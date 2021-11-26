ШМАЛЬГАУЗЕН ИВАН ИВАНОВИЧ

Известный русский биолог, академик.

Образование

Иван Шмальгаузен родился в 1884 году в Киеве в семье профессора ботаники. Свое образование Иван начал с Первой киевской мужской гимназии, после окончания которой в 1901 году поступил в университет Святого Владимира на физико-математический факультет. Одним из его преподавателей был профессор А.Н. Северцов. Иван даже был ассистентом при нем на Высших женских курсах .

Обучение Шмальгаузена в университете нельзя назвать безоблачным. Сложившаяся в стране обстановка во многом повлияла на то, что диплом Киевского университета он смог получить только в 1907 году. Вначале он был исключен из университета за участие в студенческих беспорядках, которые в то время были весьма широко распространены и доставляли властям немало проблем. Затем в 1905 году университет был временно закрыт из-за начавшейся революции . Только после ее окончания Иван Шмальгаузен наконец смог завершить свое обучение.

Научная карьера

Начало профессиональной деятельности Шмальгаузена в некоторой степени определялось покровительством Северцова. Так, в 1910 году именно по рекомендации профессора Иван был назначен штатным лаборантом зоологической лаборатории. В 1912 году занявший должность профессора сравнительной анатомии в Московском университете Северцов пригласил Шмальгаузена на должность ассистента. С 1913 по 1918 год Иван Иванович служил приват-доцентом в Московском университете на кафедре, возглавляемой все тем же Северцовым.

В последующие годы служил в Воронежском и Киевском университетах, а в 1935 году стал академиком АН СССР.

После этого, с 1939 по 1948 год Иван Иванович работал в Москве, создал и руководил кафедрой дарвинизма в Московском университете.

В следующие семь лет Шмальгаузен занимал должность старшего научного сотрудника Зоологического института Академии Наук СССР. До 1963 года Иван Иванович заведовал лабораторией эмбриологии института.

Все эти годы ученый много работал. Результаты его трудов отражены в книгах: «Основы сравнительной анатомии позвоночных» (1923), «Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии» (М.-Л., 1938), «Пути и закономерности эволюционного процесса» (М.-Л., 1939), «Факторы эволюции (теория стабилизирующего отбора)» (М.-Л., 1946), «Кибернетические вопросы биологии» (Новосибирск, 1968), «Вопросы дарвинизма: Неопубл. работы» (М., 1990).

В 1961 году Иван Иванович тяжело заболел. В недолгий период облегчения успел завершить монографию «Происхождение наземных позвоночных». Но вскоре болезнь настигла его, и в 1963 году И.И. Шмальгаузен скончался.