АМУДАРЬИНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО (1919‒1920)

Казачье войско во главе с войсковым атаманом, которое располагалось по реке Амударья на территории Амударьинского отдела Сырдарьинской области и, возможно, Хивинского ханства.

Вероятная столица войска — Петро-Александровск. Войско было стихийно образовано и в дальнейшем утверждено Всероссийским правительством Колчака из бывших уральских казаков-старообрядцев, сосланных на Амударью и в Вост. Приаралье, а также из добровольцев из числа русского и мусульманского населения в целях организации местных антисоветских сил для охраны правого берега Амударьи от набегов туркмен и обороны от красных. Войско предположительно насчитывало около 20 тыс. чел. и выставляло несколько отдельных казачьих сотен. Ликвидировано советскими властями.

Автор статьи: Евдокимов Р.Н.

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