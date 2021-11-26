ГАЙДУКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Владимир Николаевич Гайдуков родился 4 января 1923 года в селе Новоживотов (ныне – Ильинецкий район Винницкой области Украины). По национальности русский. Окончил среднюю школу.

В октябре 1940 года Гайдуков был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Молотовским районным военным комиссариатом города Грозного. Учился в Военной артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского, но не окончил её из-за начавшейся Великой Отечественной войны . В 1942 году Гайдуков окончил курсы командиров батарей.

С 6 июня 1942 года – на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал командиром батареи 120-миллиметровых миномётов, затем начальником артиллерии 737-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 47-й армии. Неоднократно отличался в боях. Так, во время боёв под Воронежем в начале весны 1943 года батарея Гайдукова отразила 8 немецких атак, уничтожив 3 миномётных батареи, 4 противотанковых орудия, 29 огневых точек, 18 блиндажей, до 300 солдат и офицеров противника. В ходе последующего наступления она участвовала в прорыве линии немецкой обороны в районе населённого пункта Озерки, уничтожив 2 противотанковых орудия и 4 ручных пулемёта, а 10 марта 1943 года в бою за Нижнюю Сыроватку подавила миномётную батарею. Когда во время одного из боёв к огневой позиции артиллеристов подошла немецкая пехота, Гайдуков организовал круговую оборону, сковав действия противника и дав возможность основным силами спасти от уничтожения всю материальную часть. 13 мая 1943 года он был удостоен первой своей боевой награды – ордена Красной Звезды.

Участвовал в Курской битве , во время которой с 5 августа 1943 года батарея под его командованием уничтожила до 200 солдат и офицеров, 30 автомашин, 4 пулемёта, 3 артиллерийских батареи, 1 склад с боеприпасами, подбила 2 танка противника, а также отразила большое количество немецких контратак. За это Гайдуков был удостоен второго ордена Красной Звезды.

Старший лейтенант Владимир Николаевич Гайдуков особенно отличился во время битвы за Днепр . 27 сентября 1943 года в районе южной окраины села Келеберда Кременчугского района Полтавской области Украинской ССР Гайдуков организовал переброску на западный берег противотанковой артиллерии и миномётов. Форсирование реки проходило с огромными трудностями – под шквальным огнём, по пояс в ледяной воде, на крутых берегах Днепра, но артиллеристы справились с порученной задачей. 29 сентября 1943 года к северо-западу от деревни Пекари Каневского района Черкасской области противник предпринял контратаку пехоты при поддержке танков и самоходок. Гайдуков организовал стремительный встречный контрудар силами личного состава миномётных рот и артиллерийских батарей, обратив врага в бегство. 30 сентября 1943 года он был ранен. 25 октября 1943 годка командир 737-го стрелкового полка майор А. С. Беляев представил Гайдукова к званию Героя Советского Союза .

После излечения Гайдуков вновь вернулся на фронт. В боях на реке Прут он вновь был тяжело ранен. После длительного лечения он был признан не годным к дальнейшей службе и уволен из рядов Вооружённых Сил СССР в звании капитана.

Проживал в Москве. В 1950 году Гайдуков окончил Институт внешней торговли, после чего работал в Государственном комитете Совета Министров СССР по внешнеэкономическим связям. Овладел английским и французским языками, неоднократно командировался в зарубежные страны. Умер 1 июля 2006 года, похоронен на Химкинском кладбище Москвы.