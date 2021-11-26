ФЕСИН ИВАН ИВАНОВИЧ

Генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1943, 1943).

Биография

Родился 11 (по новому стилю – 24) июня 1904 года на хуторе Муравлёв (ныне – Каменский район Ростовской области). После окончания 2 классов начального училища трудился батраком по найму у зажиточных хуторян, затем чернорабочим на шахте. В сентябре 1926 года призван в РККА . В 1930 году окончил пехотную школу в городе Владикавказе, после чего служил в кавалерийских и мотострелковых частях. Участвовал в польском походе 1939 года. В 1941 году заочно окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе.

Великая Отечественная война

Начало боевых действий Фесин встретил в должности командира батальона военного училища НКВД СССР в городе Орджоникидзе. В июле 1941 года он был назначен начальником разведотделения штаба 259-й стрелковой дивизии, а месяц спустя принял командование 939-м стрелковым полком. 20 августа получил ранение, в течение нескольких месяцев лечился в тыловом госпитале. По излечении направлен на курсы при ВАГШ ВС СССР, которые окончил в мае 1942 года.

С августа 1942 года командовал 13-й мотострелковой бригадой. С первых же дней пребывания на этой должности Фесин проявил себя как талантливый командир. 22-30 августа 1942 года вверенные ему части, несмотря на сильное противодействие вражеской авиации, расстроившее боевые порядки некоторых подразделений, успешно вели наступление. Сам Фесин постоянно находился в боевых порядках своей бригады, лично руководя штурмом населённых пунктов и отражением немецких контратак. В тех боях он был контужен, но не оставил свою часть, продолжая управлять боем. За это Фесин был удостоен своей первой боевой награды – ордена Красной Звезды.

Особенно успешно бригада Фесина проявила себя в январской операции 1943 года, проводившейся силами Воронежского фронта, вошедшей в историю как Острогожско-Россошанская. В период с 14 по 26 января 1943 года она, войдя в прорыв в составе правой колонны 12-го танкового корпуса, прошла с боями до 250 километров. В условиях некомплекта автомашин мотострелки совершали марши и сражались с противником как обычная пехота. Во взаимодействии с другими частями бригада Фесина освободила города Софиевка, Россошь, Карпенково. В те дни в результате её действий враг потерял более 5 тысяч солдат и офицеров убитыми, от 15 до 18 тысяч пленными. Было захвачено более 500 автомашин с грузами, 25 орудий, 181 пулемёт, огромное количество боеприпасов и прочего ценного имущество. При этом потери бригады в условиях столь ожесточённых боёв составили до 700 человек убитыми и ранеными. Личный состав под руководством Фесина показал исключительное упорство и храбрость в бою, а также выносливость на длительных маршах в условиях, когда за неполные сутки пешком совершались марши на расстояние до 60 километров. За ту операцию отважный комбриг был удостоен звания Героя, а его бригада была представлена к званию гвардейской. 14 февраля 1943 года Фесин был ранен в левую руку.

В июне 1943 года был назначен командиром 236-й стрелковой дивизии. Во главе её он участвовал в освобождении Донбасса и Украинской ССР. Особенно части этой дивизии отличились в ходе битвы за Днепр . проявив высокие образцы упорства, храбрости и наступательного порыва. Под руководством Фесина была прорвана наиболее укреплённый участок обороны врага в районе города Змиёва Харьковской области Украинской ССР, расположенный у слияния рек Ольховая и Мжа. После успешного выполнения поставленных задач его дивизия была переброшена северо-западнее населённого пункта Тарановка, где две стрелковых дивизии не смогли с ходу прорвать вражескую оборону. Фесину удалось нанести противнику на данном участке тяжёлое поражение и заставить отойти его в направлении Краснограда. Развивая наступление, дивизия освободила Лозовую, форсировала реки Орель и Старые Можары, а затем вышла к Днепру.

Подготовка к переправе через главную водную преграду на пути наступления осуществлялась в исключительно тяжёлых условиях – отсутствовали переправочные средства, понтонных частей на данном участке не имелось. Тем не менее, в ночь с 25 на 26 сентября 1943 года Фесину удалось организовать успешное форсирование и закрепиться на западном берегу Днепра. В течение 26 и 27 сентября 1943 года его части успешно отстаивали занятый плацдарм, отражая ожесточённые атаки двух пехотных дивизий вермахта, усиленных 60 танками. Фесин лично появлялся на самых опасных участках, лично руководя действиями подразделений. В дальнейшем плацдарм удалось расширить до 35 квадратных километров. За отличия в тех боях комдив во второй раз получил высшую степень отличия СССР, а вскоре стал генералом.

В феврале 1944 года дивизия Фесина успешно действовала в ходе прорыва мощной немецкой обороны в районе города Кривой Рог. Благодаря чётко разработанному плану и доведению его до нижестоящих частей она заняла ряд важнейших в стратегическом отношении населённых пунктов. Враг понёс огромные потери. За это Фесин получил орден Суворова 2-й степени. Проявила себя его дивизия и во время Одесской операции.

В июне 1944 года Фесин заболел и был отправлен на лечение в санаторий в Кисловодск . По излечении на фронт больше не вернулся, поскольку в августе 1944 года получил назначение на должность начальника Московского пехотного училища.

Послевоенная жизнь

В 1949 году окончил ВАГШ ВС СССР, после чего преподавал в ней. В октябре 1965 года уволен в запас. В 1972-1979 годах возглавлял Московский городской совета Общества спасения на водах. Умер 23 декабря 1991 года.