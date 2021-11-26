Гулевич, Арсений Анатольевич

Гуле`вич, Арсений Анатольевич (14[27].02.1866, Москва — 12.04.1947, Париж) — русский военачальник и ученый, заслуженный профессор и почетный член Николаевской военной академии (1913), генерал-лейтенант (6 апреля 1914). Из дворянского рода. В 1883 окончил 3-й кадетский Московский корпус. После окончания Александровского военного училища (1885) произведен в подпоручики с прикомандированием к лейб-гвардии Финляндскому полку и затем переведен в него. По окончании Николаевской военной академии (1892) в целях обучения направлен за границу, в 1894 переведен в Генштаб. В 1899 назначен экстраординарным профессором Николаевской военной академии по кафедре военной администрации, в 1904 ординарным профессором той же академии. Занимался изучением проблем военной экономики. В работе «Война и народное хозяйство» (1898) рассматривал связь войны с экономическими интересами государства, влияние состояния экономики на военные возможности страны. Автор трудов: «Большие маневры французских войск» (1895), «Сравнение экономического строя России и главных европейских государств с военной точки зрения» (1898) и др. В 1904—1905 — помощник начальника канцелярии военного министерства, с 1905 начальник канцелярии Совета государственной обороны. В 1908 произведен в генерал-майоры и назначен командиром лейб-гвардии Преображенского полка, в 1909 зачислен в свиту Его Императорского Величества, с оставлением в должности. С 1912 начальник штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. В Первой мировой войне 1914—1918 начальник штаба 6-й (с июля 1914) и 9-й (с августа 1914) армий, Сев.-Западного фронта (с февраля 1915), командир 42-го (с марта 1916) и 21-го (с апреля 1917) армейских корпусов. «За отличия в делах против неприятеля» в 1914 награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. После выступления генерала Л. Г. Корнилова ( август 1917) зачислен в резерв при штабе Петро­градского военного округа. В 1918 призван в Красную армию (см. Рабоче-крестьянская Красная армия ), зарегистрирован в штабе Северного участка и Петроградского района. Осенью 1918 назначен временно исполняющим должность начальника хозяйственного отдела 6-й армии, действовавшей на Европейском Севере. Уволен в отставку по болезни. С декабря 1918 жил в Финляндии, заведовал учреждениями Красного Креста. В последующем представитель Сев.-Зап. армии генерала Н. Н. Юденича в Финляндии, участник организации ее похода на Петроград. С 1920 во Франции. Председатель Союза офицеров — участников войны, председатель Союза преображенцев, профессор Высших военно-научных курсов генерала Н. Н. Головина, заместитель председателя Союза инвалидов. Помещал свои статьи и заметки в различных военных периодических изданиях, читал лекции на курсах в Сорбонне, написал книгу «Роль России в мировой войне» (1934). Приветствовал нападение Германии на СССР и выражал пожелание скорейшей победы над «иудо-большевизмом». Умер в эмиграции.