ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ - советский государственный и военный деятель, полководец, Маршал Советского Союза.

Окон­чил Ка­зан­ское пехотное юн­кер­ское училище (1905). На во­енной служ­бе с 1901 года. Про­хо­дил служ­бу на Кав­ка­зе и в Ки­ев­ском ВО. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну ко­ман­до­вал ро­той, ба­таль­о­ном, пред­став­лен на долж­ность ко­ман­ди­ра пол­ка, пол­ков­ник (1917). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года пе­ре­шёл на сто­ро­ну советской вла­сти, уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке Дек­ре­та об ор­га­ни­за­ции РККА. В РККА с 1918 года. С января 1918 года ра­бо­тал в Во­енном от­де­ле ВЦИК, за­ни­мал­ся фор­ми­ро­ва­ни­ем час­тей Крас­ной Ар­мии. По его пред­ло­же­нию бы­ла вве­де­на долж­ность глав­но­ко­ман­дую­ще­го Воо­руженными Си­ла­ми Рес­пуб­ли­ки. В мае на­зна­чен ко­мис­са­ром Все­рос­сий­ско­го глав­но­го шта­ба и председателем Выс­шей ат­те­ста­ци­он­ной ко­мис­сии по от­бо­ру офи­це­ров в РККА. В сен­тяб­ре на­зна­чен ко­мандующим 9-й ар­ми­ей Южного фрон­та, сра­жав­шей­ся про­тив ка­за­ков генерал-лейтенанта П.Н. Крас­но­ва на уча­ст­ке Ба­ла­шов, Ка­мы­шин. С де­каб­ря ко­ман­до­вал 10-й ар­ми­ей, уча­ст­во­вав­шей в Ца­ри­цы­на обо­ро­не 1918-1919 годов, где при от­ра­же­нии на­сту­п­ле­ния про­тив­ни­ка впер­вые ис­поль­зо­вал для его раз­гро­ма круп­ные кавалерийские со­еди­не­ния. С ию­ля 1919 года ко­ман­до­вал 14-й ар­ми­ей, обо­ро­няв­шей­ся на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не. В октябре 1919 года, ко­гда соз­да­лась ре­аль­ная уг­ро­за Мо­ск­ве в хо­де Мо­с­ков­ско­го по­хо­да Де­ни­ки­на 1919 года, Егоров на­зна­чен ко­мандующим вой­ска­ми Южного фрон­та. Под его ко­ман­до­ва­ни­ем вой­ска фрон­та на­нес­ли по­ра­же­ние ар­ми­ям ВСЮР. С января 1920 года ко­мандующий вой­ска­ми Юго-Западного фрон­та, ко­то­рые в со­вет­ско-поль­скую вой­ну 1920 года ус­пеш­но про­ве­ли Ки­ев­скую, Но­во­град-Во­лын­скую, Ро­вен­скую и Львов­скую опе­ра­ции.

По­сле Гражданской вой­ны 1917-1922 годов Егоров по­сле­до­ва­тель­но ко­ман­до­вал вой­ска­ми Ки­ев­ско­го и Пет­ро­град­ско­го во­енного ок­ру­гов, Западным фрон­том, Кав­каз­ской Крас­но­зна­мён­ной ар­ми­ей, вой­ска­ми Ук­ра­ин­ско­го ВО. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в осу­ще­ст­в­ле­нии во­ен­ной ре­фор­мы 1924-1925 годов. С но­ября 1925 года во­енный ат­та­ше в Ки­тае. С мар­та 1926 года заместитель председателя Во­енно-промышленного уп­рав­ле­ния и член Кол­ле­гии ВСНХ СССР, а с ок­тяб­ря - член кол­ле­гии по­сто­ян­но­го со­ве­ща­ния при Рев­во­ен­со­ве­те СССР. С мая 1927 года ко­мандующий вой­ска­ми Бе­ло­русской ВО, с 1931 года начальник Шта­ба (с 1935 года Ге­не­раль­но­го шта­ба) РККА. Егоров - один из ини­циа­то­ров ре­ор­га­ни­за­ции ар­мии и фло­та СССР на но­вой тех­нической ос­но­ве, сто­рон­ник соз­да­ния мощ­ных бро­не­тан­ко­вых войск, ВВС и сис­те­мы ПВО стра­ны; при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в раз­ра­бот­ке тео­рии советского во­енного ис­кус­ст­ва и строи­тель­ст­ва воо­руженных сил. В мае 1937 года Егоров на­зна­чен заместителем нар­ко­ма обо­ро­ны СССР, в январе 1938 года - ко­мандующим вой­ска­ми За­кав­каз­ско­го ВО. В мар­те 1938 года аре­сто­ван, а в феврале 1939 года по при­го­во­ру Во­енной кол­ле­гии Вер­хов­но­го су­да СССР рас­стре­лян по об­ви­не­нию в уча­стии «в ан­ти­со­вет­ском троц­ки­ст­ском во­ен­но-фа­ши­ст­ском за­го­во­ре». Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956.

На­гра­ж­дён 2 ор­де­на­ми Крас­но­го Зна­ме­ни (1919, 1930) и др.

Сочинения:

Львов - Вар­ша­ва. 1920 год. Взаи­мо­дей­ст­вие фрон­тов. М.; Л., 1929;

Раз­гром Де­ни­ки­на, 1919. М., 1931;

Так­ти­ка и опе­ра­тив­ное ис­кус­ст­во РККА на­ча­ла три­дца­тых го­дов // Во­про­сы стра­те­гии и опе­ра­тив­но­го ис­кус­ст­ва в со­вет­ских во­ен­ных тру­дах (1917–1940 гг.). М., 1965;

За­да­ча со­вре­мен­но­го во­ен­но­го ис­кус­ст­ва // Там же.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.