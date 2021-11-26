АНГЛО-РУССКИЙ КОМИТЕТ ЕДИНСТВА

Действовал с 1925 по 1927 как орган координации действий рабочих СССР и Великобритании .

(АРК). АРК отражал стремление части советского руководства (Н. Бухарин, М. Томский) сотрудничать с левой социал-демократией в условиях стабилизации политического и экономического положения. Провал Всеобщей забастовки в Великобритании (май 1926) и особенно разрыв дипломатических отношений между СССР и Соединенным Королевством в мае 1927 привели к прекращению деятельности (АРК) в сентябре того же года. Воссоздан как Англо-советский профсоюзный комитет 15.10.1941.

Автор статьи: Сергеев Е.

© Российская Историческая Энциклопедия