Колчака было 30 апреля 1919 г. признано «Временным правительством Северной области», 12 июня - А. Деникиным . 10 июня Колчак назначил командующим Северо-западной армией Н. Юденича. Колчак выступал за единую и неделимую Россию, восстановление прав частной собственности, нарушенных большевиками, санкционировал белый террор против сторонников левых взглядов и участников повстанчества периода гражданской войны 1918-1922 гг., проводил политику тесного союза с Антантой , согласовывал свои действия с её представителями М. Жаненом и А. Ноксом, использовал для закупок вооружений и снаряжения попавшую к белым часть золотого спаса России. Был разогнан Комитет членов Учредительного собрания. Вооруженные силы Колчака включали Западную, Сибирскую, Оренбургскую и Уральскую армии общей численностью до 400 тысяч человек (до 140 тысяч на фронте), включая около 30 тысяч офицеров. В декабре 1918 г. под общим руководством Колчака была взята Пермь. В марте 1919 г. развернулось генеральное наступление войск Колчака, которые вышли на подступы к Самаре и Симбирску. В июне началось контрнаступление Красной армии . После поражения колчаковских войск в войне с большевиками правитель отступил в ноябре из Омска, под Иркутском попал под охрану легионеров Чехословацкого корпуса. 4 января 1920 г. Колчак издал указ о передаче Верховной Всероссийской власти А. Деникину. 15 января 1920 г. легионеры по согласованию с командованием войск Антанты выдали Колчака Иркутскому политцентру, который 21 января передал свои полномочия Иркутскому ВРК. В условиях наступления белых Колчак был расстрелян вместе с председателем своего правительства В. Пепеляевым.

Исторические источники:

Верховный правитель России: Документы и материалы следственного дела адмирала А. В. Колчака. М. 2003;

Подлинные протоколы допросов адмирала А. В. Колчака и А. В. Тимирёвой. // Отечественные архивы. 1994. № 5;

Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920. М., 2003.

Автор статьи: Шубин А.В.