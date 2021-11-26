БУХОЛЬЦ (БУХГОЛЬЦ) ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ (ЕГОРОВИЧ)

Из дворян Августовской губернии, православный. Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 23.8.1866 поступил в 1-е военное Павловское училище. 12.7.1868 окончил училище, произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Финляндскому полку. 28.7.1869 переведен в лейб-гвардии Финляндский полк прапорщиком (со старшинством с 12.7.1868). 16.4.1872 произведен в подпоручики. 25.9.1873 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 12.7.1874 произведен в поручики. 1.4.1876 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб Оренбургского военного округа. 7.11.1876 переведен в Генеральный штаб с переименованием в штабс-капитаны и назначением старшим адъютантом штаба 12-й пехотной дивизии. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 7.3.1877 произведен в капитаны. 7.5.1878 назначен и. д. штаб-офицера для особых поручений при штабе 12-го армейского корпуса. 21.1.1880 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Киевского военного округа. 20.4.1880 произведен в подполковники с утверждением в должности. 19.10.1881 назначен старшим адъютантом штаба Киевского военного округа. 11.3.1882 назначен заведующим передвижениями войск по Юго-Западной, Курско-Киевской и Фастовской железным дорогам и по реке Днепру с притоками до порогов. 17.4.1883 произведен в полковники за отличие по службе. С 11.12.1885 по 11.12.1886 прикомандирован к 131-му пехотному Тираспольском полку для цензового командования батальоном. 8.1.1886 назначен штаб-офицером для поручений при штабе Киевского военного округа. 1.4.1887 назначен начальником штаба 33-й пехотной дивизии. 3.8.1892 назначен командиром 117-го пехотного Ярославского полка. 14.11.1895 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальника штаба 4-го армейского корпуса. 2.11.1899 назначен начальником штаба 15-го армейского корпуса. 10.12.1902 назначен командующим 4-й пехотной дивизией. 6.4.1903 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением начальником дивизии. 18.4.1903 назначен окружным интендантом Московского военного округа. 4.11.1905 назначен помощником главного интенданта Военного министерства. 4.8.1907 назначен начальником Интендантского курса. 3.10.1909 назначен начальником 31-й пехотной дивизии. 1.9.1912 назначен командиром 3-го Сибирского армейского корпуса. 6.12.1912 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 21.4.1913 назначен помощником командующего войсками Иркутского военного округа. Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен главным начальником Киевского военного округа. 10.11.1914 назначен временно командующим войсками Иркутского военного округа и войсковым наказным атаманом Забайкальского казачьего войска. 7.10.1915 назначен помощником командующего войсками Иркутского военного округа. 30.11.1915 назначен в распоряжение главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. 7.7.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. Состоял в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. Член Корниловского союза. Был ранен. 8.3.1920 эвакуирован из Новороссийска на пароходе "Херсон". Проживал на Кипре, затем переехал в Болгарию. Проживал в Рущуке. Председатель рущукского отдела Союза русских военных инвалидов в Болгарии. Почетный председатель русской колонии в г. Русе и Кружка русской национальной молодежи. Погребен за счет болгарского правительства как ветеран Освободительной (русско-турецкой 1877–1878 гг.) войны.

Жена: дочь отставного подполковника Ольга Афанасьевна (урожденная Папа-Афаносопул). Дети: Ксения (р. 12.11.1884), Мария (р. 16.2.1886).