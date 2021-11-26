АНТОНОВ Алексей Иннокентьевич На чтение: 1 минута

Советский военачальник, генерал армии (1943), начальник Генерального штаба Красной армии (1945–1946).

Родился в семье офицера. В 1916 окончил Павловское военное училище, в чине подпоручика участвовал в Первой мировой войне, был ранен. Награжден орденом Св. Анны IV степени.

В апреле 1919 мобилизован в РККА. Воевал на Южном фронте, начальник штаба бригады. После гражданской войны служил на штабных должностях.

Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1931) и Военную академию Генштаба (1937).

В 1938–1940 преподавал в Военной академии им. М. В. Фрунзе.

В 1940 назначен начальником штаба Киевского особого военного округа. Участвовал в приграничных боях первых дней Великой Отечественной войны в 1941.

В августе 1941 назначен начальником штаба Южного фронта, участвовал в планировании Ростовской наступательной операци и 1941.

В июле — августе 1942 — начальника штаба Северо-Кавказского фронта, затем Черноморской группы войск и Закавказского фронта в период битвы за Кавказ .

С декабря 1942 — первый зам. начальника Генерального штаба и начальника оперативного управления. Осуществлял анализ информации о положении на фронтах, подготовку оперативных предложений, разрабатывал планы военных операций.

Участвовал в планировании Курской битвы , операции «Багратион» , битвы за Берлин.

В феврале 1945 А. стал начальником Генерального штаба Красной армии. 17 февраля он был включен в состав Ставки ВГК.

В феврале 1945 возглавлял группу советских военных экспертов на Крымской конференции , в июле – августе 1945 участвовал в Потсдамской конференции .

Летом 1945 под руководителем А. и А. М. Василевского была спланирована операция по разгрому Японии в Советско-японской войне 1945 .

В марте 1946 А. М. Василевский вернулся на пост начальника Генерального штаба, генерал армии А. стал его первым заместителем.

В 1950–1954 А. командовал Закавказским военным округом, с 1954 — снова первый зам. начальника Генштаба и одновременно (с 1955) начальник штаба объединенных Вооруженных сил государств — участников Варшавского договора.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.