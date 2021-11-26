НИЖНЕДНЕПРОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Стратегическая наступательная операция Степного, Юго-Западного и Южного фронтов, проводившаяся в низовьях Днепра 26 сентября – 20 декабря 1943 года. Составная часть битвы за Днепр .

Обстановка на начало операции

Красная Армия , разгромив части вермахта на Левобережной Украине и на Донбассе, стремительно продвигалась на запад, к Днепру. Командование приняло решение сходу приступать к форсированию этой крупной водной артерии, на западном берегу которой немецкие войска организовали прочную оборону. Войска Южного и Юго-Западного фронтов вышли к реке Молочной. Во время первого этапа битвы за Днепр советские части сумели захватить 23 плацдарма на всём протяжении реки и вели за их удержание кровопролитные бои. «Восточный вал» был пробит в нескольких местах, но всё ещё продолжал оставаться ощутимой угрозой срыва планируемого осеннего наступления 1943 года.

В этих условиях советское командование приступило к обсуждению плана операции по окончательному разгрому немецких войск на рубеже рек Днепр и Молочная. Времени на подготовку не имелось – задействованные войска непрерывно наступали с тяжёлыми боями. Дополнительные проблемы создавали растянутые коммуникации, отставание баз снабжения и, как следствие, нехватка топлива и боеприпасов, удалённость аэродромов, что создавало трудности в работе авиации. Трёхмесячные непрерывные бои измотали личный состав, многие дивизии имели значительный некомплект в личном составе. Несмотря на эти трудности, советскому командованию удалось создать решающий перевес в силах на участке проведения операции.

К операции привлекались войска Степного (командующий – генерал армии И. С. Конев ), Юго-Западного (командующий – генерал армии Р. Я. Малиновский ) и Южного (командующий – генерал армии Ф. И. Толбухин ). Общая их численность составила более 1,5 миллиона человек, более 24,4 тысяч орудий и миномётов, более 1,1 тысяч танков и самоходок, около 2 тысяч самолётов. Противостояли им части 1-й танковой (командующий – генерал-полковник Э. фон Макензен) и 8-й полевой (командующий – генерал пехоты О. Вёлер), входившие в группу армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн ); а также 6-я полевая армия (командующий – генерал пехоты К.-А. Холлидт), входившая в группу армий «А» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Клейст ). Общая их численность составляла около 770 тысяч бойцов и командиров, до 8 тысяч орудий и миномётов, 800 танков и штурмовых орудий, около 1 тысячи самолётов.

Ход боевых действий

26 сентября 1943 года в районе Кременчуга началось наступление войск Степного фронта с целью ликвидации крупного вражеского плацдарма (Кременчугская операция). К концу сентября враг был выбит на западный берег, следом за ним переправились советские части, захватившие несколько плацдармов. Одновременно в нижнем течении Днепра и на реке Молочной врага атаковали части Южного фронта (Мелитопольская операция). Однако крупных успехов здесь добиться не удалось, наступление было остановлено через несколько дней. В начале октября наступление было продолжено. Силами Степного фронта была проведена успешная Пятихатская операция.

В разгар операции, 20 октября 1943 года, задействованные фронты были переименованы – Степной во 2-й Украинский, Юго-Западный в 3-й Украинский, Южный в 4-й Украинский. Наступление тем временем продолжалось. 25 сентября 1943 года в ходе Днепропетровской операции были освобождены важные промышленные центры – Днепропетровск и Днепродзержинск, что создало угрозу для левого фланга 1-й танковой армии вермахта. По приказу Манштейна к Кривому Рогу и Днепропетровску были переброшены дополнительные силы, навязавшие советским войскам тяжёлые встречные бои и задержавшие наступление.

Однако отвлечение внимание командования группы армий «Юг» сумел использовать Толбухин. 23 октября 1943 года войсками 4-го Украинского фронта был освобождён Мелитополь , 30 октября 1943 года – Геническ, 1 ноября 1943 года – Перекопский перешеек. В начале ноября 1943 года советские части форсировали Сиваш. Враг был блокирован в Крыму, однако разгром его на данный момент был невозможен.

В конце 1943 года 2-й Украинский фронт провёл Знаменскую операцию, отбросив вермахт от Днепра. Части 3-го Украинского фронта увязли в тяжёлых боях. В результате в конце декабря 1943 года Ставка приняла решение остановить наступательные бои до начала следующего года, чтобы подготовиться к решающим боям за Правобережную Украину.

Результаты операции

Немецкие войска потерпели крупное поражение. Им не удалось организовать неприступной обороны на западном берегу Днепра. Советские войска заполучили крупный плацдарм в районе Кривого Рога – 450 километров по фронту и 100 километров в глубину; который также рассёк войска Манштейна надвое. Кроме того, их действия в низовьях Днепра способствовали успеху боёв в ходе Киевской и Житомирско-Бердичевской операций. Были разбиты более 20 дивизий, уничтожены либо выведены из строя более 165 тысяч солдат и офицеров. В ходе Нижнеднепровской операции погибли более 170 тысяч бойцов и командиров, ранения получили более 580 тысяч.