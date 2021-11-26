ДИТЕРИХС МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
ДИТЕРИХС МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант.
Из семьи офицера чешского происхождения, служившего в российской армии. Окончил Пажеский корпус (1894) и Николаевскую академию Генштаба (1900). В 1900-1904 годы и 1905-1914 годы служил на различных штабных должностях в Московском, Одесском и Киевском военных округах, а также в Главном управлении Генштаба. Участник 1-й мировой войны: генерал-квартирмейстер штаба 3-й армии (1914-1915) и Юго-Западного фронта (1915-1916), командующий 2-й Особой пехотной бригады на Салоникском фронте (1916-1917; Русский экспедиционный корпус). В июле 1917 года Дитерихс был отозван в Россию и в сентябре назначен начальником штаба Особой Петроградской армии, а в сентябре - ноябре - генерал-квартирмейстером, затем начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего. После Октябрьской революции 1917 года уехал на Украину. В ноябре 1917 - январе 1919 годов начальник штаба Чехославацкого корпуса, один из руководителей Чехословацкого корпуса выступления 1918 года. В начале 1919 года Дитерихс перешёл на службу в армию Колчака и назначен руководителем Комиссии по расследованию убийства царской семьи (январь - июль). В июле 1919 года назначен командующим Сибирской армией, а в июле - ноябре главнокомандующий армиями Восточного фронта и одновременно начальник штаба Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака (август - октябрь). Дитерихс был инициатором создания добровольческих вооружённых формирований на религиозной основе - «Дружин Святого Креста» и «Дружин Зелёного Знамени». В ноябре предложил оставить Омск и отвести остатки войск за реку Обь, а после отклонения своего плана адмиралом Колчаком подал в отставку и уехал в Харбин. Летом 1922 года Приамурским земским собором Дитерихс, убеждённый монархист и сторонник восстановления династии Романовых на российском троне, избран (после отказа Н.Л. Гондатти) правителем Дальнего Востока (правителем Приамурского земского края) и командующий Земской ратью. В сентябре - октябре 1922 года, начав наступление на Хабаровск, в боях с частями Народно-революционной армии Дальневосточной республики войска Дитерихса были разбиты и, оставив Владивосток (25 октября), отошли к заливу Посьет, откуда на британских кораблях были эвакуированы сначала в Гензан (ныне Вонсан, КНДР), а затем в Шанхай. В эмиграции Дитерихс жил в Шанхае, в июне 1930 года возглавил Дальневосточный отдел РОВС (Русского общевоинского союза). Дитерихс отрицательно относился к использованию иностранных войск для восстановления монархии в России, которую отождествлял с «самодержавием народа». Награждён французским орденом Почётного легиона (1917) и другими.
Сочинения:
Убийство Царской семьи и членов дома Романовых на Урале. М., 2006.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.