ГАЛИЕВ НУРГАЛИ МУХАМЕТГАЛИЕВИЧ

Нургали Мухаметгалиевич Галиев родился 12 (по новому стилю — 25) мая 1914 года в деревне Сарманай (ныне — Шарлыкский район Оренбургской области) в крестьянской семье. По национальности татарин. Рано остался сиротой, рос в детском доме, окончил начальную школу. Проживал в городе Мары Туркменской ССР, работал каменщиком Марыйского областного управления водного хозяйства, участвовал в строительстве плотины Султан-Бентской плотины на реке Мургаб.

26 октября 1941 года Галиев был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Погламанским районным военным комиссариатом Марыйской области Туркменской ССР. С 13 марта 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал сапёром 2-й роты 387-го отдельного сапёрного батальона 213-й стрелковой дивизии. Проделывал проходы в минных полях, под сильным вражеским огнём устанавливал мины, за что был удостоен первой своей боевой награды — медали «За отвагу».

23 июля Галиев в числе первых ворвался в село Колотовка Белгородского района Белгородской области, проделал проход в минное поле и очистил ход сообщения, действуя в непосредственной близости от противника. 31 июля 1943 года он участвовал в переправе стрелкового полка через реку Северский Донец в районе села Карнауховка Белгородского района Белгородской области. Когда свая, на которой лежал один из концов доски, по которой переходили пехотинцы, была разрушена, он взвалил доску себе на плечо и, стоя в воде, рискуя быть раздавленным, дал возможность стрелкам переправиться. За это Галиев был награждён орденом Красной Звезды.

Особенно отличился во время битвы за Днепр . В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года батальон Галиева организовывал переброску войск на западный берег Днепра в районе села Переволочна (ныне — Светлогорское Кобелякского района Полтавской области Украины). Галиев выполнял обязанности причального на пароме, в то же время помогая гребцам. Когда во время переправы орудий с расчётами в нескольких местах из-за разрывов вражеский снарядов в нескольких местах была пробита паромная лодка, он бросился в воду и на верёвке успел подтянуть паром к берегу. Галиев бессменно находился на своём посту, невзирая на авианалёты и артобстрелы, ежеминутно рискуя жизнью, отдавая все силы на скорейшую переброску через Днепр живой силы и боевой техники, чем содействовал захвату плацдарма на западном берегу реки. 16 октября 1943 года командир батальона гвардии капитан И. Ф. Бобров представил красноармейца Галиева к званию Героя Советского Союза .

В последующих боях в районе села Недайвода Криворожского района Днепропетровской области Украинской ССР Галиев был тяжело ранен и полностью лишился зрения. После длительного лечения он был уволен из Вооружённых Сил СССР по инвалидности. Проживал в городе Мары, затем переехал в Ашхабад. Умер 28 апреля 1977 года.