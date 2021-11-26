ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ - советский государственный и военный деятель, полководец, Маршал Советского Союза.
Окончил Казанское пехотное юнкерское училище (1905). На военной службе с 1901 года. Проходил службу на Кавказе и в Киевском ВО. В 1-ю мировую войну командовал ротой, батальоном, представлен на должность командира полка, полковник (1917). После Октябрьской революции 1917 года перешёл на сторону советской власти, участвовал в разработке Декрета об организации РККА. В РККА с 1918 года. С января 1918 года работал в Военном отделе ВЦИК, занимался формированием частей Красной Армии. По его предложению была введена должность главнокомандующего Вооруженными Силами Республики. В мае назначен комиссаром Всероссийского главного штаба и председателем Высшей аттестационной комиссии по отбору офицеров в РККА. В сентябре назначен командующим 9-й армией Южного фронта, сражавшейся против казаков генерал-лейтенанта П.Н. Краснова на участке Балашов, Камышин. С декабря командовал 10-й армией, участвовавшей в Царицына обороне 1918-1919 годов, где при отражении наступления противника впервые использовал для его разгрома крупные кавалерийские соединения. С июля 1919 года командовал 14-й армией, оборонявшейся на Левобережной Украине. В октябре 1919 года, когда создалась реальная угроза Москве в ходе Московского похода Деникина 1919 года, Егоров назначен командующим войсками Южного фронта. Под его командованием войска фронта нанесли поражение армиям ВСЮР. С января 1920 года командующий войсками Юго-Западного фронта, которые в советско-польскую войну 1920 года успешно провели Киевскую, Новоград-Волынскую, Ровенскую и Львовскую операции.
После Гражданской войны 1917-1922 годов Егоров последовательно командовал войсками Киевского и Петроградского военного округов, Западным фронтом, Кавказской Краснознамённой армией, войсками Украинского ВО. Принимал активное участие в осуществлении военной реформы 1924-1925 годов. С ноября 1925 года военный атташе в Китае. С марта 1926 года заместитель председателя Военно-промышленного управления и член Коллегии ВСНХ СССР, а с октября - член коллегии постоянного совещания при Реввоенсовете СССР. С мая 1927 года командующий войсками Белорусской ВО, с 1931 года начальник Штаба (с 1935 года Генерального штаба) РККА. Егоров - один из инициаторов реорганизации армии и флота СССР на новой технической основе, сторонник создания мощных бронетанковых войск, ВВС и системы ПВО страны; принимал активное участие в разработке теории советского военного искусства и строительства вооруженных сил. В мае 1937 года Егоров назначен заместителем наркома обороны СССР, в январе 1938 года - командующим войсками Закавказского ВО. В марте 1938 года арестован, а в феврале 1939 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян по обвинению в участии «в антисоветском троцкистском военно-фашистском заговоре». Реабилитирован в 1956.
Награждён 2 орденами Красного Знамени (1919, 1930) и др.
Сочинения:
Львов - Варшава. 1920 год. Взаимодействие фронтов. М.; Л., 1929;
Разгром Деникина, 1919. М., 1931;
Тактика и оперативное искусство РККА начала тридцатых годов // Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917–1940 гг.). М., 1965;
Задача современного военного искусства // Там же.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.