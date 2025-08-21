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Внешняя политика СССР в 1920-е гг. сочетала в себе элементы как продвижения коммунистической идеологии, так и прагматизма, основанного на экономических интересах.

Ленин хотел мировой революции, Сталин – сохранить границы и развивать саму страну.

Советская дипломатия прилагала все усилия для установления экономических и дипломатических отношений с капиталистическими государствами и странами Востока.

Курс на мировую революцию уступил место суровой необходимости защищать безопасность СССР.

Взволнованные революцией в СССР, другие страны предпринимали ряд кардинальных изменений в своей политике. Рост национального самосознания, принимая радикальные формы, привел к образованию фашистских государств, таких, как Германия, Италия.

Напряженность в мире росла, вторили этому и попытки захватить власть как на Ближнем Востоке, так и на Дальнем.

Мирные договоры со странами Прибалтики и Финляндией на фоне напряженности с Западом и попыток повлиять на большевиков через подпольные организации так же определили этот период.