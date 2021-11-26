ДОМБРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДОМБРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - советский военно-морской деятель.

Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1901 год), мин­ный офи­цер­ский класс (1909 год), Морскую ака­де­мию (1914 год).

На во­еннойислуж­бе с 1898 года. Уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годов (офи­цер на крей­се­ре «Рос­сия»). За­тем cлужил на Бал­ти­ке, уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны , ка­пи­тан 1 ран­га (1917 год). С ию­ня 1917 года командир лин­ко­ра «Пол­та­ва». По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года пе­ре­шёл на сто­ро­ну советской вла­сти и ос­тал­ся на сво­ём по­сту.

Уча­ст­во­вал в Ле­до­вом по­хо­де Бал­тий­ско­го фло­та 1918 года. С ию­ля 1918 года начальник1-й бри­га­ды лин­ко­ров, а с января 1919 года - начальник шта­ба Балтийского фло­та. С 1920 года начальник Морских сил Чёр­но­го и Азов­ско­го мо­рей, ру­ко­во­дил бое­вы­ми дей­ст­вия­ми про­тив Бе­ло­го фло­та, обес­пе­чи­вал при­мор­ские на­прав­ле­ния советского Юго-Западного, Кав­каз­ско­го и Юж­но­го фрон­тов.

В 1921-1925 годах начальник Морского шта­ба Рес­пуб­ли­ки (с 1922 года - СССР), за­тем по­мощ­ник начальника кур­сов усо­вер­шен­ст­во­ва­ния ко­манд­но­го со­ста­ва фло­та (1925-1926 годы) и Во­ен­но-морской ака­де­мии (1926-1928 годы). С 1935 года пре­по­да­вал в Ле­нинградском элек­тро­тех­ническом институте. В 1938 году ре­прес­си­ро­ван и осу­ж­дён на 5-лет­нюю ссыл­ку в Яку­тию. В 1943 году Домбровский по­се­лил­ся в Кур­ске, где ра­бо­тал инже­не­ром-­эко­но­ми­стом. В 1948 году, по­сле сня­тия су­ди­мо­сти, вер­нул­ся в Ле­нин­град.