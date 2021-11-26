ШЕСТАКОВ Андрей Васильевич

Историк, партийный и общественный деятель.

В 1898 вступил в рабочий социал-демократический кружок Архангельска. С тех пор стал активным участником революционного движения. В 1898 приехал в Москву, где учился на Пречистинских курсах, но вскоре был арестован и выслан и вынужден был проживать в различных городах России. В 1903 г. вступил в РСДРП (б). Один из организаторов восстания в Железнодорожном районе в декабре 1905 г.

В 1918-1921 гг. – на партийной работе в Москве. В 1921 заведовал отделом в Главполитпросвете Наркомпроса. В 1921-1924 обучался в Институте красной профессуры , где его учителями были М.Н. Покровский и П.И. Лященко. После окончания ИКП – преподаватель 2-го МГУ (1924-1928), МГПИ (1932-1941), сотрудник Института национальных культур Востока РАНИОН, Института истории Коммунистической академии, ВоронежскогоГУ (1928-1930). Высшей школы пропагандистов, лектор МК партии.

Один из организаторов Общества историков-марксистов. В 1926-1930 – ответственный редактор журнала «Историк-марксист». В 30-е гг. зам. директора, затем - директор Музея революции (1930-1935), профессор МОПИ им. Н.К. Крупской, сотрудник Института истории АН СССР (1938-1941). Доктор исторических наук (без защиты диссертации, 1937). Член-корреспондент АН СССР (1939).

В 1937 г. учебник для 3-4 классов школы, написанный авторским коллективом под руководством Шестакова, занял 2-ое место в конкурсе на лучший учебник для общеобразовательной школы. На некоторое время учебник стал стандартным для школы.

Исследователь аграрной истории России, русского революционного движения, автор работ по методологии истории. Автор мемуаров, посвященных его революционной деятельности. Доказывал рабовладельческий характер социально-экономического строя Киевской Руси.

Сочинения:

Очерки по истории наемного труда в сельском хозяйстве России. М., 1924;

Крестьянская революция 1905-1907 гг. в России. М.-Л., 1926;

Очерки по сельскому хозяйству и крестьянскому движению в годы войны и перед Октябрем 1917 г. Л., 1927;

Большевики и крестьянство в революции 1917 г. М.-Л., 1927;

Методика исторического исследования. Воронеж, 1929;

Краткий курс истории СССР. Учебник для средней школы. М., 1937 (рук. авт. колл)