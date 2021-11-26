ДЕСАНТЫ «РУССКОЙ АРМИИ» 1920
ДЕСАНТЫ «РУССКОЙ АРМИИ» 1920 года - морские десанты под общим командованием генерал-лейтенанта С.Г. Улагая, высаженные 14-24 августа с территории Крыма на кубанское побережье Азовского и Чёрного морей с целью поднять восстание кубанского казачества.
По плану главнокомандующего «Русской армией» генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля намечалось высадить 3 десанта: отряд Улагая (свыше 11 (по другим данным, свыше 6) тысяч штыков и сабель, 17 орудий, свыше 240 пулемётов, 3 бронеавтомобиля, 8 самолётов) - в районе Ахтари (ныне в черте города Приморско-Ахтарск); отряд генерал-майора А.Н. Черепова (1,5 тысячи штыков и сабель, 2 орудия, 15 пулемётов) - южнее Анапы; отряд генерал-майора П.Г. Харламова (около 3 тысяч штыков и сабель, 6 орудий, 25 пулемётов) - на Таманском полуострове. Они имели общую задачу - захватить Екатеринодар (ныне город Краснодар), пополнить свои ряды кубанскими казаками, соединиться с так называемой Армией возрождения России генерал-майора П.П. Фостикова (около 4 тысяч человек, 5 артиллерийских орудий, до 60 пулемётов) и занять всю Кубань. Войска находившейся на Кубани советской 9-й армии (командующий - М.К. Левандовский; свыше 34 тысяч штыков и сабель, около 160 артиллерийских орудий, свыше 710 пулемётов) были рассредоточены от реки Дон до грузинской границы.
В ночь на 14 августа отряд С.Г. Улагая высадился на кубанском берегу и, смяв сопротивление советских войск (2 роты; около 500 человек), захватил Ахтари. Разгромив 15-17 августа советскую 1-ю Кавказскую кавалерийскую дивизию (М.Г. Мейер; свыше 1 тысячи сабель), усиленную 2 бронепоездами, 2 бронеавтомобилями, Улагай к исходу 18 августа овладел станицами Брюховецкая и Тимашевская и расширил плацдарм до 80 км по фронту и свыше 100 км в глубину. В районе Абрау-Дюрсо 17 августа высадился отряд Черепова, который сразу же блокировали части советской 22-й стрелковой дивизии и после 4-дневных боёв разгромили (остатки отряда в ночь на 22 августа были эвакуированы в Крым). Неудачная попытка Улагая провести мобилизацию казаков (основная часть которых уклонилась от мобилизации) вызвала 2-дневную задержку в наступлении на Екатеринодар, что позволило командованию 9-й армии сосредоточить против десанта значительной силы (около 18,5 тысяч штыков и сабель, свыше 60 орудий). Советские войска 22 августа перешли в наступление (нанеся удары с севера, востока и юга), и по всему фронту развернулись ожесточённые бои. С целью лишить противника поддержки с моря корабли советской Азовской военной флотилии (Е.С. Гернет) поставили мины на подступах к Ахтарскому лиману, а вечером 24 августа высадили в районе станицы Камышеватовская Морскую экспедиционную дивизию под командованием П.И. Смирнова-Светловского, которая, захватив Ахтари, создала угрозу тылу отряда Улагая. К 28 августа сопротивление частей «Русской армии» было сломлено, и они начали отход. Внезапный удар в районе станицы Гривенская советского десантного отряда Е.И. Ковтюха(1,2 тысяча человек, 4 орудия, 15 пулемётов), спустившегося 28 августа на 3 пароходах и 4 баржах по рекам Кубань и Протока, посеял панику в тылу врангелевцев. Прижатый советскими войсками к морю в районе Ачуева отряд Улагая, а также около 5 тысяч присоединившихся казаков и около 3 тысяч пленных красноармейцев 31 августа - 7 сентября были эвакуированы в Крым. Отряд П.Г. Харламова, высаженный 24 августа на Таманском полуострове, к исходу 2 сентября был разгромлен.
Неудача Десантов «Русской армии» из-за отсутствия поддержки со стороны основной массы кубанского казачества привела к срыву плана генерала П.Н. Врангеля расширить социальную и экономическую базу Белого движения и стала одной из основных причин окончательного поражения «Русской армии» в конце ноября 1920 года.