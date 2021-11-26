НАУКА И ЖИЗНЬ
НАУКА И ЖИЗНЬ - научно-популярный иллюстрированный журнал в России и СССР.
Основан как еженедельный в Москве в 1890 году литератором, журналистом и изобретателем М. Н. Глубоковским для «популяризации знаний и сообщения всех выдающихся научно-практических новостей», выходил до 1900 года. В 1934 году издание возобновлено как ежемесячное с целью «ознакомления читателей с наукой как орудием перестройки жизни», 1-й номер журнала открывала статья академика А. Ф. Иоффе «Ядро атома». Первоначально издавался Объединённым научно-техническим издательством Наркомата тяжёлой промышленности, с 1938 года орган АН СССР, с 1948 года - Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (с 1963 года - общество «Знание»). С 1990 года учредитель журнала - трудовой коллектив Автономной некоммерческой организации «Редакция журнала "Наука и жизнь"».
В 1960-1980-е годы (главный редактор В. Н. Болховитинов, 1961-1980 годы) - один из самых популярных журналов в СССР (в 1974 году тираж превысил 3 млн. экземпляров). Освещает важнейшие проблемы науки и техники, публикует научно-художественные и научно-фантастические произведения, занимательные задачи, игры. В «Наука и жизнь» сотрудничают ведущие учёные и специалисты (Ж. И. Алфёров, В. Е. Фортов, Е. Н. Каблов и др.). Имеет свыше 200 рубрик («Наука», «Исторические портреты», «Человек и компьютер» и др.), раздел для школьников «Ума палата» (с 2007 года). Издаёт книжную серию «Библиотека журнала "Наука и жизнь"» (с 2008 года). С 2007 года выпускается электронный архив журнала с полной версией вышедших номеров. Тираж свыше 40 тысяч экземпляров (2012 год).