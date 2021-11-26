ДИТЕРИХС МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

ДИТЕРИХС МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант.

Из се­мьи офи­це­ра чешского про­ис­хо­ж­де­ния, слу­жив­ше­го в российской ар­мии. Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1894) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1900). В 1900-1904 годы и 1905-1914 годы слу­жил на раз­личных штаб­ных долж­но­стях в Мос­ковском, Одес­ском и Ки­ев­ском во­енных ок­ру­гах, а так­же в Главном управ­ле­нии Ген­шта­ба. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны : генерал-квар­тир­мей­стер шта­ба 3-й ар­мии (1914-1915) и Юго-Западного фрон­та (1915-1916), командующий 2-й Осо­бой пехотной бри­га­ды на Са­ло­ник­ском фрон­те (1916-1917; Рус­ский экс­пе­ди­ци­он­ный кор­пус). В ию­ле 1917 года Дитерихс был ото­зван в Рос­сию и в сен­тяб­ре на­зна­чен начальником шта­ба Осо­бой Пет­роградской ар­мии, а в сен­тяб­ре - но­яб­ре - генерал-квар­тир­мей­сте­ром, за­тем начальником шта­ба Став­ки Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года уе­хал на Ук­раи­ну. В но­ябре 1917 - январе 1919 годов начальник шта­ба Че­хославацкого кор­пу­са, один из ру­ко­во­ди­те­лей Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года. В начале 1919 года Дитерихс пе­ре­шёл на служ­бу в ар­мию Колчака и на­зна­чен ру­ко­во­ди­те­лем Ко­мис­сии по рас­сле­до­ва­нию убий­ст­ва цар­ской се­мьи (ян­варь - июль). В ию­ле 1919 года на­зна­чен ко­мандующим Си­бир­ской ар­ми­ей, а в ию­ле - но­яб­ре глав­но­ко­мандующий ар­мия­ми Восточного фрон­та и од­но­вре­мен­но начальник шта­ба Вер­хов­но­го пра­ви­те­ля Рос­сии адмирала А.В. Кол­ча­ка (ав­густ - ок­тябрь). Дитерихс был ини­циа­то­ром соз­да­ния доб­ро­вольческих воо­ружённых фор­ми­ро­ва­ний на ре­лигиозной ос­но­ве - «Дру­жин Свя­то­го Кре­ста» и «Дру­жин Зе­лё­но­го Зна­ме­ни». В но­яб­ре пред­ло­жил ос­та­вить Омск и от­вес­ти ос­тат­ки войск за реку Обь, а по­сле от­кло­не­ния сво­его пла­на адмиралом Кол­ча­ком по­дал в от­став­ку и уе­хал в Хар­бин. Ле­том 1922 года При­амур­ским зем­ским со­бо­ром Дитерихс, убеж­дён­ный мо­нар­хист и сто­рон­ник вос­ста­нов­ле­ния ди­на­стии Романовых на российском троне, из­бран (по­сле от­ка­за Н.Л. Гон­дат­ти) пра­ви­те­лем Даль­не­го Вос­то­ка (пра­ви­те­лем При­амур­ско­го зем­ско­го края) и ко­мандующий Зем­ской ра­тью. В сентябре - октябре 1922 года, на­чав на­сту­п­ле­ние на Ха­ба­ровск, в бо­ях с час­тя­ми На­род­но-ре­во­люционной ар­мии Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки вой­ска Дитерихса бы­ли раз­би­ты и, ос­та­вив Вла­ди­во­сток (25 октября), ото­шли к заливу Пось­ет, от­ку­да на британских ко­раб­лях бы­ли эва­куи­ро­ва­ны сна­ча­ла в Ген­зан (ны­не Вон­сан, КНДР), а за­тем в Шан­хай. В эмиг­ра­ции Дитерихс жил в Шан­хае, в ию­не 1930 года воз­гла­вил Даль­не­во­сточ­ный от­дел РОВС (Русского об­ще­во­ин­ско­го сою­за). Дитерихс от­ри­ца­тель­но от­но­сил­ся к ис­поль­зо­ва­нию иностранных войск для вос­ста­нов­ле­ния мо­нар­хии в Рос­сии, ко­то­рую ото­жде­ст­в­лял с «са­мо­дер­жа­ви­ем на­ро­да». На­гра­ж­дён французским ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1917) и другими.

Сочинения :

Убий­ст­во Цар­ской се­мьи и чле­нов до­ма Ро­ма­но­вых на Ура­ле. М., 2006.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.