СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Русский архитектор, теоретик российского градостроительства, член Академии архитектуры СССР, доктор архитектуры, профессор. Главный архитектор Москвы в 1932-1934 гг., автор Генерального плана реконструкции Москвы (1935 г.). Старший брат архитектора Н.Н. Семенова (1879-1922), отец архитектора В.С. Семенова (1904-1959), дед архитекторов Натальи Николаевны Белоусововй (род. 1935) и Владимира Николаевича Белоусова (род. 1928).

Отец – этнограф и кавказовед Н.С. Семенов (ум. 1896 г.). В 1892 г. окончил реальное училище № 1 во Владикавказе. В 1898 г. окончил с серебряной медалью и званием гражданского инженера Петербургский институт гражданских инженеров. Практическую деятельность начал под руководством академика Н.В. Дмитриева, занимавшего должность главного архитектора Гатчины. Однако уже через год Семенов с группой русских добровольцев уехал в Трансвааль для участия на стороне буров в англо-бурской войне (1899-1902 гг.). Был знаком с У. Черчиллем в бытность его корреспондентом «Морнинг Пост».

По возвращению в Россию, Семёнов уехал на Кавказ и до 1908 г. работал архитектором в Управлении Кавказских Минеральных Вод, строил гостиницу «Бристоль» в Пятигорске, дачу эмира Бухарского в Железноводске (теперь санаторий «Ударник»), дачу эмира Бухарского в Кисловодске («Мавритания», до наших дней не сохранилась) санаторий «Азау» в Ессентуках, особняки для частных заказчиков в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске.

В 1904 г. Семенов получил первую премию на конкурсе за проект театра Оперы и балета в Екатеринбурге. В этот период он женился на Алевтине Михайловне Севостьяновой, у них родилось двое детей – дочь Светлана и сын Владимир (1904-1959), впоследствии также архитектор.

В 1908-1912 гг. Семенов с семьей вынужден покинуть Российскую империю в связи с обвинениями в адрес его жены о связях с революционным движением. В эти годы Семенов жил в Лондоне, где открыл для себя концепцию города-сада. Участвовал в планировке и застройке города-сада Лечуорта, а также в учредительной конференции по градостроительству, проводимой в 1910 г. Королевским Институтом Британской Архитектуры. Из Лондона совершает ознакомительные поездки по европейским столицам (посетил Париж, Вену, Брюссель и некоторые города Германии), где знакомится с новыми тенденциями в архитектуре и зарубежной градостроительной культурой. Работая в Англии, Семенов сохранил связи с Россией. В 1909 г. он получил первую премию за проект Бактериологического института в Москве. В Англии у Семеновых родился третий ребенок – дочь Маргарита.

В 1912 г. Семенов с семьей возвращается в Россию и в конце того же года публикует книгу «Благоустройство городов» - первое исследование в России по теории градостроительства. В это же время он занимался разработкой проекта первого в России экспериментального города-сада для служащих Московско-Казанской железной дороги. Город-сад у платформы Прозоровская (сейчас Кратово) начал строиться в 1913 г., однако в связи с началом Первой мировой войны, а затем и революции так и не был закончен.

В 20-е годы Семенов руководил Научно-техническим советом в Наркомхозе РСФСР. В 1927 г. им было создано «Бюро по планировке городов», в котором были разработаны варианты довоенного генплана Владимира. В 1929 г. на базе этого бюро был создан проектный институт ГИПРОГОР (Государственный институт проектирования городов), с работой которого были связаны судьбы многих городов СССР.

Семенов разработал проект районной планировки курортно-рекреационной зоны Кавказских Минеральных Вод, городов-курортов Пятигорска, Железноводска, Ессентуков, Кисловодска. Им выполнены генеральные планы Ростова-на-Дону, Новороссийска, Астрахани, эскиз-идея планировки Владикавказа.

В это время начала формироваться советская архитектурная школа. В.Н. Семенов стал читать лекции студентам Высших художественно технических мастерских и Московского высшего технического училища. В учебную программу был введен курс по градостроительству. В 1923 г. Государственный ученый совет Наркомпроса РСФСР утвердил В.Н. Семенова в ученом звании профессора по специальности «Градостроительство». В дальнейшем он продолжал свою преподавательскую деятельность по подготовке архитекторов в Московском архитектурном институте.

Совместно с другими архитекторами Семенов занимался разработкой плана реконструкции и развития Москвы. В 1932 г. он стал главным архитектором Москвы. В это время публикуется разработанный под его руководством «Эскиз генерального плана Москвы», основные положения которого легли в основу первого генерального плана Москвы, утвержденного в 1935 г.

С 30-х годов творческая и научная деятельность В.Н. Семенова связана с Академией архитектуры СССР, в действительные члены которой он был избран. В 1939 г. ему была присуждена ученая степень доктора архитектуры. С 1941 г. Семенов возглавлял Научно-исследовательский институт градостроительства Академии архитектуры СССР.

После Великой Отечественной войны он руководил восстановлением Смоленска, Севастополя, Сталинграда.

В 1944 г. Семенов был награжден орденом Трудового Красного Знамени за выдающиеся заслуги в области планировки и строительства городов и подготовки архитекторов-планировщиков. Он был также награжден орденом «Знак Почета». В 1956 г. избран почетным членом Академии строительства и архитектуры СССР.

Умер в 1960 г. в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Своей деятельностью Семенов заслужил благодарность потомков: в его честь в Кисловодске проходят «Семеновские чтения», выпущена памятная медаль с его изображением, в Кисловодском краеведческом музее создан его личный фонд, на стене дома, который построили и где жили братья В.Н. и Н.Н. Семеновы, открыта мемориальная доска. В 1996 г. Семенову было присвоено звание «Почетный гражданин города Кисловодска».

Сочинения:

Благоустройство городов. М., 1912, репринт. 1993, 2003.

О городе-саде // Коммунальное хозяйство, 1922, № 8-9.

О городской зелени // Коммунальное хозяйство, 1922, №2.

Очередные задачи // Архитектура,1923, № 1-2.

Зелень в городе // Красная нива, 1924, № 19.

Выбор наиболее целесообразного с экономической точки зрения типа поселка, застройки, дома и квартиры. Доклад на Всесоюзной конференции по вопросам жилищного и промышленного строительства, созванной Госпланом СССР в Москве 5-10 мая 1925 г. // Вопросы современного жилищного и промышленного строительства. М., 1926.

К строительству социалистического Сталинграда // Коммунальное дело, 1930, № 2.

Москву планировать и планово застраивать // Строительство Москвы, 1932, № 6.

Как планировать и строить Москву // Строительство Москвы, 1932, № 8, 9.

Схема АПУ (метро) // Строительство Москвы, 1933, № 1.

Архитектурная реконструкция Москвы // Вопросы архитектуры ААСССР. М.-Л., 1935.

Районная планировка Кавказских Минеральных Вод // Архитектурная газета, 1932, № 42 (114).

Вопросы планировки. // Академия архитектуры, 1935, № 4.

Семенов В.Н., Шейнис Д.И. Планировка района и курортов Кавказских Минеральных Вод // Социалистический город, 1937, № 6.

Поселки для предприятий, эвакуированных в Среднюю Азию // Архитектура СССР, 1942, № 1.

Основные архитектурно-планировочные правила по проектированию населенных мест городского типа. Доклад на VI сессии Академии Архитектуры СССР. // Вопросы восстановительного строительства. М., 1945.

Основы планировки восстанавливаемых городов. // Проблемы современного градостроительства, 1947, № 1.

Архитектурно-планировочная организация жилых районов советских городов. Доклад на VIII Сессии Академии архитектуры СССР, 1948 // Сообщения Президиума Академии Архитектуры СССР. М., 1948.

О генеральном плане Ростова-на-Дону // Проблемы советского градостроительства, 1949, № 2.

Проекты В.Н. Семенова:

Пятигорск. Дача Эмира Бухарского, 1904.

Екатеринбург (Свердловск). Оперный театр. Конкурсный проект, 1904.

Москва. Комплекс Ветеринарного бактериологического института. Конкурсный проект, 1909.

Москва. Поселок служащих Московско-Казанской железной дороги на ст. Прозоровская, 1913.

Москва. Жилые дома, 1924-1925.

Астрахань. Схема планировки города. Проекты жилых кварталов. 1925-1926.

Владимир. Проект планировки города, 1926-1927.

Брянск-Бежица. Схема планировки, 1926-1928.

Минск. Схема красных линий, 1926.

Магнитогорск. Конкурсный проект планировки (руководитель авторской группы), 1930.

Сталинград. Схема планировки города, 1929-1930.

Сталинград. Проект планировки жилого района Тракторного завода, 1930.

Сталинград. Проекты планировки и застройки жилых кварталов, 1930-1931.

Москва. Эскизный проект перепланировки (руководитель авторской группы), 1930.

Апшерон. Схема районной планировки (консультант вместе с проф. В. Н. Образцовым), 1932-1934.

Москва. Эскизный проект планировки (руководитель авторского коллектива), 1932.

Кавказские Минеральные Воды. Проект районной планировки (руководитель авторского коллектива), 1935-1937.

Пятигорск. Проект планировки (руководитель авторской группы), 1935-1937.

Ессентуки. Проект планировки (руководитель авторской группы), 1935-1937.

Минеральные Воды. Проект планировки (руководитель авторской группы), 1935-1937.

Кисловодск. Проект планировки города (руководитель авторской группы), 1935-1937.

Железноводск. Схема планировки города, 1935-1937. Рыбинск. Проект набережной, 1937.

Ростов-на-Дону. Проект планировки города (руководитель авторского коллектива), 1944-1946.

Ростов-на-Дону. Проект планировки центра города (руководитель авторского коллектива), 1944-1946.

Ростов-на-Дону. Проекты планировки и застройки площадей и набережных (руководитель авторской группы), 1944-1946.

Проекты планировки сельских населенных мест, 1944-1945.

Москва. Эскизы - варианты реконструкции центра, 1949.