ЖОЛТОВСКИЙ Иван Владиславович
Российский архитектор, педагог, теоретик архитектуры.
Учился в петерб. АХ (1887–98; дипломная работа – проект Народного дома, мастерская проф. А. О. Томишко), одновременно работал помощником архитекторов Р. Р. Марфельда, А. А. Степанова, В. К. Гаугера. Изучал архитектуру в Италии (в 1910-е гг. и во время командировки 1923–26). C 1901 в Москве. Преподавал в Строгановском уч-ще (1900–05), Вхутемасе–Вхутеине, Ин-те аспирантуры АА СССР (1932–37), МАРХИ (с 1940 худ. рук. ин-та). В 1945 организовал собств. мастерскую-школу.
В ранних проектах использовал стилистику модерна (доходный дом фон Бессера в С.-Петербурге, 1900–02), в т. ч. её нац.-романтич. разновидность (интерьеры гостиницы «Метрополь» в Москве, 1901, не сохр.) и историч. стили (1-й вариант здания Скакового об-ва в духе англ. готики и осуществлённый 2-й классицизированный вариант, 1903). Однако вскоре прославился как мастер неоклассицизма, убеждённый последователь А. Палладио и архитектуры итал. Возрождения [особняк Г. А. Тарасова в Москве, 1909–12, художники И. И. Нивинский, Е. Е. Лансере; дома – в подмосковных усадьбах Липки-Алексейск, 1907, Бережки, 1910, снесён в 1990-е гг.; Лубенкино (ныне Владимирской обл.), 1912; в Удомле, под Тверью, 1907; и др.].
После 1917 возглавлял мастерскую Моссовета, моск. архит. подотдел отдела ИЗО Наркомпроса (с 1918); вместе с А. В. Щусевым руководил работой по созданию генплана реконструкции Москвы (1918–23). С 1923 во главе архит. секции РАХН (чл.-корр. с 1926). В произведениях этого периода использовал язык классич. ордеров для создания совр. конструктивных систем и типов зданий: генплан и ряд сооружений 1-й Всерос. с.-х. и кустарно-пром. выставки в Москве, в т. ч. арка гл. входа, театр, павильон «Шестигранник» (1923, совм. с худ. И. И. Нивинским и скульптором С. Т. Конёнковым, при участии архитекторов Н. Д. Колли и В. Д. Кокорина), сов. павильон на Междунар. выставке в Милане (1925–26). По возвращении из Италии Ж. создал проекты, отразившие поиски новых архит. форм: бумагопрядильная фабрика в Ивантеевке (1928–31), котельная МОГЭС (Моск. гос. электростанции № 1) со складчатым стеклянным фасадом (1927–29, при участии Г. П. Гольца и С. Н. Кожина) и боковые корпуса здания правления Госбанка в Москве с прямыми ссылками на архитектуру итал. Возрождения (1927–29, при участии Гольца, Кожина, М. П. Парусникова), а также Дом Советов в Махачкале, в котором сочетается схема итал. ренессансного замка с элементами традиц. зодчества Сев. Кавказа (1926–1928, при участии Кокорина, Кожина и Гольца; ныне – с.-х. ин-т).
На 1-й открытый тур конкурса проектов Дворца Советов в Москве Ж. представил проект в стиле неоклассицизма (дек. 1931, совм. с Г. П. Гольцем), который был удостоен 1-й премии и оказал влияние на дальнейшую разработку этого замысла. Своё творч. кредо Ж. выразил также в проекте жилого дома на Моховой улице (1932–34; ныне – офисное здание), где формы большого ордера использованы для создания образа совр. здания. В рамках этого стилистич. канона были созданы неосуществлённые проекты Дворца Советов в Нальчике (1934), театра в Таганроге (1936–38). Полного воплощения образа палладианской виллы Ж. достиг в осуществлённом проекте адм. здания в Сочи (1936). После Вел. Отеч. войны он принимал участие в конкурсах проектов реконструкции городов [в т. ч. создал проект Дома Советов в Сталинграде (ныне Волгоград), 1947, в соавторстве с М. О. Барщом, Г. А. Захаровым и Ю. Н. Шевердяевым; не осуществлён]; разработал генплан реконструкции центра Калуги (1946). В 1-й пол. 1950-х гг. построил 3 монументальных жилых дома в Москве: на Большой Калужской ул. (1939–50, при участии архитекторов Г. В. Михайловской, П. И. Скокана и др.), на Смоленской пл. (1939–52, при участии Г. П. Кожевниковой, М. Н. Круглова, Г. Г. Лебедева, Михайловской, Н. П. Сукояна), на Ярославском шоссе (1951–53, при участии Круглова, Б. Н. Лазарева, Михайловской). Ослабление неоклассич. пафоса проявилось в здании Моск. ипподрома (1950–55, совм. с архитекторами мастерской-школы Ж., скульптор П. В. Грибков) и в проекте типового кинотеатра (1951–57, разработан совм. с архитекторами мастерской-школы; по этому проекту в Москве построены 3 кинотеатра). На переход к индустриальным методам строительства Ж. отреагировал проектом «моск. холодильника» (овощехранилище в Черкизово, 1953), знаменитого своей новаторской конструкцией. Для крупнопанельного домостроения он предложил ряд технич. и композиц. приёмов, основанных на сочетании стандартных элементов с декоративными деталями в верхнем и нижнем этажах здания (конкурсные проекты фасадных решений типовых 8-этажных домов для Москвы, 1952–55, совм. с архитекторами мастерской-школы).
Теория гармонизации на основе золотого сечения и производных композиц. построений, разработанная Ж. к кон. 1920-х гг., стала фундаментом его педагогич. метода. Под его руководством начинали работать мн. архитекторы (бр. Голосовы, Н. А. Ладовский, К. С. Мельников, Н. Я. Колли, Г. П. Гольц и др.). Ж. выступал со статьями по вопросам архит. творчества; перевёл на рус. яз. полный текст трактата А. Палладио «Четыре книги об архитектуре» (издан в 1936). Гос. пр. СССР (1950). Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Мастера советской архитектуры об архитектуре. М., 1975. Т. 1. С. 31–55.
Иллюстрации:
И. В. Жолтовский. Котельная МОГЭС в Москве. 1927–29. Совместно с Г. П. Гольцем, С. Н. Кожиным. Архив БРЭ;
И. В. Жолтовский. Жилой дом на Моховой улице в Москве (1932–34; ныне – офисное здание). Архив БРЭ.
Автор статьи: А. В. Фирсова.