БАЛАХОВИЧ ИОСИФ НИКОДИМОВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из крестьянской семьи, католического вероисповедания. Учился в Видзском городском 4-х классном училище. После начала Первой мировой войны ушел охотником т.е. добровольцем и начал служить в 53-м пехотном запасном батальоне. После окончания первой Ораниенбаумской школы в звании прапорщика поступил в 20-ую маршевую запасную бригаду. С мая 1915 г. в 7-м пехотном Ревельском генерала Тучкова четвертом полку. В марте 1916 г. получил чин подпоручика. С мая служил в конном отряде особой важности при штабе главнокомандующего северного флота вместе со своим братом Станиславом. Отряд выполнял партизанские рейды и разведывательные операции на Рижском плацдарме. 6 июля Балахович получает следующий чин: поручика. В 1917 г. женился на З.Н. Пуниной, сестре командира отряда особой важности. Участвовал в формировании польского уланского дивизиона, в котором командовал эскадроном, но после Октябрьской революции по решению большевиков подразделение было распущено, поскольку считалось неблагонадежным. В феврале 1918 г. вместе со старшим братом Станиславом вступил в Красную армию, но в ноябре перешел на сторону белого движения, вступив в отдельный Псковский добровольческий корпус (впоследствии Северный корпус), который под командованием Н.Н. Юденича предпринял два наступления на Петроград. После провала наступления, и отступления частей Северо-Западной армии на территорию Эстонии, смог избежать ареста и бежал на территорию Белоруссии, где принял участие вместе с братом в советско-польской войне на стороне поляков. Летом 1919 г. Балахович предпринял ряд успешных рейдов в тыл красных, пополнив собственный отряд из дезертиров и военнопленных красноармейцев. Осенью между Советской Россией и Польшей начались мирные переговоры, поляки отказались от дальнейшей поддержки сил белых на своей территории. На совещании о дальнейшей судьбе русских воинских формирований на территории Польши, Иосиф Никодимович высказался за продолжение борьбы против красных. В ноябре 1920 г. белые части перешли границу и начали борьбу на территории Белоруссии. 10 ноября части Балаховича заняли Мозыри. После этого получил чин генерал-майора. Красным удалось остановить наступление и отбросить белых на территорию Польши. 18 марта 1921 г. между Польшей и советской Россией был заключен Рижский мир, поставивший точку в надеждах белогвардейцев на продолжение борьбы. Братья Балаховичи остались в Польше и получили лесную концессию в Беловежской пущи, на которой работали многие их бывшие сослуживцы. В июне 1923 г. Иосиф Никодимович был убит агентом ОГПУ .