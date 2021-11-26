ДАЙРЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1921-1922
ДАЙРЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1921-1922 годов - международная политическая конференция по вопросам урегулирования двусторонних отношений Дальневосточной республики и Японии.
Проходила с перерывами с 26.8.1921 года по 16.4.1922 года. В декабре 1921 - марте 1922 годов переговоры были приостановлены в связи с Вашингтонской конференцией 1921-1922 годов) в Дайрене (японское название китайского города Далянь, русское название города - Дальний). Председателем со стороны ДВР был заместитель председателя СМ ДВР Ф.Н. Петров, с японской - начальник департаментата МИД Японии Мацусима.
ДВР по согласованию с РСФСР требовала от Японии вывода войск с территории Амурской, Приморской губерний и Сахалинской области, обещая взамен предоставить ей ряд экономических привилегий (право получения концессий на территории ДВР). Также ДВР выдвинула требование запретить японским подданным покупать имущество в Приморской области (формально удовлетворено). Проект двустороннего договора, предложенный японской стороной, предусматривал: эвакуацию японских войск из Приморья в «удобные для Японии сроки»; предоставление ей на льготных условиях концессий на разработку полезных ископаемых в ДВР; свободу судоходства по Амуру; сохранение за японскими подданными их собственности, приобретённой в период интервенции, и признание за ними свободы предпринимательской деятельности на территории ДВР; передачу Японии в аренду Северного Сахалина сроком на 80 лет; уничтожение российского Тихоокеанского флота, а также всех укреплений на владивостокском побережье и на границе с Кореей.
Делегация ДВР отвергла большинство этих требований. Результаты Вашингтонской конференции вынудили японскую делегацию продемонстрировать готовность к компромиссу. Однако в апреле 1922 года она неожиданно потребовала от ДВР в ультимативной форме подписания первоначально предложенного ею проекта договора. Получив категорический отказ, японские представители заявили, что в таком случае они имеют предписание прекратить переговоры. Конференция закончилась безрезультатно.
Переговоры об условиях эвакуации японских войск с российского Дальнего Востока были продолжены в ходе Чанчуньской конференции 1922 года.