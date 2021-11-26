АРШИНЦЕВ БОРИС НИКИТОВИЧ

Советский военачальник, гвардии генерал-майор РККА , участник боёв на озере Хасан и на реке Халхин-Гол , Великой Отечественной войны , Герой Советского Союза (1944).

Биография

Родился 28 июля (по новому стилю — 10 августа) 1903 года в городе Грозном. В августе 1920 года поступил на службу в РККА. Окончил командные курсы и курсы командиров ЧОН, после чего служил в различных подразделениях особого назначения. Участвовал в установлении Советской власти, ликвидации бандформирований на Северном Кавказе. В 1925 году окончил военную школу в городе Владикавказе, после чего служил в стрелковых частях, был командиром взвода, начальником курса Владикавказской пехотной школы. В 1930-е годы служил на различных командных должностях в частях, расквартированных в Белорусской ССР. В 1938 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Принимал участие в разгроме японских войск на озере Хасан и на реке Халхин-Гол.

Великая Отечественная война

Вскоре после начала боевых действий, в июле 1941 года, назначен на должность начальника штаба 211-й стрелковой дивизии. С сентября того же года вместе с этим соединением был направлен в действующую армию. Участвовал в боях под Вязьмой, Можайском и Малоярославцем. В декабре 1941 года назначен начальником штаба опергруппы войск 56-й армии на Южном фронте, а с марта 1942 года командовал 16-й стрелковой бригадой. Участвовал в оборонительных боях на территории Ростовской области.

В июне 1942 года Аршинцев принял командование 30-й стрелковой дивизией. Уже вскоре он получил приказ от командование — совершить 21 июля 1942 года отвод частей с целью перегруппировки на Ростовский укреплённый район. В труднейших условиях он сумел оторваться от находившегося поблизости противника и организовать марш дивизии так, что враг был введён в заблуждение и продолжительное время наносил бомбовые удары по оставленным частями позициям. Сапёры по приказу Аршинцева установили на пути преследования его дивизии сплошные минные и «минно-сюрпризные» поля, нанёсшие немецким частям, перешедшим следом в наступление, существенные потери. Уже к 22 июля дивизия закрепилась на новых позициях. Противник, собрав на данном участке до 2 пехотных дивизий и около 200 танков, семь раз пытался атаковать передний край её обороны, но безуспешно. Когда под натиском гитлеровцев отошла соседняя дивизия, Аршинцев перебросил туда огневые средства, чем остановил продвижение врага, при этом активно применяли подразделения собак-минёров — при их помощи был уничтожен 21 танк. Успешно действовала дивизия и в последующие дни. В период с 22 июля по 7 августа 1942 года она уничтожила до 7 тысяч солдат и офицеров, большое количество техники. 8-11 августа 1943 года в боях за город Краснодар дивизия Аршинцева, действуя малыми группами, сдерживала натиск сразу двух пехотных и одной танковой дивизии вермахта, измотав их. Лишь по приказу командования фронта они оставили позиции и ушли за Кубань. За эти заслуги Аршинцев получил свою первую награду — орден Красного Знамени, а в ноябре 1942 года его дивизия стала 55-й гвардейской.

В дальнейшем дивизия Аршинцева успешно действовала во время битвы за Кавказ . В январско-мартовских наступательных боях она успешно прорвала немецкую оборону на участке Калужская — Старо-Могилёвский — Ново-Могилёвский — Матухай — Оазис — Страдный (Краснодарский край) и вела дальнейшее наступление. Частями под командованием Аршинцева были освобождены районные центры — станицы Георгие-Афипская, Львовская и Абинская. Враг потерял тысячи своих военнослужащих, а также огромное количество техники. Дивизия захватила большие трофеи и множество пленных.

Когда гитлеровские войска были изгнаны с Кубани, началась подготовке к операции по форсированию Керченского пролива и десантированию войск на восточное побережье Керченского полуострова . Аршинцев провёл большую подготовительную работу, днём и ночью объезжая части и подразделения. В ночь со 2 на 3 ноября 1943 года, невзирая на штормовую погоду, ему удалось мастерски провести высадку десантных отрядов на участке Рыбпромыслы-Опасная и в районе крепости Еникале. В кратчайшие сроки десантники, которыми Аршинцев руководил лично, подавили отчаянное сопротивление гитлеровцев и к утру закрепились на захваченных рубежах. Продолжая наступление, дивизия очистила крепость Еникале, захватила ряд важных высот, а позднее освободила несколько населённых пунктов, продвинувшись в глубь полуострова до 12 километров. Вскоре на этот плацдарм было переброшено два стрелковых корпуса, которые окончательно закрепили его. За эти заслуги Аршинцев был удостоен звания Героя Советского Союза.

В декабре 1943 года Аршинцев был назначен командиром 11-го гвардейского стрелкового корпуса. Ему была поставлена задача — развить достигнутый в ноябрьской операции успех и освободить Керчь . Однако из-за недостатка имеющихся сил окончилась попытка наступления неудачно. 15 января 1944 года в блиндаж комкора попал вражеский снаряд, Аршинцев погиб на месте. Похоронен в Керчи.