Гай, Гая Дмитриевич (наст. имя Бжишкян Гайк) (06.02.1887, г. Тебриз, Иран ‒ 11.12.1937)

Гай, Гая Дмитриевич (наст. имя Бжишкян Гайк) (06.02.1887, г. Тебриз, Иран — 11.12.1937) — советский военачальник, участник Гражданской войны 1918—1920. Происходил из семьи учителя. Участвовал в революционном движении с 1904, социал-демократ. За боевые заслуги в Первой мировой войне награжден золотой шашкой, двумя георгиевскими крестами и удостоен звания прапорщика. С 1918 в Красной армии (см. Рабоче-крестьян­ская Красная армия ) и Коммуни­стической партии (см. Коммунистическая партия Советского Союза), командовал красногвардейскими отрядами в Поволжье. В июле 1918 сформировал и возглавил 24-ю дивизию (впоследствии 24-я Самаро-Ульяновская Железная стрелковая дивизия ). Одной из первых в Красной Армии она была награждена Почетным революционным Красным Знаменем. Из рядов дивизии вышли видные военачальники Красной армии: М. Д. Великанов, К. Н. Галицкий, А. И. Седякин, М. А. Пуркаев. В 1919 командовал 1-й армией Восточного фронта. За время Граждан­ской войны дважды удостоился ордена Красного Знамени. Неоднократно оказывался в подчинении М. Н. Тухачевского, впоследствии поддерживал его в военных вопросах. Во время Советско-польской войны в 1920 возглавлял 3-й конный корпус, который участвовал в наступлении Западного фронта. В 1920-е Народный комиссар по военным делам Армянской ССР, окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, командовал кавалерийской дивизией и корпусом. С 1929 началась его военно-научная и педагогическая карьера. Г. написал несколько работ по истории Гражданской войны: «Первый удар по Колчаку» (1926), «В боях за Симбирск, Ульяновск» (1928), «На Варшаву! Действия 3-го конного корпуса на Западном фронте. Июль — август 1920 г.» (1928), «Борьба с чехословаками на Средней Волге» (1931). В 1933 Г. получил ученое звание профессора и возглавил кафедру истории войн и военного искусства в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. В частных разговорах он жаловался на свертывание внутрипартийной демократии и считал, что «надо убрать» И. В. Сталина. В июне 1935 Г. сняли с должности в Военной академии, уволили из Красной Армии и исключили из партии. 3 июля 1935 его арестовали и обвинили в антипартийных высказываниях и принадлежности к троцкистской оппозиции. По сути, это был первый случай, когда репрессиям подвергся «генерал» (должность военачальника соответствовала генеральской), да еще и пролетарского происхождения. Г. никогда и ни в каких оппозициях не участвовал. Особым совещанием при НКВД СССР (см. Комитет государственной безопасности СССР) Г. был осужден к 5 годам лишения свободы. По дороге в Ярославскую тюрьму 22 октября 1935 он перехитрил конвой, выскочил на ходу из поезда и скрылся недалеко от станции Берендеево Иваново-Промышленной обл. С целью поимки Г. НКВД мобилизовал 900 командиров пограничной школы, сотрудников НКВД, членов партии, комсомольцев, колхозников и создал кольцо из нескольких тысяч человек радиусом в 100 километров. Г. был пойман 24 октября. Оказалось, что при падении он сильно ушиб левое бедро и левую ногу, однако смог уйти на 6—8 км от места побега. Отбывая наказание, был обвинен в участии в «антисоветской террористической организации» и по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян. Реабилитирован 30 мая 1956.

Лит.: Айрапетян Г. А. Железный Гай / Предисловие С. М. Буденного. М., 1980; Гай Г. Д. // Большая Российская энциклопедия. Т. 6. М., 2006; Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. М., 1983; Дубинский И. В. Особый счет. Военные мемуары. М., 1989; Дунаевский А. М. По следам Гая. Свердловск, 1975; Лазарев С. Е. Подрезанные крылья // Военно-исторический журнал. 2012. №5; Его же. Судьба комкора Г. Д. Гая в контексте трагических событий 1930-х гг. // История в подробностях. «Большой террор». Москва, 2012. № 6 (24); Его же. Советская военная элита ­1930-х годов: «Красные» полководцы, какими они были. Проблемы взаимоотношений. Трагедия «чисток» / Предисл. В. С. Мильбаха. М., 2016; Новохатко В. Г. Шесть дней июля: о Г. Д. Гае. М., 1987; Сувениров О. Ф. 1937. Трагедия Красной армии. М., 2009. С. Е. Лазарев.