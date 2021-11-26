АПАНАСЕНКО Иосиф Родионович

Советский генерал армии.

Участник Первой мировой войны и Гражданской войны . Командовал кавалерийской дивизией, входившей в состав корпуса С. М. Буденного , а затем в Первую конную армию . С 1938 — командующий Среднеазиатским военным округом. В 1941–1943 командующий Дальневосточным фронтом. С мая 1943 — зам. командующего Воронежским фронтом. Умер от ран.

Автор статьи: Сахнин А.В.