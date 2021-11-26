КИЕВСКИЕ ВОССТАНИЯ 1917 и 1918

Киевские восстания 1917 и 1918 — восстания в Киеве, связанные с попытками установления Советской власти .

Когда стало известно об Октябрьской революции 1917 , киевские большевики на совместном заседании исполкомов Советов рабочих и солдатских депутатов предложили Советам взять власть. Исполкомы не решились на это. Центральная рада (ЦР) выступила с примирительных позиций и создала Краевой комитет охраны революции, в который вошли и большевики. Командование Киевского военного округа сохранило лояльность Временному правительству и не признало авторитет Комитета.

27 октября 1917 большевики вышли из Комитета и создали ревком во главе с Г. Пятаковым, который вступил в борьбу с командованием Киевского военного округа. Вызванные командованием с фронта части Чехословацкого корпуса и казачья дивизия 28 октября арестовали большевистский ревком. Развернулись боевые действия. Опираясь на завод «Арсенал», большевики атаковали штаб округа. 29 октября Генеральный секретарь ЦР В. Винниченко заявил, что Генеральный секретариат берет власть в свои руки. Созданная ЦР согласительная комиссия с участием враждующих сторон смогла добиться прекращения огня. Вызванные в Киев войска выводились из города, офицерские и добровольческие отряды расформировывались, штаб округа должен был быть реорганизован. Реальная власть в Киеве перешла к ЦР, опиравшейся на украинизированные войска.

В условиях начавшегося 25 декабря 1917 наступления советских войск на Киев 15 января 1918 вспыхнуло просоветское восстание в Киеве. Красная гвардия укрепилась на заводе «Арсенал» и в Подоле. Вместе с двумя просоветскими полками красногвардейцы двинулись на центр города. 17 января 1918 часть гарнизона объявила нейтралитет. Восставшим удалось прорваться на Крещатик и подойти вплотную к зданию ЦР, после чего они были с трудом отброшены на Подол. 19 января 1918 С. Петлюра подошел с подкреплениями и выбил восставших из большинства важнейших объектов. «Арсенал» был окружен и 21 января 1918 взят. Происходили убийства пленных. Восстание было подавлено. Но 26 января 1918 Киев был взят красными во главе с М. Муравьевым .

Лит.: Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне. Т. 1. М.–Л., 1928; Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Сборник документов и материалов. Т. 3. Киев, 1957; История Украины. М., 2015; История Украины. Научно-популярные очерки. М., 2008; Савченко В. А. Симон Петлюра. Харьков, 2006; Солдатенко В. Ф. Гражданская война в Украине. 1917—1920 гг. М., 2012; Украïнська Центральна рада. Документи I матерIали у двох томах. Т. 1. КIïв, 1996; Шубин А. В. Старт Страны Советов. Революция. Октябрь 1917 — март 1918. М., 2017.