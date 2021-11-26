МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НАРОДОВОЛЕЦ

Центральный военно-морской музей, Мемориальный комплекс «Подводная лодка Д-2 «Народоволец».

Все отсеки подводной лодки, ее внешний облик воссозданы такими, какими они были в годы Великой Отечественной войны . Экспозиция посвящена истории подводной лодки Д-2 и действиям советских моряков-подводников в годы Великой Отечественной войны.

Подводная лодка Д-2 «Народоволец» - один из первых подводных кораблей советской постройки. Она принадлежала к подводным лодкам I серии, главным конструктором которой был Б.М. Малинин, впоследствии доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии.

Основные тактико-технические элементы подводной лодки I серии: водоизмещение: в надводном положении - 940 тонн, в подводном - 1240 тонн; длина 76,6 метров; ширина 6,4 метров; энергетическая установка - два дизеля мощ­ностью по 1100 л.с. и два электродвигателя мощностью по 525 л.с.; скорость в надводном положении - 15 узлов (около 27,8 км/ч), в подводном - 9 узлов (около 16,7 км/ч); предельная глубина погружения 90 метров; экипаж 53 человека.

Главное вооружение состояло из шести носовых и двух кормовых торпедных аппаратов, выстреливающих торпеды при помощи сжатого воздуха. Артиллерийское вооружение первоначально состояло из двух орудий калибра 102 мм. Впоследствии кормовую пушку заменили на 45-мм полуавтоматическое орудие. Прочный корпус лодки разделяется водонепроницаемыми переборками на семь отсеков:

- первый - носовой торпедный отсек, в который выходили трубы шести торпедных аппаратов и хранились запасные торпеды, служил еще и матросским кубриком;

- во втором отсеке находилась радиостанция, а под настилом размещалась группа аккумуляторов, обеспечивавших работу электродвигателей;

- в третьем отсеке располагались вторая и третья группы аккумуляторов, над ними - жилые помещения командного состава, кают-компания и камбуз, а по бортам и под аккумуляторами - топливные цистерны;

- четвертый отсек был отведен под центральный пост, откуда производилось управление кораблем;

- в пятом отсеке находилась четвертая группа аккумуляторов и масляные цистерны, а над аккумуляторами располагалось жилое помещение старшин;

- шестой отсек занимали главные дизели, обеспечивавшие ход в надводном положении;

- в седьмом отсеке располагались гребные электродвигатели для подводного хода, сюда же выходили трубы двух кормовых торпедных аппаратов.

Подводные лодки I серии для своего времени имели высокие боевые качества. Они стали большим достижением отечественного подводного кораблестроения. Опыт их создания стал основой для дальнейшего развития подводного флота СССР в предвоенные годы. Торжественная закладка подводных лодок «Декабрист», «Народоволец» и «Красногвардеец» состоялась 5 марта 1927 года на Балтийском заводе в Ленинграде.

Еще три подводные лодки этой серии строились в Николаеве для Черного моря. Осенью 1931 года «Народоволец» вслед за «Декабристом» вошел в состав Морских сил Балтийского моря. В 1933 году три балтийские лодки перешли по только что открытому Беломорско-Балтийскому каналу в Заполярье, став первыми подводными кораблями Северной военной фло­тилии (с 1937 года - Северный флот). В 1934 году эти подводные лодки получили литерные наименования - Д-1, Д-2 и Д-3 (по первой букве имени головной подводной лодки «Декабрист»).

В 1934 и 1935 годах Д-2 совершила походы к Новой Земле, в 1936 году вместе с подводной лодкой Д-1 впервые в истории подводного флота прошла проливом Маточкин Шар в Карское море. В 1939 году она обеспечивала радиосвязь трансконтинентального беспосадочного перелета В.К. Коккинаки в США . 22 сентября 1939 года Д-2 прибыла из Полярного в Ленинград для капитального ремонта и модернизации.

Здесь ее и застала Великая Отечественная война. 17 августа 1941 года подводная лодка была включена в состав Краснознаменного Балтийского флота. За годы войны Д-2 под командованием Р.В. Линденберга совершила четыре боевых похода, потопив 14 октября 1942 года транспорт «Якобус Фрицен» (Jacobus Fritzen) и, возможно, 26 октября 1944 года транспорт «Нина» (Nina), а также повредив 19 октября 1942 года железнодорожный паром «Дойчланд» (Deutschland).

После войны лодка выполняла на Балтике учебные задачи. В 1956 году Д-2, как устаревшая, была выведена из боевого состава флота и переоборудована в учебно-тренировочную станцию УТС-6. До 1987 года здесь отрабатывались приемы выхода экипажа из затонувших подводных лодок, борьба с пожаром и водой.

В конце 1980-х годов Правительство СССР приняло постановление о создании мемориального комплекса, посвященного подводникам Великой Отечественной войны, конструкторам и строителям подводного флота. В восстановлении подводной лодки участвовали Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Балтийский завод и Ленинградская военно-морская база. Неоценимый вклад внесли ветераны-подводники.

Экспозиция, посвященная истории Д-2 и действиям советских моряков-подводников в годы войны, была подготовлена сотрудниками Центрального военно-морского музея. Отсеки подводной лодки и ее внешний облик воссозданы такими, какими они были в годы Великой Отечественной войны. 8 июля 1989 года подводную лодку установили в Ленинграде в качестве памятника отечественного флота и кораблестроения.

2 сентября 1994 года мемориальный комплекс «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» был торжественно открыт для осмотра как филиал Центрального военно-морского музея .

Иллюстрации:

Центральный военно-морской музей, Мемориальный комплекс «Подводная лодка Д-2 «Народоволец».