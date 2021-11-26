БИТВА ЗА КИЕВ

В ходе Сумско-Прилукской наступательной операции (август–сентябрь 1943 г.) советские войска заняли несколько плацдармов на правом берегу р. Днепра – Букринский и Лютежский. Войска Воронежского (с октября – 1-го Украинского) фронта предприняли две попытки освободить Киев, нанося главный удар с Букринского плацдарма, находившегося в 80 км южнее Киева, силами 40, 27-й и 3-й гвардейской танковой армий. Однако потерпели неудачу. Учитывая эти обстоятельства 24 октября 1943 г. Ставка Верховного главнокомандования приняла решение «произвести перегруппировку войск 1-го Украинского фронта с целью усиления правого крыла фронта, имея ближайшую задачу – разгром киевской группировки противника и овладение Киевом», т.е. главный удар был перенесен на Лютежский плацдарм, расположенный севернее Киева.

В ходе подготовки наступления на Киев сюда скрыто были переброшены дополнительные силы (в т.ч. 3-я гвардейская танковая армия) и сосредоточена ударная группировка. Главный удар наносила получившая значительное усиление (23-й и 21-й стрелковые корпуса, 7-й артиллерийский корпус прорыва, 3-я гвардейская минометная и 21-я зенитно-артиллерийская дивизии, несколько отдельных бригад и частей усиления) 38-я армия, которую поддерживала фронтовая подвижная группа – 3-я гвардейская танковая армия и 1-й гвардейский кавалерийский корпус; кроме того, к наступлению в междуречье Здвижа и Ирпени привлекались силы 60-й армии. С Букринского плацдарма вспомогательный удар наносили 40-я и 27-я армии.

Для наступления была выбран участок фронта в 6 км шириной, что позволило создать здесь высокую плотность артиллерии – до 380 орудий и минометов на 1 км. В 1-м эшелоне 38-й армии развертывались наносившие главный удар 50-й и 51-й стрелковые, 5-й гвардейский танковый корпуса. 2-й эшелон составляли 21-й и 23-й стрелковые корпуса, резерв – 1-я чехословацкая пехотная бригада.

Силы сторон

Советские войска – 1-й Украинский фронт

командующий: генерал армии Николай Федорович Ватутин

начальники штаба: генерал-лейтенант Семен Павлович Иванов, с 11 ноября 1943 г. – генерал-лейтенант Александр Николаевич Боголюбов

13-я армия: генерал-лейтенант Николай Павлович Пухов

27-я армия: генерал-лейтенант Сергей Георгиевич Трофименко

38-я армия: генерал-полковник Кирилл Семенович Москаленко

40-я армия: генерал-лейтенант Филипп Федосеевич Жмаченко

60-я армия: генерал-лейтенант Иван Данилович Черняховский

3-я гвардейская танковая армия: генерал-лейтенант Павел Семенович Рыбалко

2-я воздушная армия: генерал-лейтенант авиации Степан Акимович Красовский

Немецкие войска – 4-я танковая армия

командующие: генерал-полковник Герман Гот, с 26 ноября 1943 г. – генерал-полковник Эргард Раус

начальники штаба: генерал-лейтенант Фридрих Фангор

VII армейский корпус (осуществлял оборону Киева): генерал артиллерии Антон Достлер, с 30 ноября 1943 г. – генерал артиллерии Эрнст Эбергард Хелл

XXIV танковый корпус: генерал танковых войск Вальтер Неринг

XLVIII танковый корпус: генерал танковый войск Генрих Эбербах, с 15 ноября 1943 г. – генерал танковых войск Герман Балк

XLII армейский корпус: генерал пехоты Франц Маттенклотт

LIX армейский корпус: генерал пехоты Курт фон дер Шеваллери

XIII армейский корпус: генерал пехоты Артур Хауффе

Силы сторон

Красная армия: 671 000 чел., 560 танков и 81 САУ, ок. 7000 орудий и минометов, ок. 700 самолетов

Вермахт: ок. 400 000 чел., 400 танков и САУ, орудий и минометов, самолетов

Потери:

Красная армия: 6491 убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести, 24 078 раненными, 271 танк и САУ, 104 орудия и миномета, 125 боевых самолетов

Вермахт: 41 000 чел. убитыми, ранеными, пропавшими без вести и пленными.

Наступление на Киев

Киевской наступательной операция предшествовал вспомогательный удар, нанесенный советскими войсками 1 ноября с Букринского плацдарма, целью которого было, с одной стороны, ввести противника в заблуждение относительно направления главного удара, а с другой, сковать немецкие войска, затруднив переброску резервов на Лютежское направление.

Операция началось в 8:00 3 ноября с 40-минутной артподготовки, после которой в наступление с Лютежского плацдарма перешли войска 38-й армии и 5-го гвардейского танкового корпуса. Непосредственно на Киев удар наносила 240-я стрелковая дивизия, поддержку которой осуществлял 7-й артиллерийский корпус. Одновременно части 60-й армии атаковали противника с Казаровичск-Глабовского и Ясногородкского плацдармов, обеспечивая фланг правый наступающей группировки. В 1-й день операции войска успех сопутствовал 38-й армии, прорвавшей оборону противника на глубину до 7 км, что, однако, были меньше запланированного продвижения.

Во 2-й день наступления советские войска продвинулись еще на 5–8 км, взяв важные узлы немецкой обороны – города Вышгород и Берковец. К ночи 4 ноября части 51-го стрелкового корпуса подошли к Киеву с севера и заняли позиции у пригорода Приорка, 7-й гвардейский танковый корпус обошел Киев с запада и вышел к Святошино. Для развития наступления командование 1-го Украинского фронта 4–5 ноября ввело в бой 3-ю гвардейскую танковую армию и 1-й гвардейский кавалерийский корпус. Также 4 ноября части 237-й стрелковой дивизии форсировали р. Днепр в районе острова Казачий и взяли под контроль шоссе, ведущее из Киева на юг вдоль правого берега Днепра, ликвидировав таким образом возможность переброски немецких войск к Киеву с Букринского плацдарма. Также были перерезаны шоссе Киев–Васильков и железная дорога Киев–Фастов.

В сложившейся безнадежной ситуации командующий 4-й танковой армии утром 5 ноября начал отвод своих войск из Киева в направлении на Васильков. Вечером 5 ноября 51-й стрелковый и 5-й гвардейский танковый корпуса взяли Приорку, вышли на окраину Киева и начали пробиваться к центру города. Уличные бои продолжались весь день. а Здесь они взобрались на здание, где раньше находился. В 00:30 6 ноября бойцы 4-й отдельной моторизованной разведывательной роты установили красное знамя на крыше здания, где до войны размещался ЦК КП Украины. В 16:00 6 ноября К.С. Москаленко доложил Н.Ф. Ватутину, что войска его армии полностью контролируют Киев.

65 частей, особо отличившихся в боях, получили почетное звание «Киевских», ок. 700 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, 17,5 тысячи – награждены орденами и медалями.

Развивая наступление советские войск 6 ноября взяли Васильком, 7 ноября – Фастов, а 13 ноября – Житомир, откуда немецкий гарнизон ушел под угрозой окружения. Сократив линию фронта и подтянув танковые дивизии немецкое командование сумело восстановить линию фронта и 10−11 ноября предприняло ряд серьезных контратак у Фастова, где им удалось захватить Фастовец. Однако советские войска успешно обили наступление противника и закрепились на линии Чернобыль – Малин – Житомир – Фастов – Стайки. Таким образом, войска 1-го Украинского фронта глубоко вклинились в линию фронта противника на стыке групп армий «Центр» и «Юг», создавая серьезную угрозу стабильности всего Восточного фронта.

Немецкое контрнаступление

Создание большого плацдарма на правом берегу р. Днепр крайне беспокоило немецкое командование. Для восстановления утраченных позиций было принято решение о проведении масштабного контрнаступления, в ходе которого планировалось окружить и уничтожить группировку войск 1-го Украинского фронта в районе Житомира, а в перспективе вернуть контроль над Киевом.

Получившая подкрепления, в т.ч. пять танковых дивизий, 4-я немецкая танковая армия наносила главные удары юго-западнее Фастова на Брусилов и северо-западнее Житомира на Радомышль. 8 ноября немецкие войска начали локальные контратаки на Триполье, Фастов и Корнин. После получения данных разведки о сосредоточении ударной группировки противника в районе Фастова, Ставка 12 ноября приостановила наступление 1-го Украинского фронта на Житомирском направлении и отдала приказ о переходе к обороне. Большая часть войск фронта начало проведение оборонительных мероприятий, в то время как Ватутин продолжал правым крылом фронта (13-я и 60-я армии) наступление. 38-я армия получила подкрепления, в т.ч. 17-й гвардейский стрелковый корпус и 7-ю гвардейской истребительно-противотанковую бригаду из состава 60-й армии и. 10-й и 8-й гвардейский танковые корпуса с Букринского плацдарма.

13 ноября немецкое командование силами двух танковых дивизий (в т.ч. 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер») нанесло удар на Корнин и захватило город, отбросив советские войска. Создавалсь угроза взятия Брусилова с возможной потерей шоссе Киев–Житомир.

15 ноября 4-й немецкая танковая армия перешла в контрнаступление на фронте Житомир–Фастова, нанося удары на Брусилов и Левков; для удара была сосредоточена мощная группировка, насчитывавшая 15 дивизий, в т.ч. 7 танковых (1-я, 7-я, 8-я, 19-я, 25-я танковые, 2-я танковая дивизия СС «Рейх», 1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер»). Войска 38-й армии не выдержали концентрированного и были отброшены на север, оголив левый фланг 60-й армии. Советское командование перераспределило обязанности между армиями, передав оборону Житомира 60-й армии, а за 38-й оставили исключительно Брусиловский участок фронта.

17 ноября немецкие танковые части перерезали к Коростышева шоссе Киев–Житомир и начали развивать наступление на Киев. 18 ноября противнику удалось окружить Житомирскую группировку 60-й армии, только через два дня – 20 ноября – советским войскам ужалось прорваться из окружения. 23 ноября под угрозой обхода с флангов войска 38-я армия были вынуждены сдать Брусилов и отойти на резервную линию обороны.

Ватутин предпринимал активные попытки стабилизировать линию фронта, на наиболее опасные участки фронта перебрасывались дополнительные силы, под Брусилов из-под Фастова была переброшена 3-я гвардейская танковая армия, а под Фасов и Триполье с Букринского плацдарма части 27-й и 40-й армий. 23 ноября Ватутин отдал приказ войскам оставить Брусилов и закрепились на линии Строевка–Ставище–Малый Карашин–Старицкая–Ястребня–Юровка–Великие Голяки–Лучин–Ставни.

Завершив сосредоточение ударной группировки (3 стрелковых корпуса) Ватутин 25 ноября нанес контрудар из района Раевка–Борова во фланг наступавшей от Брусилова на Киев немецкой группировки, в результате чего немецкое командование было вынуждено отказаться от продолжения наступления на этом участке фронта. К 30 ноября советские войска окончательно закрепились на линии Черняхов–Радомышль–Ставище–Юровка.

Несмотря на провал наступления и тяжелые потери, 4-я немецкая танковая армия предприняла еще две попытки наступления на Киевском направлении – оба раза на позиции, обороняемые частями 60-й армии. 6–14 декабря немецкие войска атаковали линию советской обороны в район Черняхова, 19–22 декабря – в районе Коростеня. Каких-либо серьезных результатов им добиться не удалось, всего немецким войскам, ценой больших потерь в живой силе и технике, удалось продвинуться на 35–40 км, при том, что поставленная задача – взятие Киева, а также ликвидация советских плацдармов на правом берегу Днепра – достигнута не была. Советским войск удалось стабилизировать в фронт на линии Игнатполь–Мелени–Ставище, сохранить стратегическую инициативу и сохранить плацдармы для будущих наступательных операций.