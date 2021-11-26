КИКВИДЗЕ ВАСИЛИЙ ИСИДОРОВИЧ

Киквидзе, Василий Исидорович (28.02[12.03].1895, Кутаиси — 11.01.1919, близ хут. Зубриловка Балашовского уезда Саратовской губ., ныне Волгоградская обл.) — революционер, военный деятель.

Из обедневших дворян, родился в семье чиновника. Участвовал в Революции 1905—1907 , распространял листовки, за что подвергся исключению из гимназии. Примыкал к эсерам-максималистам. В 1915 призван в армию. Военное обучение проходил в Кирсанове Тамбовской губ. Служил вольноопределяющимся в гусарском полку, входившем в состав 6-й кавалерийской дивизии 7-го кавалерийского корпуса Юго-Западного фронта. В марте избран председателем солдатского комитета 6-й кавалерийской дивизии. Делегат I съезда солдатских депутатов Юго-Западного фронта в Каменец-Подольске. Избран товарищем председателя Военно-революционного комитета Юго-Западного фронта и стал выборным командиром дивизии. 30 декабря 1917 — 1 января 1918 во главе сводных отрядов выбил отряд войск Украинской народной республики из Ровно. Примыкал к левым эсерам. В марте 1918 — командующий 4-й советской армией на Украине. По поручения главкома В. А. Антонова-Овсеенко организовал оборону против наступавших австро-германских войск под Полтавой. Дал бой противнику под Миргородом, лично ходил в атаки, был ранен. После падения Полтавы, сдав 6 апреля 1918 командование армией Ю. Саблину, являлся командующим обороной Харькова. Получил еще несколько ранений в боях. К середине апреля отряды во главе с К. отступили на Тамбов. Возглавил 1-ю дивизию внеочередного формирования (с октября 1918 16-я стрелковая дивизия). В начале июня К. подавил выступление крестьян села Богородицкое-Арапово против изъятия лошадей для нужд Красной армии. 4 июня дивизия была направлена в распоряжение командования Северо-Кавказского военного округа, и с 12 июня вела бои против войск П. Н. Краснова . 19—20 июня 1918 во главе сводного пехотно-кавалерийского отряда дивизии К. руководил подавлением антисоветского восстания в Тамбове. Согласно официальной биографии, за время своей военной карьеры К. был ранен 12 раз. Отличался личной скромностью, вплоть до аскетизма. Вследствие склонности отстаивать организационную и политическую автономию своей воинской части, К. неоднократно обвинялся представителями командования (В. А. Антоновым-Овсеенко, Н. И. Подвойским) в «партизанщине». После выступления левых эсеров в Москве 6 июля 1918 к нему в дивизию с предложением поддержать выступление приехал П. П. Прошьян , однако К. не захотел оголять фронт. Будучи близким другом анархиста А. Г. Железнякова , К. поручил ему командование 1-м Еланским стрелковым полком, входившим в состав дивизии К. Видные посты в дивизии занимали и другие представители оппозиционных большевикам леворадикальных политических сил, например, заведующим культурно-просветительским отделом был анархист Г. М. Богацкий. В конце октября на собрании агитаторов было принято решение о смещении К. с должности начдива и предании суду Революционного трибунала за «партизанщину». 11 ноября 1918 К. созвал в Елани дивизионный съезд, потребовавший удалить интриганов с фронта. 11 января 1919 К. был смертельно ранен во время объезда постов.

Лит.: Шехаев Б. А. Боевая жизнь 16-й стрелковой Ульяновской им. Киквидзе дивизии. М., 1926; Еремин К. Василий Киквидзе // Полководцы гражданской войны. Серия биографий. М., 1960; Бузукашвили М. И. Начдив Киквидзе. М., 1977; Гладков Т. К. Клятва у знамени. М., 1978; Леонтьев Я. Пасынки революции // Политический журнал. 2006. № 11. С. 70—75.