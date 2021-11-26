ДОРОШЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОТОВИЧ

Из дворян Черниговской губернии. Окончил Черниговскую гимназию. Православный. 30.8.1871 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 12.9.1872 получил звание портупей-юнкера. 7.4.1873 получил звание фельдфебеля. 10.8.1873 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Измайловскому полку. 17.8.1874 переведен в лейб-гвардии Измайловский полк прапорщиком (со старшинством с 10.8.1873). 30.8.1876 произведен в подпоручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 30.8.1877 произведен в поручики. 12.2.1878 по болезни прикомандирован к штабу командующего войсками в тылу Действующей армии. 11.3.1878 назначен комендантом железнодорожной станции Троянов Вал Бендеро-Галицкой железной дороги. 25.3.1878 назначен в резерв офицеров, положенных в распоряжении командующего войсками с оставлением в должности. 10.9.1878 отчислен от должности коменданта станции Троянов Вал. 29.9.1878 поступил в Александровскую военно-юридическую академию. 31.5.1881 окончил академию по 1-му разряду причислен к Военно-судному ведомству. 11.6.1881 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 21.7.1881 командирован для практических занятий в Петербургский военно-окружной суд. 11.2.1882 переведен в Военно-судное ведомство капитаном с назначением помощником военного прокурора Казанского военно-окружного суда. 10.8.1882 назначен помощником военного прокурора Петербургского военно-окружного суда. 30.8.1884 произведен в подполковники. 22.10.1884 уволен со службы по прошению с переименованием в надворные советники. 3.11.1884 командирован для занятия должности Военного Прокурора в Восточной Румелии.10.9.1885 отчислен от должности военного прокурора в Восточной Румелии. 4.10.1885 определен на службу в военно-судное ведомство подполковником с назначением помощником военного прокурора Петербургского военно-окружного суда. 26.11.1886 уволен в запас. 24.6.1887 определен на действительную службу в военно-судное ведомство с назначением помощником военного прокурора Виленского военно-окружного суда. 7.4.1889 произведен в полковники. 26.3.1890 назначен военным судьей Варшавского военно-окружного суда. 16.3.1898 назначен военным прокурором Виленского военно-окружного суда. 18.4.1899 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 6.12.1906 произведен в генерал-лейтенанты.12.12.1905 назначен председателем Варшавского военно-окружного суда. 10.1.1908 ранен анархистами в результате покушения. 23.5.1909 назначен постоянным членом Главного военного суда. 22.3.1915 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 31.3.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Проживал в Петрограде. На январь 1918 г. – в Пятигорске. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. 1.12.1918 назначен в резерв чинов Добровольческой армии. На 22.1.1919 в резерве чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. 21.2.1919 назначен председателем Кассационного присутствия. До 14.3.1919 – председатель особой комиссии. Умер от болезни.

Жена (2-я): купеческая дочь Нина Владимировна (урожденная Бернгард) (?–не позднее 1917) .Дети (от 1-го брака): Вера (в замужестве Москвина) (род. 23.9.1882, Черниговская губерния), Николай (род. 21.10.1886, Черниговская губерния). Дети (от 2-го брака): Георгий (род. 4.11.1891), Мария (в замужестве Янович) (род. 6.8.1893, Варшава–не ранее 1945), Людмила (в замужестве Румянцева) (5.5.1896–1943, Ленинград), Ксения (4.4.1900–23.9.1919).