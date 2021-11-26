АНИСИМОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ

Анисимов Николай Семенович (18.12.1877–08.04.1931) – из дворян Оренб. губ., пос. Изяк-Никитинского ст. Пречистенской 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Окончил Иркутский кадетский корпус (1899) и Оренбургское казачье юнкерское училище по 1 р. (1902, Пов. 1 р. 107 б.). На службе с 05.12.1899. Хор. (с 30.01.1902 со ст. с 01.09.1901). Сотн. (с 18.01.1906 со ст. с 11.05.1904). Подъес. (с 01.07.1908 со ст. с 11.05.1908). Ес. (не ранее 1915). Войск. старшина (Приказ армии и флоту 21.05.1917 со ст. с 06.12.1916, с утв. в заним. должн.). Полк. (Указ Войскового правительства Оренбургского казачьего войска № 277. 02–08.10.1918 со ст. с 20.06.1918 «за отличия в борьбе с большевиками и за особые заслуги, оказанные войску по созданию центральной Государственной власти в России» – утв. Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 04.05.1919). Ген.-майор (06.1919). Служба: С 1896 – в органах управления Оренбургского казачьего войска. 27.01.1904 напр. во 2 Нерчинский КП ЗабКВ (до 10.07.1906), уч. русско-японской войны. В составе отряда ген. П.К. Ренненкампфа, уч. боев под Ляояном, на р. Шахэ и под Мукденом. Во 2 Оренбургском казачьем полку (на 01.01.1908–01.01.1910). Ст. адъютант 3-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (с 14.11.1910). Пом. ст. адъютанта Войскового штаба Оренбургского казачьего войска (с 20.09.1912). В 1МВ в 1 Оренбургском казачьем полку. Командир 5 сотни (1915). Направлен в комплект Оренбургских казачьих полков (01.03.1915). Ранен в бою у Ржавенцы (29.04.1915). Ранен (25.08.1915). Вернулся в строй. Ранен (27.11.1915) и назн. и.д. оф. для поручений при Наказном атамане (до 1917). И.д. штаб-оф. для поручений при Наказном атамане Оренбургского казачьего войска (на 1917). Вошел в состав Врем. казачьего комитета (09.03.1917). Депутат 1 Войскового Круга Оренбургского казачьего войска (04–05.1917), член воен. комиссии. Избран членом Совета Союза КВ (1917). В октябре 1917 представитель казачества в Ставке. Представитель Оренбургского казачьего войска и зам. руководителя делегации Союза казачьих войск в Совете республики (10.1917). Уч. фронтового каз. съезда (1917). Кандидат в депутаты Учредительного Собрания от Оренбургского казачьего войска. Один из инициаторов набега на Оренбург 04.04.1918. Депутат Войскового Круга Оренбургского казачьего войска (1917–1919). Член Войскового правительства Оренбургского казачьего войска (12.1917–06.02.1918). Уполном. Войскового правительства Оренбургского казачьего войска в Самаре (с 30.07.1918 – Указ Войскового правительства Оренбургского казачьего войска № 485). Состоял в распор. воен. отдела Войскового правительства Оренбургского казачьего войска (на 08.10.1918–1919). Представитель Оренбургского казачьего войска при Врем. Всеросс. правительстве – Директории. Уполномоченный представитель Оренбургского казачьего войска при Ставке и правительстве адм. А.В. Колчака в Омске (1918–1919). Член Гос. экономич. совещания (Омск, сентябрь 1919). После гибели Колчака продолжил службу в вооруженных силах Российской Восточной Окраины атамана Г.М. Семенова и его приказом (28.06.1920) назн. уполномоченным представителем Оренбургского казачьего войска в штабе Походного атамана. Эвакуировался в порт Гензан (Корея) на пароходе «Эльдорадо». В эмиграции в Харбине. Осенью 1920 получил от атамана Г.М. Семенова 100 тысяч золотых руб. для поддержки оренбургских казаков в Китае. После гибели атамана А.И. Дутова был избран на организационном собрании оренб. казаков в Харбине (01.03.1921) Заместителем Войскового атамана Оренбургского казачьего войска. Прибыл в Гродеково. Зачислен на провиантское довольствие при упр. коменданта крепости Владивосток (с 30.08.1921). Получил в распор. войсковые средства (около 50 тысяч руб.). Снят с поста (16.02.1923) за растрату войсковых средств. С группой казаков (в осн., забайкальских и оренбургских) бежал из Шанхая во Владивосток (СССР), угнав пароход «Монгугай» с 450 беженцами (05.04.1925, захвачен А. 10.03.1925 и приведен для ремонта в Шанхай). Поселился в Москве, где заведовал лесным складом Парка культуры и отдыха (на 1930). Место проживания: Москва, ул. Новослободская, д. 55, кв. 4. Арестован (15.08.1930). Обвинен в подготовке вооруженного восстания и шпионаже, приговорен Коллегией ОГПУ к расстрелу (03.04.1931) вместе с группой лиц по делу «Контрреволюционной казачьей организации «Казачий блок»». Расстрелян. Похоронен в общей могиле на Ваганьковском кладбище. Реабилитирован на основании ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989. Награды: Св. Анны 4-й ст. с надп. «За храбрость», Св. Стан. 3-й ст. м. и б., Св. Анны 3-й ст. м. и б., Св. Стан. 2-й ст. м., Св. Анны 2-й ст. м., бухарский орден Золотой звезды 3-й ст. (22.02.1915), Высоч. благоволение «За отлично-усердную службу и труды при мобилизации армии» (1915).

Соч.: Борьба с иногородними //Вестник казачьих войск. 1903. № 7; К вопросу о зимних занятиях с казаками приготовительного разряда в станицах //Вестник русской конницы. 1911. № 21–22. 30.11; Мой ответ правлению казаков Юго-Западного фронта //Оренбургский казачий вестник. 1917. № 31. 06.09. С. 4; Уфимские впечатления //Оренбургский казачий вестник. 1918. № 58. 14.09.

Супруга Мария Александровна. Дети: Виктор (27.03.1902), Анатолий (25.10.1903), Анна.