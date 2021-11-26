БОНДАРЕВ АНДРЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

Советский военачальник, генерал-лейтенант, участник Гражданской , советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1943).

Биография

Родился 7 (по новому стилю — 20) августа 1901 года на хуторе Бондарев (ныне — Новооскольский район Белгородской области). Окончив начальную школу, трудился в торговле, затем был избран секретарём сельсовета. В январе 1921 года призван на службу в РККА . После окончания пехотных курсов в городе Кременчуге служил в стрелковых частях на Украине, принимал участие в ликвидации антисоветских формирований. В 1927 году окончил военную школу в Киеве, после чего прошёл путь от командира взвода до командира дивизии. Участвовал в советско-финской войне, будучи командиром 168-й стрелковой дивизии. В 1941 году окончил КУНАС при Военной академии имени М. В. Фрунзе, после чего вернулся к командованию той же дивизией, дислоцировавшейся в Карело-Финской ССР, в районе города Сортавала. Здесь он встретил начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

Уже в первых боях против финских и немецких войск Бондарев проявил себя как энергичный, решительный и инициативный боевой командир. Его дивизия на фронте приняла на себя основной удар финских частей, но ни разу не было случая, чтобы она отходила без разрешения штаба армии. Бондарев лично организовывал и проверял оборону каждого полка и батальона. Большое внимание уделял соседним частям, организуя взаимодействие с ними. Спустя полтора месяца ожесточённых боёв дивизия оказалась отрезанной от основных сил и прижатой к Ладожскому озеру. Бондареву удалось организовать удержание плацдарма на берегу, пока основные силы и материальная часть эвакуировались через озеро под Ленинград. Сохранившее боеспособность соединение уже вскоре вновь вступило в бой — в районе Синявино.

В ноябре 1941 года Бондарев был назначен командующим 8-й армией, сражавшейся на подступах к Ленинграду . Однако на этому посту проявить ему себя не удалось — наступление против превосходящих сил противника с «Невского пятачка» развить не удалось, в сражавшихся частях были большие потери. По этой причине уже в январе 1942 года Бондарев принял командование Невской оперативной группой войск, а ещё через три месяца был откомандирован на учёбу.

Ускоренным курсом окончив ВВА имени К. Е. Ворошилова, Бондарев получил назначение на должность командира 17-го гвардейского стрелкового корпуса. Во главе этого соединения он принял активное участие в битве на Курской дуге . В ходе её оборонительного этапа 5-12 июля 1943 года подчинённые ему части нанесли врагу огромные потери — около 33 тысяч солдат и офицеров, 145 орудий, 111 миномётов, более 500 пулемётов, более 730 танков, 21 самолёт. Когда советские войска перешли в решительное наступление, корпус Бондарева успешно громил врага на своём направлении. Начав освобождение Украинской ССР, он освободил сотни населённых пунктов, в том числе города Глухов, Шостку, Конотоп, Ямполь, Бахмач. Гитлеровские войска потеряли тысячи своих солдат и офицеров, огромное количество боевой техники. Бондарев бесстрашно, рискуя собственной жизнью, появлялся на самых ответственных участках и лично руководил частями, проявляя находчивость и тактическую грамотность. За те бои он получил ордена Кутузова 2-й степени и Суворова 2-й степени.

Особенно проявил себя корпус Бондарева в ходе битвы за Днепр . К исходу дня 21 сентября 1943 года его основные силы вышли к Днепру и захватили на отдельных участках переправы через него. Ночью началось форсирование, проходившее главным образом на подручных средствах. Противник бросил против переправившихся частей танки и пехоту, стремясь отрезать их от переправ и сбросить обратно в реку, однако все они провалились. Перейти через два дня в наступление, одна из дивизий форсировала Припять под городом Чернобылем Киевской области Украинской ССР и захватила плацдарм на его берегу. Враг был полностью отброшен за Припять, что создало все условия для дальнейшего развития наступления. За это Бондарев был удостоен звания Героя Советского Союза.

В декабре 1943 года — январе 1944 года соединения под командованием Бондарева успешно вели наступление на Казатинском направлении. Они первыми прорвали оборону гитлеровцев на подступах к городу Брусилову, после чего прошли с боями более 140 километров, освободив более 300 населённых пунктов. Враг потерял более 3,5 тысяч солдат и офицеров, было захвачено до 300 автомашин и более 20 складом с ценным имуществом. В марте 1944 года силами корпуса был освобождён город Староконстантинов.

В мае 1944 года Бондарев был назначен командиром 101-го стрелкового корпуса. В июле-августе 1944 года его части прорвали глубоко эшелонированную немецкую оборону и начали новое наступление на запад. Корпус под его командованием во взаимодействии с другими соединениями освободил город Львов, а затем, вступив в пределы Польши — города Перемышль и Грудек-Ягельонский. Только в плен в те дни попало более 1,5 тысяч солдат и офицеров. На завершающем этапе войны его корпус, преодолевая упорное сопротивление гитлеровцев, вёл штурм Моравско-Остравского промышленного района в Чехословакии. Форсировав реку Опаву, преодолев многочисленные оборонительные рубежи, обходным манёвром Бондареву удалось овладеть Моравской-Остравой, а затем организовать преследование отходящих войск вермахта. В ходе всех боёв Бондарев находился в передовых частях, лично руководя их действиями, организуя взаимодействие между различными родами войск и приданными частями усиления.

Послевоенная жизнь

Участвовал в Параде Победы . Продолжал службу в Советской Армии. В 1954 году окончил Высшие академические курсы при ВВА имени К. Е. Ворошилова. В октябре 1955 года уволен в запас. По собственному желанию в 1960 году вернулся на родину, в Новооскольский район, и возглавил колхоз «Память Ленина». Всего за неполный год работы ему удалось значительно поднять производительность труда и уровень жизни колхозников. В частности, именно при нём была внедрена система денежной оплаты труда работников колхоза. Скоропостижно скончался 23 сентября 1961 года в правлении колхоза в селе Борово-Гринёво. Похоронен на сельском кладбище в селе Боровки Новооскольского района Белгородской области.