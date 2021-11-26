КИСЕЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Биография и военная карьера

Учился в Полоцком кадетском корпусе, после чего продолжил военное образование в Михайловском артиллерийском училище. В звании прапорщика стал служить в 26-ой артиллерийской бригаде. В 1892 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду и перешел на службу в штаб 13-го армейского корпуса. В 1903 г. дослужился до чина полковника. В 1905 г. стал командиром 28-го пехотного Полоцкого полка. В 1908 г. стал генерал-майором и возглавил лейб-гвардии Измайловский полк. В 1913 г. во главе 1-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии, дислоцировавшейся в Санкт-Петербурге. После начала Первой мировой войны , бригада была отправлена на фронт. В ноябре 1914 г. во главе 3-й гренадерской дивизии, проявившей себя в оборонительных боях на территории Польши и Белоруссии. За успешное командование 30 сентября 1915 г. был произведен в генерал-лейтенанты. С августа 1916 г. во главе 9-го армейского корпуса, обескровленного в боях у Барановичей. Киселевскому удалось практически заново сформировать военное подразделение. После Февральской революции положение Николая Михайловича пошатнулось из-за его близости с Романовыми. Несмотря на это, главнокомандующий русской армии М.В. Алексеев назначил его на пост командующего 10-й армией Западного фронта, перед которой стояла задача провести активную наступательную операцию по прорыву фронта и освобождению Вильно. Среди солдат нарастало недовольство, на одном из митингов избили члена Петроградского совета, после этого инцидента Киселевского сняли с занимаемой должности. Наступление русской армии захлебнулось, а Николая Михайловича отправили в резерв при штабе Минского военного округа. После Октябрьской революции присоединился к белому движению, занимал пост инспектора новых формирований в Добровольческой армии и ВСЮР. После поражения белых войск Киселевский эмигрировал в Королевство сербов, хорватов, словенцев. Служил в дирекции железных дорог. В 1928 г. уехал во Францию, занимался общественной деятельностью по поддержке и сохранению памяти среди русских эмигрантов. Писал статьи для эмигрантской печати. Похоронен на кладбище Кокад в Ницце.