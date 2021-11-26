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АПАНАСЕНКО Иосиф Родионович
Советский генерал армии.
Участник Первой мировой войны и Гражданской войны. Командовал кавалерийской дивизией, входившей в состав корпуса С. М. Буденного, а затем в Первую конную армию. С 1938 — командующий Среднеазиатским военным округом. В 1941–1943 командующий Дальневосточным фронтом. С мая 1943 — зам. командующего Воронежским фронтом. Умер от ран.
Автор статьи: Сахнин А.В.
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