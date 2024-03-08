ТАРЛЕ, ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

Тáрле, Евгений Викторович (27.10[08.11].1874, Киев — 05.01.1955, Москва) — русский и советский историк, специалист по истории Франции и международных отношений XIX в., академик.

Родился в семье купца, детство и юность провел в Херсоне, где в 1892 окончил гимназию с серебряной медалью, интересовался историей, изучал иностранные языки. В 1892 поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета г. Одессы. В 1893 перевелся в Киевский университет Св. Владимира, окончил его в 1896 с золотой медалью за выпускную работу, выполненную под руководством И. В. Лучицкого. Продолжил научные исследования, в 1898–1899 работал в библиотеках и архивах Германии, Франции, Великобритании. Активно участвовал в социал-демократическом движении, в 1900 в Киеве был арестован и выслан под надзор полиции в Херсон, затем в Варшаву. В 1901 в Киеве защитил магистерскую диссертацию (тема — общественные воззрения Т. Мора ). В 1903–1917 приват-доцент Петербургского университета (в 1905–1906 лишен права преподавать в связи с арестом за участие в революционных митингах студентов). Регулярно в период летних каникул собирал материал во французских архивах, на базе исследования «Рабочий класс во Франции в эпоху революций» (Ч. 1–2. СПб., 1909–1911) защитил в 1911 докторскую диссертацию. В 1913–1918 также профессор новой истории в Юрьевском (Тартуском) университете. Опубликовал монографии «Континентальная блокада» (т. 1–2, 1913–1916), «Экономическая жизнь королевства Италии в царствование Наполеона I» (1916). Т. не изменял своим политическим убеждениям, поддерживал тесные отношения с представителями меньшевистского крыла РСДРП (например, с Г. В. Плехановым ), но формально в партии никогда не состоял. После Октябрьской революции 1917 отверг для себя возможность эмиграции. Продолжал преподавательскую и исследовательскую работу, в 1918 занял должность заведующего в петроградской секции Центрархива. В 1921 избран членом-корреспондентом Российской академии наук, с 1927 — академик АН СССР. Участвовал в международных конгрессах историков (Брюссель 1923, Осло 1928), сыграл важную роль в установлении научных связей французских и советских историков. Выходят из печати труды Т. «Европа в эпоху империализма, 1871–1919 гг.» (1927), «Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства» (1928), в 1929 он завершил книгу «Жерминаль и прериаль» (издана в1937). По сфальсифицированному обвинению Т. в 1930–1932 был репрессирован, провел полтора года в ссылке в Алма-Ате. В 1933–1955 — профессор Ленинградского университета; член комиссии по разработке программ и учебников по истории для высшей школы, ответственный редактор ряда учебников и многотомных изданий. Во 2-й половине 1930-х из печати вышли монографии Т. «Наполеон» (1936), «Нашествие Наполеона на Россию» (1937), «Талейран» (1939), «Нахимов» (1940), показавшие его высочайшее мастерство в жанре исторического портрета. Т. был одним из самых авторитетных и цитируемых историков страны. В годы Великой Отечественной вой­ны в эвакуации в Казани (1941–1943) преподавал в Казанском университете, активно занимался пропагандистской и лекторской деятельностью в городах Урала, Поволжья, Подмосковья. Подготовил к печати книгу «Крымская вой­на» (т. 1–2, 1941–1943), участвовал в подготовке «Истории дипломатии» (т. 1–3, 1941–1945). В 1943–1955 профессор МГУ, в 1944–1955 — МГИМО. Кавалер трех орденов Ленина, лауреат трех Сталинских премий, почетный доктор нескольких европейских университетов, член ряда зарубежных академий. Фундаментальные труды Т., несмотря на некоторые ошибки и устаревшие положения, до сих пор сохраняют свою научную ценность и остаются яркими памятниками исторической мысли.

Соч. : Собрание сочинений. В 12 т. М., 1957–1962.

Лит. : Чапкевич Е. И. «Пока из рук не выпало перо...»: жизнь и деятельность академика Евгения Викторовича Тарле. Орёл, 1994; Каганович Б. С. Евгений Викторович Тарле. Историк и время. СПб., 2014. Г. А. Шатохина-Мордвинцева .