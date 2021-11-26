МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 ГОДА

МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНИЦИЯ 1922 ГОДА - конференция по со­кра­ще­нию воо­ру­же­ний и воо­руженных сил.

Со­зва­на по ини­циа­ти­ве советского ру­ко­во­дства, со­кра­щав­ше­го чис­лен­ность РККА в кон­це Гражданской вой­ны 1917-1922 годов (5 млн. человек в 1920 году; 800 тыс. человек в конце 1922 года).

Советская де­ле­га­ция вы­дви­ну­ла план со­кра­ще­ния су­хо­пут­ных воо­руженных сил ка­ж­дой стра­ны - уча­ст­ни­цы кон­фе­рен­ции на 75% в те­че­ние 1,5-2 лет, обя­зу­ясь про­дол­жить со­кра­ще­ние РККА.

Пред­ла­га­лось так­же со­кра­тить во­енные рас­хо­ды пу­тём ус­та­нов­ле­ния оп­ре­де­лён­ной, оди­на­ко­вой для всех до­го­ва­ри­ваю­щих­ся стран, бюд­жет­ной циф­ры рас­хо­дов на од­но­го во­ен­но­слу­жа­ще­го, осу­ще­ст­вить вза­им­ную де­ми­ли­та­ри­за­цию по­гра­нич­ной зо­ны и рас­пус­тить все ир­ре­гу­ляр­ные во­енного фор­ми­ро­ва­ния.

Ос­таль­ные уча­ст­ни­ки кон­фе­рен­ции со­гла­си­лись про­вес­ти со­кра­ще­ние во­оруженных сил на 25% в 1923 году. Стре­мясь к дос­ти­же­нию прак­тического ус­пе­ха, советская де­ле­га­ция при­ня­ла это ус­ло­вие, од­на­ко другие де­ле­га­ции, не пре­дос­та­вив дан­ные о чис­лен­но­сти сво­их ар­мий , со­об­щи­ли лишь чис­ло во­ен­но­слу­жа­щих, ко­то­рые долж­ны ос­тать­ся по­сле со­кра­ще­ния, что, по мне­нию советской сто­роны, не оз­на­ча­ло со­кра­ще­ния на 25%.

В от­вет иностранные де­ле­га­ции пре­кра­ти­ли пе­ре­го­во­ры. Тем не ме­нее советское ру­ко­во­дство со­кра­ти­ло чис­лен­ность сво­ей ар­мии на 25% (до 600 тыс. человек в 1923 году).

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