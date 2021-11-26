АПРАКСИН ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Петр Николаевич родился 3 января 1876 г. в г. Нерви. Выходец из потомственного дворянского рода. Его предки жили во Владимирской губернии. Отец – граф, бывший владимирский губернский предводитель дворянства Николай Петрович Апраксин; мать – Надежда Федоровна Гейденрейх.

Образование получал в 1-м Московском кадетском корпусе, с 1893 г. – в Пажеском корпусе. По окончании корпуса в 1896 г. произведен в подпоручики, направлен в лейб-гвардии 4-й стрелковый Императорской фамилии батальон. В 1897 г. получил в командование роту Его Величества.

В 1899 г. направлен в Приволжские губернии на должность помощника главноуполномоченного Красного Креста. В 1901 г. оставил службу в чине поручика гвардии.

Гражданская служба

С 1900 г. посещал в качестве слушателя Санкт-Петербургский археологический институт. В 1901 г. А. перешел на гражданскую службу. Местом его работы стала канцелярия Комитета министров. Побывал на Дальнем Востоке, занимался выяснением условий землепользования в Амурском и Уссурийском казачьих войсках. В 1902 – 1903 гг. печатался в журнале «Русский вестник». С 1902 г. – член Русского собрания.

Оказался в самой гуще Русско-японской войны. Как уполномоченный от общины Св. Евгении, которая находилась на Дальнем Востоке, был свидетелем осады Порт-Артура. Побывал в боях у Ляояна и Мукдена. Уполномоченный Красного Креста в расположении 1-го Сибирского корпуса, когда тот сражался при Хегуитае.

Государственные дела

По возвращении с Дальнего Востока вновь принялся за работу в канцелярии Комитета министров. Состоял в ведомстве Министерства внутренних дел. С 1907 г. – Воронежский вице-губернатор, с 1911 г. – Таврический губернатор. К моменту назначения губернатором А. был уже в чине камер-юнкера двора Его Величества.

С 1913 г. – секретарь-распорядитель императрицы Александры Федоровны, курировал канцелярию и придворный церемониал. С началом Первой мировой войны в ведении А. дополнительно оказались военные госпитали и благотворительные комитеты императрицы.

В 1914 – 1916 гг. – заместитель председателя Русского собрания. С 1915 г. – действительный статский советник. Был заместителем председателя Общества возрождения художественной Руси.

Революция и последующие годы жизни

После падения монархии остался при императрице в Царском селе, однако уже 11 марта отбыл в столицу к семье. В 1917 – 1918 гг. принимал участие в Поместном соборе Православной церкви

В годы Гражданской войны служил при ВСЮР и Русской армии барона П. Н. Врангеля. С 1920 г. – Таврический губернатор, глава городской думы Ялты. Вместе с армией П. Н. Врангеля отбыл в Константинополь.

Обосновался в Бельгии. С 1921 г. – член Главного правления Русской православной зарубежной церкви и Карловацкого Зарубежного церковного съезда. С 1923 г. руководил основанным им же Историко-генеалогическим обществом. Участвовал во многих общественных организациях. Занимался преподаванием русской литературы в приходской школе. В 1950-е гг. – член Совета Союза дворян (Париж), глава отдела Союза пажей.

Умер А. 3 февраля 1962 г. в Брюсселе.

Семья

Супруга – княжна Елизавета Владимировна Барятинская. У пары были дети: Надежда, Владимир. В источниках упоминаются пятеро детей.