БУДЁННЫЙ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ

БУДЁННЫЙ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ - маршал Советско­го Союза (1935), трижды Герой Советского Союза (1958, 1963, 1968).

Детство

Буденный родился в семье батрака на хуторе Козюрин станицы Платовской Донской области. Предки его происходили из Воронежской губернии. В детстве и юности Буденный работал мальчиком у купца, помощником кузнеца, молотобойцем, кочегаром, машинистом на молотилке. Что касается военного образования, то первоначально Буденный его фактически не имел. В его активе окончание курсов наездников для нижних чинов при Офицерской кавалерийской школе. Но после Гражданской войны он частным образом занимался с выдающимся военным ученым, генштабистом старой армии, бывшим генералом А.Е. Снесаревым, а в 1932 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе.

В 1903 году призван в армию; служил в Приморском драгунском полку. Окончил курсы наездников при Офицерской кавалерийской школе (1908), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1932).

Военный опыт

Осенью 1903 года будущий маршал был призван в армию, в Приморский драгунский полк. Участвовал в русско-японской войне, в основном, в стычках с хунхузами. После войны Буденный был произведен в унтер-офицеры, остался на сверхсрочную службу. В годы Первой мировой Буденный снискал славу отважного кавалериста, за храбрость стал полным георгиевским кавалером, получил четыре георгиевских креста и четыре георгиевских медали, войну закончил старшим унтер-офицером. Среди его подвигов - захват германского обоза под Бжезинами в 1914 году, захват турецкой батареи под Ваном. Буденный неоднократно участвовал в рискованных разведывательных поисках на вражеской территории.

Революционная карьера

Летом 1917 года прибыл с диви­зией в Минск, где был избран председателем полкового комитета и заместителем председателя дивизионного комитета. Принимал участие в разоружении частей Кавказской Туземной дивизии в Орше. После Октябрьской революции Буденный вернулся к родителям в стани­цу Платовскую. Избран членом окружного исполкома и заведующим земельным отделом Сальского округа. В РККА с 1918 года. После Февральской революции в России, летом 1917 года в Минске был избран председателем полкового комитета и заместителем председателя дивизионного комитета. Участвовал в разоружении верных Л.Г. Корнилову частей в Орше. В конце 1917 года вернулся домой, участия в политических событиях не принимал. Избран членом окружного исполнительного комитета и заведующим земельным отделом Сальского округа.

В феврале 1918 года сформировал и возглавил кавалерийский отряд, с которым выступил против белых , подчинялся Б.М. Думенко. Партизанский отряд постепенно разрастался до полка, бригады и дивизии. Буденный действовал под Царицыном. В 1919 году Буденный вступил в РКП(б), хотя и не собирался этого делать изначально.

В июне 1919 года войска Буденного были развернуты в корпус, а в ноябре - в Первую Конную армию . Создание стратегической конницы в РККА как мощной ударной силы стало важным фактором победы красных. Конница позволяла в условиях Гражданской войны осуществлять глубокие прорывы фронта, что меняло стратегическую обстановку. Тем более, что наряду с превосходной по составу конницей, отличной экипировкой бойцов в Первой конной были артиллерия, самолеты, бронепоезда и бронеавтомобили. В своей основе Первая Конная армия была крестьянско-казачьей. В строй ставились и пленные белогвардейцы. Буденный участвовал в разгроме войск генерала А.И. Деникина в Воронежско-Касторненской операции. По сути, буденовцы спасли тогда Советскую Россию от гибели, поскольку на подступах к Москве белые смогли разгромить 8-ю советскую армию.

В дальнейшем Первая Конная армия участвовала в Донбасской, Ростово-Новочеркасской, Тихорецкой операциях, в Егорлыкском сражении. При этом в ходе борьбы с деникинской конницей Буденный дважды терпел поражения от белых на Дону - под Ростовом и на Маныче в начале 1920 года.

Егорлыкское сражение проходило в период с 25 февраля по 2 марта 1920 года в период Тихорецкой операции. Противостояние развернулось между буденовцами и конной группой генерала А.А. Павлова - крупного кавалерийского начальника со стороны белых. В ходе неожиданного боестолкновения южнее станицы Среднеегорлыкской буденовцы расстреляли походные колонны казаков из артиллерии и пулеметов, после чего атаковали их в конном строю, обратив в бегство. С обеих сторон в сражении участвовало в общей сложности до 25 000 человек.

В период советско-польской войны армия Буденного была переброшена походным порядком на польский фронт (за 53 дня), где участвовала в Киевской операции, осуществила Житомирский прорыв, выйдя в глубокий тыл противника. Армия освободила Житомир и Бердичев, Новоград-Волынский, Ровно, Дубно, Броды. В период Львовской операции армия Буденного сковала значительные силы противника и вышла из окружения в Замостье. Однако под Варшаву, где она была крайне необходима, армия переброшена не была. Буденовцы участвовали в боях в Северной Таврии против войск Врангеля, в Перекопско-Чонгарской операции. В 1920-1921 годах армия занималась ликвидацией бандитизма на Украине и Северном Кавказе. История Первой Конной увековечена участником событий, писателем Исааком Бабелем в сборнике рассказов «Конармия». Буденный был возмущен тем, как Бабель описал события польского похода, и откликнулся резкой отповедью «Бабизм Бабеля из «Красной нови». Статья была опубликована в журнале «Октябрь» в 1924 году, писатель в ней был назван «дегенератом от литературы».

Буденный проявил себя как прекрасный тактик кавалерийского боя, однако полководческих способностей, стратегического мышления у него не было. За боевые отличия в Гражданскую войну был награжден тремя орденами Красного знамени (1919, 1923, 1930), почетным революционным холодным и огнестрельным оружием (1919, 1923). За рубежом Буденный получил прозвание «Красный Мюрат».

После Гражданской войны

В 1921-1923 годах Буденный был членом РВС Северо-Кавказского военного округа. Первая Конная армия была расформирована в октябре 1923 года. Буденный занял пост помощника главкома РККА по кавалерии, стал членом РВС СССР. На руководящие посты в РККА пришли ветераны Первой Конной - К.Е. Ворошилов и Буденный. Конармейцы образовали своеобразное землячество в Красной армии и помогали друг другу.

В 1924-1937 годах Буденный был инспектором кавалерии РККА. В 1931 году вместе со слушателями академии осуществил парашютный прыжок. В 1935 году Буденный стал одним из первых Маршалов Советского Союза . Вопрос об отношении Буденного к репрессиям неоднозначен. С одной стороны, он выступал одним из сторонников политики террора в армии, с другой, способствовал освобождению некоторых арестованных. В ходе репрессий была арестована жена Буденного.

С 1937 года командовал войсками Московского военного округа. Депутат Верховного Совета СССР (с 1937 года), с 1938 года - член Президиума Верховного Совета, с 1934 года - кандидат в члены, с 1939 года - член ЦК ВКП(б). С августа 1940 года занимал пост 1-го заместителя наркома обороны СССР (с 1939 года был заместителем наркома). Активный сторонник формирования конно-механизированных соединений в армии.

На Пленуме ЦК ВКП(б) (февраль-март 1937 года) при обсуждении вопроса о Н.И. Бухарине и А.И. Рыкове выступил «за исключение, предание суду и рас­стрел», в мае 1937 года при опросе об исключении из партии М.Н. Тухачевского и Я.Э. Рудзутака написал: «Безусловно, за. Нужно этих мерзавцев казнить». С 1937 года командующий войсками Московского военного округа. С 1937 года депутат Верховного Совета СССР, с 1938 года член Президиума. С августа 1940 года 1-й заместитель ми­нистра обороны. После массовых чисток в армии высшие посты оказались у вы­ходцев из 1-й Конной армии, Буденный и К.Е. Ворошилов были превращены пропагандой в едва ли не единственных героев Гражданской войны. Имя Буденного носят несколько населенных пунктов и множество улиц.

В годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны - член Ставки Верховного главнокомандования. Главнокомандующий войсками Юго-Западного направления с июля по сентябрь 1941 года. Отдал приказ взорвать ДнепроГЭС при отступлении Красной армии , что привело к обширным затоплениям, но немцам не достались промышленные запасы Запорожья.

В период сентября-октября 1941 года командовал Резервным фронтом. Именно он принимал легендарный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. В апреле-мае 1942 года Буденный занимал пост главнокомандующего Северо-Кавказским направлением, а с мая по август 1942 года - командующего Северо-Кавказским фронтом. Его деятельность в период войны не была успешной. В 1942 году отстранен с командных постов. В январе 1943 года получил почетное назначение командующим кавалерией Красной армии и членом Высшего военного совета наркомата обороны.

Послевоенные годы

После войны наряду с должностью командующего кавалерией в 1947-1953 годах - заместитель министра сельского хозяйства СССР по коневодству. Выведен из состава ЦК ВКП(б) в 1952 году, вновь став кандидатом в члены ЦК. С 1954 года - в почетной отставке в группе генеральных инспекторов министерства обороны СССР. До глубокой старости Буденный ездил верхом, всю жизнь любил лошадей.

Уже в преклонном возрасте Буденный за прежние заслуги стал трижды Героем Советского Союза (1958, 1963, 1968), опубликовал трехтомные воспоминания «Пройденный путь». Буденный скончался в Москве на 91-м году жизни 26 октября 1973 года, прах погребен на Красной площади у Кремлевской стены.