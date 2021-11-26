ТОВСТУХА ИВАН ПАВЛОВИЧ

Советский партийный деятель, заместитель директора Института Маркса - Энгельса - Ленина .

Оппозиционная деятельность до революции

Родился в семье приказчика. В 1905 году принял участие в революционных событиях. C 1909 года работал в революционной организации в Чернигове. В июле того же года полиция произвела у него обыск, в ходе которого было найдено около 240 наименований нелегальной литературы, среди них были книги К.Маркса и Ф.Энгельса . После этого был арестован и приговорён судом к лишению всех прав и ссылке в Сибирь на поселение, но продолжил вести пропагандистскую деятельность среди ссыльных и местного населения. В начале 1912 года ему удался побег из поселения и из России. После этого жил в Австро-Венгрии и Франции, где вошел во Французскую социалистическую партию, через год в Париже был принят в партию РСДРП(б). В эмиграции не чурался любой работы, а вместе с тем вел революционную пропаганду среди французов.

Возвращение на родину

После успехов Февральской революции вернулся на родину вместе с большевиками. В ноябре 1917 - марте 1918 года занимал пост секретаря в Центральном штабе Красной гвардии, с апреля 1918 до конца 1921 года находился на работе в Наркомате по делам национальностей, который в то время не играл заметной роли в партийной жизни, но именно там он сблизился с И. Сталиным , что предопределило его дальнейшую карьеру. Затем он оставил Наркомат и стал работником аппарата Центрального Комитета партии, являясь личным секретарем Сталина. Более того, он стал руководителем Бюро секретариата ЦК, через которое проходили все бумаги и назначения, а также различные доносы на членов партии.

Личный помощник И.В. Сталина

С начала 20-х годов вёл большую научную работу, став помощников директора Института В.И. Ленина при ЦК ВКП (б). Целью этой организации было изучение жизни и деятельности В.И. Ленина, публикация его сочинений. Товстуха был одним из организаторов второго издания сочинений В.И. Ленина. С 1926 по 1930 год заведовал Секретным отделом ЦК ВКП(б), который был своего рода контролирующим органом внутри самой партии, одновременно Товстуха исполнял обязанности первого помощник генерального секретаря И.В. Сталина. С 1931 года заместитель директора института Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ). В объединенный институт направлялись различные документы по революционному движению и истории РСДРП (б). Именно Товстуха стал заведующим архивом Института и имел доступ ко всем документам.

В феврале 1934 года избран кандидатом в члены ЦК ВКП (б). Через год скончался от туберкулеза. Урна с прахом захоронена в Кремлёвской стене.