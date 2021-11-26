ДАЙРЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1921-1922

ДАЙРЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1921-1922 годов - международная политическая конференция по вопросам урегулирования двусторонних отношений Дальневосточной республики и Японии.

Про­хо­ди­ла с пе­ре­ры­ва­ми с 26.8.1921 года по 16.4.1922 года. В декабре 1921 - мар­те 1922 годов пе­ре­го­во­ры бы­ли при­ос­та­нов­ле­ны в свя­зи с Ва­шинг­тон­ской кон­фе­рен­ци­ей 1921-1922 годов) в Дай­ре­не (японское на­зва­ние китайского го­ро­да Да­лянь, русское на­зва­ние го­ро­да - Даль­ний). Пред­се­да­те­лем со сто­ро­ны ДВР был заместитель председателя СМ ДВР Ф.Н. Пет­ров, с япон­ской - начальник департаментата МИД Япо­нии Ма­цу­си­ма.

ДВР по со­гла­со­ва­нию с РСФСР тре­бо­ва­ла от Япо­нии вы­во­да войск с тер­ри­то­рии Амур­ской, При­мор­ской гу­бер­ний и Са­ха­лин­ской области, обе­щая вза­мен пре­дос­та­вить ей ряд эко­но­мических при­ви­ле­гий (пра­во по­лу­че­ния кон­цес­сий на тер­ри­то­рии ДВР). Так­же ДВР вы­дви­ну­ла тре­бо­ва­ние за­пре­тить японским под­дан­ным по­ку­пать иму­ще­ст­во в При­мор­ской области (фор­маль­но удов­ле­тво­ре­но). Про­ект дву­сто­рон­не­го до­го­во­ра, пред­ло­жен­ный японской сто­ро­ной, пре­ду­смат­ри­вал: эва­куа­цию японских войск из При­мо­рья в «удоб­ные для Япо­нии сро­ки»; пре­дос­тав­ле­ние ей на льгот­ных ус­ло­ви­ях кон­цес­сий на раз­ра­бот­ку по­лез­ных ис­ко­пае­мых в ДВР; сво­бо­ду су­до­ход­ст­ва по Аму­ру; со­хра­не­ние за японскими под­дан­ны­ми их соб­ст­вен­но­сти, при­об­ре­тён­ной в пе­ри­од ин­тер­вен­ции , и при­зна­ние за ни­ми сво­бо­ды пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии ДВР; пе­ре­да­чу Япо­нии в арен­ду Северного Са­ха­ли­на сро­ком на 80 лет; унич­то­же­ние российского Ти­хо­оке­ан­ско­го фло­та, а так­же всех ук­ре­п­ле­ний на вла­ди­во­сток­ском по­бе­ре­жье и на гра­ни­це с Ко­ре­ей.

Де­ле­га­ция ДВР от­верг­ла боль­шин­ст­во этих тре­бо­ва­ний. Ре­зуль­та­ты Ва­шинг­тон­ской кон­фе­рен­ции вы­ну­ди­ли японскую де­ле­га­цию про­де­мон­ст­ри­ро­вать го­тов­ность к ком­про­мис­су. Од­на­ко в апреле 1922 года она не­ожи­дан­но по­тре­бо­ва­ла от ДВР в уль­ти­ма­тив­ной фор­ме под­пи­са­ния пер­во­на­чаль­но пред­ло­жен­но­го ею про­ек­та до­гово­ра. По­лу­чив ка­те­го­ри­че­ский от­каз, японские пред­ста­ви­те­ли зая­ви­ли, что в та­ком слу­чае они име­ют пред­пи­са­ние пре­кра­тить пе­ре­го­во­ры. Кон­фе­рен­ция за­кон­чи­лась без­ре­зуль­тат­но.

Пе­ре­го­во­ры об ус­ло­ви­ях эва­куа­ции японских войск с российского Даль­не­го Вос­то­ка бы­ли про­дол­же­ны в хо­де Чан­чунь­ской кон­фе­рен­ции 1922 года.

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