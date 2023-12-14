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19.06.2026
Курская битва. Завершение коренного перелома
Какое непосредственное последствие имела операция «Искра» для блокадного Ленинграда?
Началось наступление советских войск на всём фронте от Смоленска до Азовского моря.
Немецкие войска сняли осаду Ленинграда и немедленно отошли на запад.
Советские войска отбросили противника от Ленинграда на расстояние 130–160 км.
Восстановлена сухопутная связь Ленинграда со страной и проложена железная дорога.
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