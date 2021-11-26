ПАВЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПАВЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский металлург, академик АН СССР (1932), Герой Социалистического Труда (1945).

Отец И.М. Павлова. По окончании в 1885 году Санкт-Петербургского горного института (ныне Санкт-Петербургский государственный горный университет) работал инженером на металлургических заводах Вятского горного округа. Осуществил реконструкцию доменных и пудлинговых печей Климковского и ряда других заводов.

В 1894 году опубликовал первое в России теоретическое исследование теплового баланса доменных печей, работающих на древесном угле. Работая на Сулинском заводе (1896-1900 годы), освоил и усовершенствовал доменную плавку на антраците. С 1900 года преподавал в Екатеринославском высшем горном училище (ныне Национальный горный университет, Днепропетровск ), в 1904-1941 годах профессор Санкт-Петербургского политехнического института (ныне Санкт-Петербургский государственный политехнический университет); одновременно в 1921-1930 годах профессор Московской горной академии, в 1930-1941 годах Московского института стали (ныне Национальный исследовательский технологический университет « МИСиС »). Инициатор основания «Журнала Русского металлургического общества» (1910) и его бессменный редактор.

Павлов участвовал в проектировании крупнейших металлургических заводов, доменных печей и сталеплавильных агрегатов; большое внимание уделял расширению железорудных и топливных ресурсов металлургического производства, освоению выплавки чугуна из уральских титаномагнетитов и природно-легированных руд Халиловского района, руководил работами по агломерации и обогащению бедных железных руд, осуществил первые плавки на офлюсованном агломерате, проводил экспериментальные исследования по внедрению кислородного дутья в металлургию.

Государственная премия СССР (1943, 1947). Награждён орденами Ленина (1943, 1944, 1945, 1953).