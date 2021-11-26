БРОНЕТАНКОВЫЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ВОЙСКА

Род войск сухопутных вооружённых сил, основным вооружением которого является танк. Обладают большой огневой мощью и ударной силой, высокой подвижностью и броневой защитой. Имеют на вооружении различные танки, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортёры, боевые машины пехоты и другую бронетехнику.

К кон. 1920-х гг. в Вооруженных Силах СССР имелось всего 89 танков, но к июню 1941 г. их было уже свыше 23 тыс. единиц. В 1-й пол. 1930-х гг. Красная Армия получила вполне современные на тот момент танки (тяжелый Т-35, средний Т-28, легкие БТ-7 и Т-26 и др.). Основными их достоинствами являлись огневая мощь (45и 76-мм пушки) и подвижность. Броня же позволяла надежно защищать боевые машины лишь от пуль и осколков снарядов. Но к нач. 1940-х гг., особенно после советско-финской войны , стало ясно, что советские танки срочно нуждаются в увеличении прочности брони и мощности орудий. Конструкторы сумели создать новые современные образцы бронированной техники, которые были приняты на вооружение Красной Армии: танки Т-34 (ведущие конструкторы М. И. Кошкин , А. А. Морозов, Н. А. Кучеренко) и КВ (главный конструктор Ж. Я. Котин). По основным боевым характеристикам — толщине брони, начальной скорости снаряда, запасе хода — новые советские танки имели значительное преимущество перед немецкими боевыми машинами, включая танки Т-III и Т-IV. Однако к началу Великой Отечественной войны заводы успели выпустить только 1861 новый танк (636 КВ и 1225 Т-34). Основу бронетанковой техники Красной Армии составляли машины старых образцов, уже во многом выработавшие свой ресурс. Большое значение имел и тот факт, что советские танковые войска значительно отставали от немецких бронетанковых соединений по степени оснащенности средствами связи. Существенные ошибки советское руководство допустило перед войной в организационном строительстве танковых войск. В 1939 г. было принято решение отказаться от корпусов и перейти к бригадам. Но в 1940 г., после крупных побед вермахта на западе, было принято решение о формировании в РККА 29 механизированных корпусов (штатной численностью до 1000 танков). Однако быстро укомплектовать корпуса оказалось просто невозможно, и к началу войны до положенного штата был доведен лишь один корпус. Просчет состоял еще и в том, что без должного броневого прикрытия теперь оставалась пехота и не были созданы объединения (аналогичные немецким танковым группам), способные решать задачи стратегического характера. Таким образом, погоня за количеством в ущерб качеству и отсутствие продуманной теории использования танковых соединений заранее ставили советских танкистов в невыгодное положение при встрече с более мобильными и полностью укомплектованными немецкими танковыми дивизиями. Положение усугублялось и тем, что к началу войны в советских танковых войсках имелось 4400 неисправных боевых машин при недостатке полевых ремонтных средств и машин для подвоза горючего. Кроме того, немцы к июню 1941 г. уже имели большой опыт ведения маневренных действий, тогда как многие советские танкисты лишь недавно были призваны в армию и имели слабое представление о характере современной войны. К началу войны в вермахте имелось 20 танковых и 16 моторизованных дивизий, входящих в основном в танковые группы. Всего к началу операции «Барбаросса» Германия и ее союзники развернули против СССР ок. 4300 танков; в западных приграничных округах им противостояло ок. 11 тыс. советских боевых машин. Несмотря на более чем двукратное превосходство, советские танковые части не смогли в начале войны решить поставленные перед ними задачи. Многие механизированные корпуса уже во время выдвижения к границе подверглись массированным атакам немецкой авиации и понесли большие потери. Отсутствие должной координации в действиях Красной Армии позволило немцам бить советские танковые соединения по частям. Многие танки были оставлены экипажами по причине нехватки горючего. Только один Западный фронт потерял за первые полмесяца боев 4800 танков, что во многом позволило немцам уже к середине июля 1941 г. выйти к Смоленску. На Юго-Западном фронте советскому командованию все же удалось в конце июня навязать противнику встречное танковое сражение — под Берестечко, Луцком и Дубно, где с обеих сторон столкнулось ок. 2000 танков. Ценой больших потерь войскам Юго-Западного фронта и прежде всего танковым соединениям удалось на некоторое время задержать продвижение ударных сил вермахта и не дать им быстро прорваться к Киеву. В июле-августе 1941 г., в результате больших потерь танковых войск, механизированные корпуса, а затем и почти все танковые дивизии Красной Армии были расформированы, а оставшаяся техника и вооружение переданы во вновь создаваемые отдельные танковые бригады и батальоны. Тем не менее уже в самых первых сражениях войны советские танкисты проявили массовый героизм и самопожертвование. Большой неожиданностью для германского командования стало появление на полях боев советских танков Т-34 и КВ. Летом и осенью 1941 г. командование группы армий «Центр» отмечало, что эти танки невозможно подбить из орудий малого калибра, в то время как они наносят пехотным войскам вермахта большие потери и способны обратить в бегство целые подразделения. В ходе битвы под Москвой ряду танковых бригад было впервые присвоено звание «гвардейские». С началом войны Государственный Комитет Обороны поставил задачу значительного расширения выпуска танков. Одновременно с эвакуацией танковых заводов из западных областей СССР началось создание новых центров производства танков в Поволжье и на Урале. Был резко увеличен выпуск бронированных машин на Сталинградском тракторном заводе и других предприятиях. 11 сентября 1941 г. был образован Наркомат танковой промышленности. В 1941-1942 гг. в связи с большими потерями танковых войск были приняты постановления о расширение выпуска легких танков (Т-60, Т-70). Одновременно шел рост производства средних и тяжелых бронированных боевых машин. Уже во 2-й пол. 1941 г. промышленность смогла дать армии 4800 танков. В августе 1942 г. был налажен выпуск «тридцатьчетверок» на уральском Кировском заводе, где одновременно сошел с конвейера танк КВ-1С. В 1942 г. количество выпущенных в СССР танков достигло 24 400 единиц. Большой вклад в развитие танковой промышленности в это время внесли нарком танковой промышленности В. А. Малышев , нарком вооружения Д. Ф. Устинов, нарком черной металлургии И. Ф. Тевосян. В ходе войны менялась организационная структура танковых войск. К кон. 1941 г. в Красной Армии имелось 7 танковых дивизий (4 из них на Дальнем Востоке), 76 отдельных танковых бригад и 100 отдельных танковых батальонов. С весны 1942 г. стали формироваться танковые корпуса, а в мае-июне 1942 г.— первые танковые армии. К кон. 1942 г. в Красной Армии было уже 4 танковые армии, 20 танковых и 8 механизированных корпусов. Повышению огневой мощи бронетанковых войск способствовал и тот факт, что с нач. 1943 г. года в войска стали поступать самоходные артиллерийские установки (САУ) — легкие СУ-76, средние СУ-122, а затем и тяжелые СУ-152. В течение 1941-1942 гг. танки вермахта продолжали уступать советским бронированным машинам по основным боевым характеристикам. Однако уже в кон. 1942 г. в Северной Африке, а затем на фронте под Ленинградом немцы испытали свой новый танк Т-VI «Тигр», который превосходил имевшиеся тогда на вооружении советские танки в толщине брони и был способен поражать их своей 88-мм пушкой с большего расстояния, находясь на безопасной дистанции. В 1-й пол. 1943 г. «Тигры», а также новые немецкие танки Т-V «Пантера», самоходное орудие «Фердинанд» и модернизированные танки Т-IV стали во все возрастающем объеме поступать на Восточный фронт. Несмотря на имевшуюся у командования Красной Армии информацию о появлении этих боевых машин, адекватного ответа им к началу Курской битвы (июль 1943 г.) создать не успели. Основу советских танковых войск по-прежнему составляли тогда Т-34 с 76-мм пушкой. Во многом в результате этого советские потери в танках в боях на Курской дуге превысили немецкие в 4 раза (6000 против 1500). 12 июля 1943 г. под Прохоровкой разгорелось танковое сражение, в котором с обеих сторон одновременно участвовало ок. 1200 танков. Несмотря на огромные потери, советская сторона все же смогла лишить немцев основы их ударной танковой силы и остановить врага. В 1943 г. на вооружение РККА стали поступать танки с улучшенными боевыми характеристиками. С августа 1943 г. начался выпуск танка КВ-85, а затем было освоено производство тяжелого танка ИС, а выпуск легких танков прекращен. С кон. 1943 г. в производство поступил тяжелый танк ИС-2, имевший 122-мм пушку и толщину лобовой брони 90-120 мм. Таким образом по калибру орудия он превосходил немецкие «Тигры», а по бронезащите не уступал им. Однако скорострельность орудия ИС-2 была значительно ниже, чем у «Тигров» и «Пантер». Немецкое командование и в дальнейшем пыталось создать новые образцы танков, значительно превосходящие по своим основным характеристикам советские аналоги. В 1944 г. в вермахте появился тяжелый танк «Королевский тигр», лобовая броня которого составляла 150 мм (башни до 180 мм). Однако он имел слишком большой вес и не мог эффективно противодействовать советским машинам в маневренном бою. В нач. 1944 г. в СССР был освоен серийный выпуск танка Т-34-85, который, сохранив свою маневренность, имел более мощное вооружение и броневую защиту. В 1944 г. в войска стали поступать новые самоходные орудия СУ-100, ИСУ-122. Если в 1943 г. производство танков и САУ оставалось на уровне 24 100 единиц, то к кон. 1944 г. оно достигло 29 тыс. единиц. К концу войны стали выпускаться тяжелые танки ИС-3, ставшие одним из самых мощных средств прорыва обороны противника. В ходе войны в бронетанковых войсках продолжались и организационные изменения. В декабре 1942 г. в Красной Армии было создано Управление командующего бронетанковыми и механизированными войсками (командующим войсками стал маршал бронетанковых войск Я. Н. Федоренко). В 1943 г. в состав танковых и механизированных корпусов были включены самоходные артиллерийские части. САУ оказались достаточно эффективным способом борьбы с тяжелыми танками противника. В кон. 1944 г. началось формирование гвардейских танковых бригад. К нач. 1945 г. в составе бронетанковых и механизированных войск Красной Армии имелось 6 танковых армий, 14 отдельных танковых и 7 механизированных корпусов, 27 отдельных танковых и 7 самоходных артиллерийских бригад, большое количество отдельных танковых полков. На январь 1945 г. в действующей армии имелось 12 тыс. танков и САУ. Создание крупных танковых объединений позволило советским войскам на завершающем этапе войны быстро прорывать оборону противника и окружать его силы. Танковые армии с успехом действовали в операциях по освобождению Правобережной Украины , в Белорусской , Ясско-Кишеневской и Висло-Одерской операциях . В апреле-мае 1945 г. на 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах , которые непосредственно участвовали в Берлинской операции, находились сразу 4 гвардейские танковые армии. Несмотря на большие потери в боях за столицу Германии, танковые войска позволили в течение нескольких дней прорвать мощнейшую оборону гитлеровских войск на Зееловских высотах, окружить Берлин, а затем добить вражеские силы, оборонявшие городские кварталы. За боевые подвиги, умелое руководство войсками 1142 танкистам в годы войны было присвоено звание Герой Советского Союза (16 человек удостоены этого звания дважды). Учитывая огромные заслуги танкистов и танкостроителей в победе в годы Великой Отечественной войны, Президиум ВС СССР указом от 11 июля 1946 г. установил ежегодный праздник — День танкиста (2-е воскресенье сентября каждого года).

Исторические источники:

Перечень объединений и соединений советских вооруженных сил, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг: (справочник). М., 1992.

Автор статьи: Мягков М. Ю.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015