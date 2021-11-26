БРЯНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Наступательная операция соединений Брянского фронта 1 сентября – 3 октября 1943 года, результатом которой явилось освобождение Брянской области.

Обстановка на начало операции и подготовка к ней

Вскоре после завершения Курской битвы командование Красной Армии приступило к разработке Брянской наступательной операции. Задействованным частям предстояло форсировать реку Десну, захватить, удержать и расширить плацдарм на её западном берегу, а затем, развив наступление с него, освободить Брянск и область. К операции привлекались 3-я (командующий - генерал-лейтенант А. В. Горбатов), 11-я (командующий - генерал-лейтенант И. И. Федюнинский), 50-я (командующий - генерал-лейтенант И. В. Болдин), 63-я (командующий - генерал-лейтенант В. Я. Колпакчи) и 11-я гвардейская (командующий - гвардии генерал-полковник И. Х. Баграмян ) армии. Кроме того, существенную поддержку наступающим советским войскам должны были оказать брянские партизаны – в общей сложности более 60 тысяч вооружённых бойцов.

Немецкие войска после провала операции «Цитадель» в спешке начали возводить в полосе фронта оборонительную линию «Хаген», а после поражения в Курской битве начали перебрасывать подкрепления и производить перегруппировку отступивших войск группы армий «Центр» . Стремясь не дать вермахту обустроить здесь полноценную оборону, советское командование, несмотря на то, что части Красной Армии ещё не успели восстановить свой наступательный потенциал после тяжёлых сражений под Курском, приняло решение наступать на данном участке уже 1 сентября 1943 года. Ставка изначально возражала против рискованного плана, однако комфронта генерал армии М. М. Попов сумел убедить её в предстоящем успехе.

Ход боевых действий

Наступление на Брянском направлении осуществлялось в разное время на трёх направлениях. Первыми нанесли удар на Локотском направлении части 11-й и 63-й армий. Противник предпринимал упорное сопротивление, но уже за первый день советские войска продвинулись на глубину до 10 километров. Возникшая угроза охвата Брянской группировки вермахта заставила Клюге перебросить сюда силы с других направлений. Создалась благоприятная обстановка для ввода в действие новых частей.

7 сентября 1943 года, после скрытой переброски подвижных соединений, начала наступление 50-я армия к северу от Брянска. Противник не сумел оказать ей эффективного сопротивления, что позволило частям Болдина продвинуться на расстояние до 70 километров, переправиться через Десну и захватить плацдарм на её западном берегу. Противник был вынужден распылить на фланги силы, что позволило ввести в действие 3-ю и 11-ю армии, которые 13 сентября 1943 года захватили станции «Брянск-1» и «Брянск-2». Четырьмя днями позже 11-я армия при помощи партизанских формирований освободили Брянск и Бежицу.

Немецкие войска стали отступать по всему фронту. 20 сентября 1943 года была сформирована конно-механизированная группа из бронетанковых и конных соединений. Несколькими днями позже советские части пересекли границу РСФСР и Белорусской ССР, а 26 сентября 1943 года освободили город Хотимск Могилёвской области. В начале октября передовые части Красной Армии вышли к реке Сож, переправились через неё и заняли плацдарм, создав необходимые условия для дальнейшего продвижения.

Результаты операции

В результате умело спланированной операции части Красной Армии нанесли крупное поражение Брянской группировке войск вермахта, продвинулись на расстояние от 240 до 260 километров, полностью освободив Брянщину и вступив в пределы Белорусской ССР. Враг понёс большие потери, только пехотных дивизий было разгромлено 6.

За отличие в боях за освобождение Брянщины 11 частей и соединений были удостоены почётного наименования «Брянских», ещё 5 – «Бежицких». 17 сентября празднуется в Брянске как день города, многие улицы города названы именами командующих соединений, освобождавших город.