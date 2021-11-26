ЖОЛТОВСКИЙ Иван Владиславович

Российский архитектор, педагог, теоретик архитектуры.

Учил­ся в пе­терб. АХ (1887–98; ди­плом­ная ра­бо­та – про­ект На­род­но­го до­ма, мас­тер­ская проф. А. О. То­миш­ко), од­но­вре­мен­но ра­бо­тал по­мощ­ни­ком ар­хи­тек­то­ров Р. Р. Мар­фель­да, А. А. Сте­па­но­ва, В. К. Гау­ге­ра. Изу­чал ар­хи­тек­ту­ру в Ита­лии (в 1910-е гг. и во вре­мя ко­ман­ди­ров­ки 1923–26). C 1901 в Мо­ск­ве. Пре­по­да­вал в Стро­га­нов­ском уч-ще (1900–05), Вху­те­ма­се–Вху­теи­не, Ин-те ас­пи­ран­ту­ры АА СССР (1932–37), МАРХИ (с 1940 худ. рук. ин-та). В 1945 ор­га­ни­зо­вал собств. мас­тер­скую-шко­лу.

В ран­них про­ек­тах ис­поль­зо­вал сти­ли­сти­ку мо­дер­на (до­ход­ный дом фон Бес­се­ра в С.-Пе­тер­бур­ге, 1900–02), в т. ч. её нац.-ро­ман­тич. раз­но­вид­ность (ин­терь­е­ры гос­ти­ни­цы «Мет­ро­поль» в Мо­ск­ве, 1901, не сохр.) и ис­то­рич. сти­ли (1-й ва­ри­ант зда­ния Ска­ко­во­го об-ва в ду­хе англ. го­ти­ки и осу­ще­ст­в­лён­ный 2-й клас­си­ци­зи­ро­ван­ный ва­ри­ант, 1903). Од­на­ко вско­ре про­сла­вил­ся как мас­тер не­о­клас­си­циз­ма, убе­ж­дён­ный по­сле­до­ва­тель А. Пал­ла­дио и ар­хи­тек­ту­ры итал. Воз­ро­ж­де­ния [особ­няк Г. А. Та­ра­со­ва в Мо­ск­ве, 1909–12, ху­дож­ни­ки И. И. Ни­вин­ский, Е. Е. Лан­се­ре; до­ма – в под­мос­ков­ных усадь­бах Лип­ки-Алек­сейск, 1907, Бе­реж­ки, 1910, сне­сён в 1990-е гг.; Лу­бен­ки­но (ны­не Вла­ди­мир­ской обл.), 1912; в Удом­ле, под Тве­рью, 1907; и др.].

По­сле 1917 воз­глав­лял мас­тер­скую Мос­со­ве­та, моск. ар­хит. под­от­дел от­де­ла ИЗО Нар­ком­про­са (с 1918); вме­сте с А. В. Щу­се­вым ру­ко­во­дил ра­бо­той по соз­да­нию ген­пла­на ре­кон­ст­рук­ции Мо­ск­вы (1918–23). С 1923 во гла­ве ар­хит. сек­ции РАХН (чл.-корр. с 1926). В про­из­ве­де­ни­ях это­го пе­рио­да ис­поль­зо­вал язык клас­сич. ор­де­ров для соз­да­ния совр. кон­ст­рук­тив­ных сис­тем и ти­пов зда­ний: ген­план и ряд со­ору­же­ний 1-й Все­рос. с.-х. и кус­тар­но-пром. вы­став­ки в Мо­ск­ве, в т. ч. ар­ка гл. вхо­да, те­атр, па­виль­он «Шес­ти­гран­ник» (1923, совм. с худ. И. И. Ни­вин­ским и скульп­то­ром С. Т. Ко­нён­ко­вым, при уча­стии ар­хи­тек­то­ров Н. Д. Кол­ли и В. Д. Ко­ко­ри­на), сов. па­виль­он на Ме­ж­ду­нар. вы­став­ке в Ми­ла­не (1925–26). По воз­вра­ще­нии из Ита­лии Ж. соз­дал про­ек­ты, от­ра­зив­шие по­ис­ки но­вых ар­хит. форм: бу­ма­гоп­ря­диль­ная фаб­ри­ка в Иван­те­ев­ке (1928–31), ко­тель­ная МОГЭС (Моск. гос. элек­тро­стан­ции № 1) со склад­ча­тым стек­лян­ным фа­са­дом (1927–29, при уча­стии Г. П. Голь­ца и С. Н. Ко­жи­на) и бо­ко­вые кор­пу­са зда­ния прав­ле­ния Гос­бан­ка в Мо­ск­ве с пря­мы­ми ссыл­ка­ми на ар­хи­тек­ту­ру итал. Воз­ро­ж­де­ния (1927–29, при уча­стии Голь­ца, Ко­жи­на, М. П. Па­рус­ни­ко­ва), а так­же Дом Со­ве­тов в Ма­хач­ка­ле, в ко­то­ром со­че­та­ет­ся схе­ма итал. ре­нес­санс­но­го зам­ка с эле­мен­та­ми тра­диц. зод­че­ст­ва Сев. Кав­ка­за (1926–1928, при уча­стии Ко­ко­ри­на, Ко­жи­на и Голь­ца; ны­не – с.-х. ин-т).

На 1-й от­кры­тый тур кон­кур­са про­ек­тов Двор­ца Со­ве­тов в Мо­ск­ве Ж. пред­ста­вил про­ект в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (дек. 1931, совм. с Г. П. Голь­цем), ко­то­рый был удо­сто­ен 1-й пре­мии и ока­зал влия­ние на даль­ней­шую раз­ра­бот­ку это­го за­мыс­ла. Своё творч. кре­до Ж. вы­ра­зил так­же в про­ек­те жи­ло­го до­ма на Мо­хо­вой ули­це (1932–34; ны­не – офис­ное зда­ние), где фор­мы боль­шо­го ор­де­ра ис­поль­зо­ва­ны для соз­да­ния об­раза совр. зда­ния. В рам­ках это­го сти­ли­стич. ка­но­на бы­ли соз­да­ны нео­су­щест­влён­ные про­ек­ты Двор­ца Со­ве­тов в Наль­чи­ке (1934), те­ат­ра в Та­ган­ро­ге (1936–38). Пол­но­го во­пло­ще­ния об­раза пал­ла­ди­ан­ской вил­лы Ж. дос­тиг в осу­ще­ст­в­лён­ном про­ек­те адм. зда­ния в Со­чи (1936). По­сле Вел. Отеч. вой­ны он при­ни­мал уча­стие в кон­кур­сах про­ек­тов ре­кон­ст­рук­ции го­ро­дов [в т. ч. соз­дал про­ект До­ма Со­ве­тов в Ста­лин­гра­де (ны­не Вол­го­град), 1947, в со­ав­тор­ст­ве с М. О. Бар­щом, Г. А. За­ха­ро­вым и Ю. Н. Ше­вер­дяе­вым; не осу­щест­влён]; раз­ра­бо­тал ген­план ре­кон­ст­рук­ции цен­тра Ка­лу­ги (1946). В 1-й пол. 1950-х гг. по­стро­ил 3 мо­ну­мен­таль­ных жи­лых до­ма в Мо­ск­ве: на Боль­шой Ка­луж­ской ул. (1939–50, при уча­стии ар­хи­тек­то­ров Г. В. Ми­хай­лов­ской, П. И. Ско­ка­на и др.), на Смо­лен­ской пл. (1939–52, при уча­стии Г. П. Ко­жев­ни­ко­вой, М. Н. Круг­ло­ва, Г. Г. Ле­бе­де­ва, Ми­хай­лов­ской, Н. П. Су­коя­на), на Яро­слав­ском шос­се (1951–53, при уча­стии Круг­ло­ва, Б. Н. Ла­за­ре­ва, Ми­хай­лов­ской). Ос­лаб­ле­ние не­оклас­сич. па­фо­са про­яви­лось в зда­нии Моск. ип­по­дро­ма (1950–55, совм. с ар­хи­тек­то­ра­ми мас­тер­ской-шко­лы Ж., скульп­тор П. В. Гриб­ков) и в про­ек­те ти­по­во­го ки­но­те­ат­ра (1951–57, раз­ра­бо­тан совм. с ар­хи­тек­то­ра­ми мас­тер­ской-шко­лы; по это­му про­ек­ту в Мо­ск­ве по­строе­ны 3 ки­но­те­ат­ра). На пе­ре­ход к ин­ду­ст­ри­аль­ным ме­то­дам строи­тель­ст­ва Ж. от­реа­ги­ро­вал про­ек­том «моск. хо­ло­диль­ни­ка» (ово­ще­хра­ни­ли­ще в Чер­ки­зо­во, 1953), зна­ме­ни­то­го сво­ей но­ва­тор­ской кон­ст­рук­ци­ей. Для круп­но­па­нель­но­го до­мо­строе­ния он пред­ло­жил ряд тех­нич. и ком­по­зиц. приё­мов, ос­но­ван­ных на со­че­та­нии стан­дарт­ных эле­мен­тов с де­ко­ра­тив­ны­ми де­та­ля­ми в верх­нем и ниж­нем эта­жах зда­ния (кон­курс­ные про­ек­ты фа­сад­ных ре­ше­ний ти­по­вых 8-этаж­ных до­мов для Мо­ск­вы, 1952–55, совм. с ар­хи­тек­то­ра­ми мас­тер­ской-шко­лы).

Тео­рия гар­мо­ни­за­ции на ос­но­ве зо­ло­то­го се­че­ния и про­из­вод­ных ком­по­зиц. по­строе­ний, раз­ра­бо­тан­ная Ж. к кон. 1920-х гг., ста­ла фун­да­мен­том его пе­даго­гич. ме­то­да. Под его ру­ко­во­дством на­чи­на­ли ра­бо­тать мн. ар­хи­тек­то­ры (бр. Го­ло­со­вы , Н. А. Ла­дов­ский, К. С. Мель­ни­ков, Н. Я. Кол­ли, Г. П. Гольц и др.). Ж. вы­сту­пал со стать­я­ми по во­про­сам ар­хит. твор­че­ст­ва; пе­ре­вёл на рус. яз. пол­ный текст трак­та­та А. Пал­ла­дио «Че­ты­ре кни­ги об ар­хи­тек­ту­ре» (из­дан в 1936). Гос. пр. СССР (1950). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Сочинения:

Мас­те­ра со­вет­ской ар­хи­тек­ту­ры об ар­хи­тек­ту­ре. М., 1975. Т. 1. С. 31–55.

Иллюстрации:

И. В. Жол­тов­ский. Ко­тель­ная МОГЭС в Мо­ск­ве. 1927–29. Сов­мест­но с Г. П. Голь­цем, С. Н. Ко­жи­ным. Архив БРЭ;

И. В. Жол­тов­ский. Жи­лой дом на Мо­хо­вой ули­це в Мо­ск­ве (1932–34; ны­не – офис­ное зда­ние). Архив БРЭ.

Автор статьи: А. В. Фир­со­ва.