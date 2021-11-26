НОРМАНДИЯ-НЕМАН

Традиционное название 1-го истребительного авиаполка ВВС «Сражающейся Франции», действовавшего на советско-германском фронте.

Решение создать французскую авиачасть на советско-германском фронте принял Французский национальный комитет, возглавляемый генералом де Голлем, в феврале 1942 г. Соответствующая договоренность с советским правительством была достигнута, и 28 ноября 1942 г. личный состав французской эскадрильи прибыл в СССР с французской авиабазы Райак в Сирии. После переучивания на советские истребители Як-1, 25 марта 1943 г. эскадрилья, получившая название «Нормандия», вылетела на фронт. Командиром эскадрильи был назначен майор Ж. Л. Тюлян. Первоначально эскадрилья подчинялась 204-й бомбардировочной авиадивизии, но с мая 1943 г. она была переподчинена 303-й истребительной авиадивизии генерал-лейтенанта Г. Н. Захарова. Уже 5 апреля летчики «Нормандии» одержали свои первые победы в районе Рославля, а 13 апреля эскадрилья понесла и первые потери: над Спас-Демьянском были сбиты 3 француза. 17 июля 1943 г. майор Тюлян погиб в бою, и командиром «Нормандии» стал майор П. Пуйяд. Чтобы добраться до СССР, этот человек проделал полный приключений путь из французского Индокитая через Китай, США и Англию. Наряду с ним, рискуя жизнью и свободой, в Советский Союз добирались и многие другие французские летчики, что позволило 5 июля 1943 г. развернуть эскадрилью в истребительный авиаполк. Советская сторона регулярно перевооружала полк на новейшие самолеты — в феврале 1944 г. он получил истребители Як-9, а в августе того же года — Як-3. Хотя полк считался французским, обслуживанием самолетов занимался советский техсостав. Между французскими летчиками и русскими механиками установилось настоящее боевое братство. Ярким тому примером стал подвиг, совершенный лейтенантом Филиппом де Сейном. 14 июля 1944 г. при перебазировании на новый аэродром на самолете де Сейна произошла утечка топлива. Ослепленный пилот получил приказ покинуть истребитель с парашютом, но француз знал, что за спинкой его сиденья находился сержант Белозуб — механик его «Яка». Де Сейн не бросил Белозуба на верную смерть и погиб вместе с ним, до последней минуты пытаясь вслепую посадить самолет. Полк «Нормандия» прошел боевой путь от Калуги через Белоруссию до Восточной Пруссии. За успешные действия при форсировании Немана в июле 1944 г. полк получил почетное название «Неманский». Кроме того, «Нормандия» была награждена советскими орденами Красной Звезды и Александра Невского, французскими орденами Почетного Легиона, Боевым Крестом с пальмой, Крестом освобождения и Военной медалью. В 1943-1945 гг. полк совершил более 5300 боевых вылетов, провел 869 воздушных боев и уничтожил 273 самолета противника при потере 46 своих летчиков. Многие летчики полка были награждены советскими орденами и медалями. Четверо французов — М. Альбер, Р. де ля Пуап, Ж. Андрэ и М. Лефевр (посмертно) стали Героями Советского Союза. После войны личный состав полка на подаренных им истребителях Як-3 вернулся во Францию. Авиационная часть «Нормандия-Неман» и поныне существует во французских ВВС. Самолеты этой части базируются на авиабазе в Реймсе.

Исторические источники:

Жоффр Ф. Нормандия— Неман. Воспоминания военного летчика. Пер. с франц. М., 1960;

Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Документы и материалы. М., 1959.

Автор статьи: Киселев О. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015