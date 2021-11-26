Голощёкин, Филипп Исаевич (Шая Исаакович)

Голощёкин, Филипп Исаевич (Шая Исаакович) (26.02[09.03].1876, Невель, Витебская губ. — 28.10.1941, пос. Барбош, Куйбышевская обл.) — российский революционер, большевистский и советский деятель. Окончил зубоврачебную школу в Риге. С 1903 — член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Участник Революции 1905—1907. С 1906 — член Петербургского комитета РСДРП. С 1909 — руководитель Московского комитета РСДРП. В 1909 арестован и сослан. В 1912 — делегат Пражской конференции РСДРП от Москвы. Член ЦК РСДРП(б) в 1912—1917. Снова арестован, сослан. В 1912 бежал. В 1913 снова арестован, сослан в Туруханский край . После Февральской революции 1917 — представитель ЦК в Петербургском комитете большевиков, делегат Апрельской конференции РСДРП(б). Член и секретарь Пермского комитета РСДРП(б), делегат 6-го съезда РСДРП(б). Член Пермского, Екатеринбургского Советов, член исполкома Уральского области Совета. Возглавлял Красную гвардию. Участник Октябрьской революции 1917. Делегат Второго всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов. Член Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК), Петроградского Военно-революционного комитета. Участник переговоров ВЦИК с Викжелем. В 1917 — член Екатеринбургского комитета РСДРП(б). Один из организаторов установления Советской власти на Урале. Комиссар по военным делам Екатеринбургского Совета. Один из организаторов расстрела Николая II и его семьи. В 1918—1919 — военный комиссар Уральской области, политкомиссар и член реввоенсовета армий, окружной военный комиссар Уральского ВО, председатель Челябинского губревкома. В 1919—1921 — член Туркестанской комиссии ВЦИК. В 1922—1925 — председатель Самарского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Самарского губисполкома, член губкома РКП(б). Глава комиссии по борьбе с последствиями голода — «­ГУБПОСЛЕДГОЛ». В 1925—1933 — первый секретарь ЦК КП(б) Казахстана. Проводил мероприятия по коллективизации и раскулачиванию, которые привели к голоду и массовой откочевке населения из СССР. Член ЦК ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза) в 1927—1934 (кандидат с 1924). В 1933—1939 — Главный государственный арбитр СССР. 15 октября 1939 арестован. После начала Великой Отечественной войны 1941—1945 расстрелян. Лит.: Бузунов В., Моисеева Е. Талантливый организатор // Ленинская гвардия Урала, Свердловск, 1967; Горячев Ю. В. Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б). 1917—1991. Историко-биографиче­ский справочник. М., 2005; Плотников И. Ф. Во главе революционной борьбы в тылу колчаковских войск. Сиб.(Урало-Сиб.) бюро ЦК РКП(б) в 1918—1920 гг., Свердловск. 1989.